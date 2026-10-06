हरियाणा में संगीत बदल रहा कैदियों की जिंदगी, ‘उड़ान म्यूजिक बैंड’ से छू लेंगे आसमां
जेल में तैनात रहे हवलदार प्रदीप ने ड्यूटी के दौरान कैदियों की संगीत की प्रतिभा को पहचाना. इसके बाद नई ‘उड़ान’ देने की कोशिश की.
Published : October 6, 2026 at 5:20 PM IST
झज्जरः कहते हैं कि संगीत आपका जीवन बदल सकता है. ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है झज्जर में जहां पर ‘उड़ान म्यूजिक बैंड’ जेल में रहे और अब बाहर आ चुके ऐसे लोगों को संगीत के मंच से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिनमें गाने और संगीत की प्रतिभा है. मकसद है कि अतीत की पहचान पीछे छूटे और हुनर उनकी नई पहचान बने.
जेल में ड्यूटी के दौरान आया आइडियाः झज्जर जिले के बहादुरगढ़ निवासी और नूंह जिला जेल में तैनात हवलदार प्रदीप जेलपुरिया अब तक प्रदेश के अलग-अलग जिलों के करीब 10 लोगों को इस समूह से जोड़ चुके हैं. इनमें कोई ट्रक चलाकर परिवार पाल रहा है तो कोई संगीत के जरिए अपनी पुरानी पहचान बदलने की कोशिश कर रहा है. कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने जेल में संगीत सीखा और बाहर आने के बाद उसी हुनर को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना. प्रदीप बताते हैं कि "जेल में ड्यूटी के दौरान उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा, जो काम करते हुए गुनगुनाते थे. उनके भीतर संगीत की प्रतिभा थी, लेकिन उसे मंच नहीं मिला था. यहीं से विचार आया कि यदि इन लोगों को सही दिशा और मंच दिया जाए तो उनकी ऊर्जा को सकारात्मक काम में लगाया जा सकता है."
डीजीपी के सामने रखा प्रस्ताव, अब रिहर्सल शुरूः 7 फरवरी 2026 को जेल पासिंग कार्यक्रम के दौरान डीजीपी आलोक मित्तल के सामने इस पहल का प्रस्ताव रखा गया था. मार्च में समूह के माध्यम से काम करने की अनुमति मिलने के बाद ‘उड़ान’ से जुड़े सदस्य रिहर्सल कर रहे हैं. अब उनका लक्ष्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देना है. आगे इन सदस्यों को संगीत से जुड़े स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी कोशिश की जा रही है.
जेल से छूटने के बाद संगीत ने बदली राहः रेवाड़ी के गुलाबी नगर निवासी राजकुमार पहले शिक्षक थे. छेड़छाड़ के आरोपों में वह लंबे समय तक भौंडसी जेल में रहे. फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. जनवरी 2026 में जेल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात प्रदीप से हुई. प्रदीप ने उनकी संगीत प्रतिभा पहचानी और ‘उड़ान’ से जोड़ दिया. अब राजकुमार संगीत को अपनी नई पहचान बनाने का जरिया मान रहे हैं.
दोबारा हुनर को देना चाहते हैं मंचः करीब 10 साल पहले रोहतक जेल में प्रदीप से मिले संजू ने वहीं संगीत सीखा. जेल से बाहर आने के बाद 2021 में उनका ‘घूंघट’ गाना रिलीज हुआ. सोशल मीडिया पर इसे लाखों लोगों ने पसंद किया. संजू ने बताया कि इस गाने के लिए उन्हें सिर्फ 2 हजार रुपए मिले, जबकि उनके साथ काम करने वाले लोगों ने इससे लाखों रुपए कमाए. फिर भी संगीत से उनका जुड़ाव नहीं टूटा. अब वह दोबारा अपने हुनर को मंच देना चाहते हैं.
ट्रक चालक मंजूर खाली समय में करते हैं संगीत का अभ्यासः नूंह के दीहाना गांव निवासी मंजूर खान शराब तस्करी के मामले में जेल में रहे. वर्ष 2023 में प्रदीप से मुलाकात के बाद उनकी संगीत में रुचि बढ़ी. आजीविका के लिए वह ट्रक चलाते हैं. काम के बाद मिलने वाले समय में संगीत का अभ्यास करते हैं. उनके लिए संगीत अब केवल शौक नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने की उम्मीद है.
"कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता ?" : कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को ‘उड़ान म्यूजिक बैंड’ चरितार्थ कर रहा है. उनकी कोशिश हैं कि म्यूज़िक के दम पर वे अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकें.