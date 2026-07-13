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रिश्तों में मिठास बढ़ाने के लिए डाक विभाग की अनोखी पहल, सरकारी स्कूलों के बच्चों के हाथों से बनेगी राखी

शिक्षा विभाग और डाक विभाग मिलकर इस बार रक्षाबंधन के त्योहार को स्पेशल बनाने में जुटा है. हितेश चौधरी की रिपोर्ट.

RAKSHA BANDHAN 2026
देवघर पोस्ट ऑफिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 6:55 PM IST

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देवघर: रक्षाबंधन 2026 को खास बनाने के लिए देवघर में डाक विभाग और शिक्षा विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है. इस पहल का उद्देश्य केवल राखियां बनवाना नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच देना और भाई-बहन के रिश्तों में आत्मीयता को और मजबूत करना है.

भावनात्मक गरिमा बढ़ेगी

इस पहल के तहत सरकारी विद्यालयों के बच्चों से स्वयं राखियां बनवाई जाएंगी. इनमें से चयनित आकर्षक राखियों का डाक विभाग प्रदर्शन करेगा, जबकि अन्य राखियों को बच्चों द्वारा दिए गए पते पर उनके भाइयों तक डाक के माध्यम से भेजा जाएगा. इससे बच्चों की कला को पहचान मिलने के साथ-साथ रक्षाबंधन के पर्व की भावनात्मक गरिमा भी और बढ़ेगी.

राखी को लेकर छात्राओं और शिक्षकों के बयान (Etv Bharat)

सुंदर राखी बनाने वाले बच्चे होंगे सम्मानितः डाक अधीक्षक एस.के. मिश्रा

डाक अधीक्षक एस.के. मिश्रा ने बताया कि इस योजना की शुरुआत इस वर्ष पहली बार की गई है. इसके तहत प्रत्येक बच्चों से 70 रुपए लिए जाएंगे. इस राशि से उन्हें राखी बनाने की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि शेष राशि से उनके हाथों से बनी राखियों को निर्धारित पते पर भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि सबसे सुंदर और आकर्षक राखी बनाने वाले बच्चों को डाक विभाग की ओर से विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा.

पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रयासः डाक अधीक्षक

उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल दौर में बच्चों का झुकाव तेजी से तकनीक की ओर बढ़ रहा है. ऐसे समय में यह पहल बच्चों के भीतर रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता, भारतीय संस्कृति के प्रति जुड़ाव और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास है.

इस पहल की शिक्षा विभाग और सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों ने भी सराहना की है. शिक्षकों का कहना है कि इससे बच्चों की कलात्मक क्षमता का विकास होगा, साथ ही वे भारतीय संस्कृति और रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक त्योहारों के महत्व को भी बेहतर ढंग से समझ सकेंगे.

बच्चों की प्रतिभा को नया मंच मिलेगा

वहीं, बच्चों ने भी इस पहल को लेकर उत्साह जताया. उनका कहना है कि अपने हाथों से बनाई गई राखी जब उनके भाइयों तक पहुंचेगी, तो यह उनके लिए गर्व और आत्मिक खुशी का विषय होगा, साथ ही उनकी प्रतिभा को भी एक नया मंच मिलेगा.

अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि डाक विभाग की यह अनूठी पहल बच्चों की सोच, उनकी रचनात्मकता और पारिवारिक रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता को किस हद तक नई दिशा दे पाती है.

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