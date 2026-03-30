कलेक्टर से लगाई गुरु से मिलने की गुहार, कहा- खेत में पानी की समस्या खत्म करने चौका आरती कराना चाहता हूं
बेमेतरा में जनदर्शन कार्यक्रम में एक अनोखा मामला आया. यहां एक शख्स ने गुरु से मिलने और खेत में चौका आरती कराने की मांग की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 5:16 PM IST
बेमेतरा: कलेक्ट्रेट में गुरु से मिलने शिष्य की करुण पुकार का मामला सामने आया है. गुरु से मिलने की गुहार लगाने एक शिष्य बेमेतरा कलेक्ट्रेट में जनदर्शन कार्यक्रम पहुंचा और कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई से मुलाकात की. इसके साथ ही प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम शिष्य ने ज्ञापन सौंपा है.
शिष्य ने बताया कि खेत में पानी और निस्तारी को लेकर परेशानी हो रही है. इसके समाधान के लिए उसने गुरु उदितमुनि नाम साहेब से चौका आरती की मांग कर दी. इसके साथ ही सेवादारों पर नहीं मिलने देने का आरोप भी लगाया है.
चौका आरती से कुआं का उद्गम हुआ?
दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिला के साजा विधानसभा क्षेत्र का है. यहां देवकर के पास राखीजोबा है जहां रहने वाले गणेश साहू जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए थे. गणेश साहू कबीर पंथ के अनुयायी हैं जिनका मानना है कि पूर्व में उनके गुरु पंथ श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब के अनुज पंथ भानुप्रताप साहेब ने खेत में चौका आरती की थी. इससे कुआं के रूप में गंगा मैया का उद्गम हुआ था.
3 साल से अचानक बंद
गणेश साहू का कहना है कि चौका आरती के बाद कुआं से लगातार पेयजल और निस्तारी का काम मोटर पंप लगाकर किया जा रहा था. लेकिन, 3 साल से गंगा मैया का स्रोत अचानक बंद हो जाने से पेयजल और निस्तारी की समस्या हो रही है.
गुरु से मिलने की भी चाह
राखी जोबा निवासी गणेश साहू ने मीडिया को बताया कि 3 वर्षों से गुरु पंथ श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब के दर्शन करने की चाह लेकर दामाखेड़ा जाता हूं. वहां सेवादार रोक देते हैं. उन्होंने कहां की उदित मुनि मान साहेब का दर्शन कर खेत में चौका आरती कराना चाहता हूं. इससे खेत में गंगा मैया की धार फिर से बह सके.
क्या कहा कलेक्टर ने?
गणेश साहू ने जनदर्शन में एक मई पूर्णिमा की सूर्योदय से पहले चौक आरती की अनुमति दिलवाने की मांग की. इस पर कलेक्टर ने साजा SDM के मिलने की बात कही है.