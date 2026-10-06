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हरियाणा में संगीत बदल रहा कैदियों की जिंदगी, ‘उड़ान म्यूजिक बैंड’ से छू लेंगे आसमां

‘उड़ान म्यूजिक बैंड’ ( Etv Bharat )

झज्जरः कहते हैं कि संगीत आपका जीवन बदल सकता है. ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है झज्जर में जहां पर ‘उड़ान म्यूजिक बैंड’ जेल में रहे और अब बाहर आ चुके ऐसे लोगों को संगीत के मंच से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिनमें गाने और संगीत की प्रतिभा है. मकसद है कि अतीत की पहचान पीछे छूटे और हुनर उनकी नई पहचान बने.