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गाजियाबाद में विलुप्त हो चुके कुओं को जिंदा करने की अनोखी पहल, अब 'अमृत कूप' बुझाएंगे धरती की प्यास

गाजियाबाद में 'अमृत कूप' अभियान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबादा में लगातार बढ़ते भू-जल दोहन और भू-जल स्तर को सुधारने की चुनौती के बीच जिला प्रशासन ने नई रणनीति तैयार की है. जिले में प्रशासन द्वारा ''अमृत कूप परियोजना'' की शुरुआत की गई है. इसके तहत सालों से बंद पड़े, या समय के साथ लुप्त हो चुके पुराने कुओं को दोबारा उपयोग में लाकर भू-जल रिचार्ज का माध्यम बनाया जाएगा. योजना के पहले चरण में 10 पुराने कुओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा. इन कुओं के आसपास बने करीब दो दर्जन घरों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कर उन्हें पाइपलाइन के माध्यम से कुओं से जोड़ा जाएगा. जिससे बारिश का पानी सीधे कुओं तक पहुंच सकेगा.

गाजियाबाद में कुल चार विकासखंड है जिसमें भोजपुर, रजापुर और लोनी तीन ऐसे विकासखंड है जो भूजल की स्थिति के लिहाज से एक्सप्लोइटेड कैटेगरी यानी अति-दोहित श्रेणी में शामिल है. इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में जमीन के भीतर पानी निकालने की मात्रा की तुलना में भू-जल का प्राकृतिक और कृत्रिम पुनर्भरण पर्याप्त नहीं हो पा रहा है. ऐसे में केवल पानी की खपत कम करने के साथ-साथ बारिश के पानी को जमीन के भीतर पहुंचने के वैकल्पिक उपायों पर अब काम किया जा रहा है.