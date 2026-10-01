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UPSC और CGPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सूरजपुर कलेक्टर की पहल, चयनित अधिकारियों ने किया गाइड

इस वर्ष के चयनित अभ्यर्थियों ने तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन दिया, कैंसर से जूझ रहे अधिकारी ने भी दी मोटिवेशनल स्पीच

UPSC CGPSC toppers guidance
UPSC और CGPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सूरजपुर कलेक्टर की पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
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सूरजपुर: जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है. कलेक्टर रेना जमील के मार्गदर्शन में आयोजित एक विशेष सत्र में इस वर्ष यूपीएससी (UPSC) और सीजीपीएससी (CGPSC) में टॉप करने वाले नवनियुक्त अधिकारियों ने स्थानीय छात्र-छात्राओं को सफलता के मूल मंत्र सिखाए. सूरजपुर के इतिहास में अपनी तरह के इस पहले आयोजन में देश और राज्य के टॉपर्स ने युवाओं को मोटिवेट करते हुए परीक्षा की बारीकियों और अपने संघर्षों के अनुभव साझा किए.

इस वर्ष के चयनित अभ्यर्थियों ने तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारियों ने किया गाइड

इस दौरान इस वर्ष अधिकारी बन चुके अभ्यर्थियों ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से करियर बनाने के गुर सिखाए. वहीं अपने जीवन में आई कठिनाइयों से कैसे सामना किया इसके अनुभव भी साझा किए. मोटिवेशनल स्पीच देकर छात्रों का मार्गदर्शन किया.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं द्वारा ऐसे आयोजनों कि मांग की जाती है, जिसे ध्यान में रखते हुए और जिले के छात्रों को करियर गाइडेंस और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया गया- रेना जमील, कलेक्टर

अधिकारियों ने पहल को भी सराहा

जहां इस आयोजन को लेकर वन विकास निगम के अध्यक्ष ने कहा कि यह पहल सराहनीय है. इससे जिले के छात्र छात्राओं को बहुत कुछ सिखने को मिला है. इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी और परिणाम भी आगे देखने को मिलेगा.

कैंसर से जूझ रहे अधिकारी ने किया मोटिवेट

इस कार्यक्रम में शामिल इस वर्ष के UPSC क्रेक कर अधिकारी बने संजय डहरिया ने कहा कि वह दस सालों से अधिक समय से गले के कैंसर से जूझ रहे हैं. उन्होंने जीवन में काफी कुछ उतार चढ़ाव देखा है. इस बीमारी कि वजह से बीच में पढ़ाई भी रोकनी पड़ी लेकिन हार नहीं मानी और सफलता मिली.

गौरतलब है कि सूरजपुर जिला ग्रामीण परिवेश से परिपूर्ण और पिछड़ा माना जाता है. ऐसे में इस आयोजन से जिले को कई अधिकारी मिल सकते हैं.

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