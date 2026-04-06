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जंगल में पेड़ के नीचे पढ़ाई, खेती-किसानी से लेकर रसोई.. यहां के बच्चों को मिलती है जिंदगी जीने की ट्रेनिंग

खेती और खाना बनाने की भी ट्रेनिंग: यहां सभी बच्चे मिलकर रसोई में खाना बनाते हैं. सभी बच्चे मिलकर खेतों में काम करते हैं. खेतों में फसल लगाते हैं, पटवन करते हैं. खेतों में मिलेट फसलों को उगाते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं. यहां के बच्चों को जयादातर तौर पर मिलेट फसलों का ही भोजन दिया जाता है.

कम उम्र में ही सीख लेते हैं खेती के गुर: कोहवरी के जंगल में संचालित इस गुरुकुल में अनोखा दृश्य तब देखने को मिलता है, जब छोटे-छोटे बच्चे खेतों में काम करते दिखते हैं. यह छोटे-छोटे छात्र कम उम्र में ही किसानी के गुर सीख लेते हैं. बीजों के बारे में जानकारियां हो जाती है. जंगली फल और उसके फायदे- नुकसान, ये सभी बातें यहां पढ़ने वाले छात्रों को पता होती है.

दंपती चलाते हैं गुरुकुल: इस गुरुकुल को चलाने वाले दंपति अनिल और रेखा के द्वारा छात्र-छात्राओं को शिक्षा दी जाती है. वहीं, जो सीनियर छात्र होते हैं. वह अपने नीचे की कक्षा के छात्रों को पढ़ाते हैं. यहां छात्र स्व अध्ययन भी करते हैं. जंगल में रहने वाले छात्रों को हर तरह की शिक्षा दी जाती है. खुद का बचाव, जंगली जानवरों से रक्षा के संबंध में भी जानकारियां दी जाती है और उसके गुर भी बताए जाते हैं.

छात्र बन जाते हैं शिक्षक: यहां गुरुकुल की तर्ज पर शिक्षा देने का भरसक प्रयास होता है. कोहवरी के जंगल में संचालित इस गुरुकुल में छात्र ही शिक्षक की भूमिका में होते हैं. छात्र ही किसान, छात्र ही रसोईया, क्राफ्ट कलाकार के रूप में भी होते हैं. गुरुकुल की तर्ज पर संचालित इस विद्यालय में बच्चों को प्रकृति से पूरी तरह से जोड़कर रखा जाता है. वैसे आवासीय भवन पक्के बना दिए गए हैं लेकिन शिक्षा का जो चलन झोपड़े और प्रकृति के बीच है, वह चलन अब तक नहीं बदला.

कब से चल रहा गुरुकुल?: वर्ष 2017 से इसका संचालन शुरू हुआ तो जैसे इस जंगल वाले इलाके में पढ़ने वाले बच्चों की होड़ लग गई. यहां की शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल की तर्ज पर एक तरह से प्रतीत होती है. प्राकृतिक छंटा के बीच पेड़ों के नीचे पढ़कर न केवल बच्चे पढ़ाई करते हैं, बल्कि खेती-किसानी, रसोईया से लेकर क्राफ्ट और कलाकार तक सीखते हैं.

कोहवरी के जंगल में अनिल और रेखा पिछले कई सालों से सहोदय ट्रस्ट के तहत उस स्थान पर शिक्षा का अलख जगाना शुरू किया, जहां अशिक्षा का अभिशाप था. इस जंगल वाले इलाके के लोग शिक्षा से दूर रहा करते थे. कोहवरी के जंगल में गुरुकुल की तर्ज पर दंपती ने शिक्षा का अलख जगाना शुरू किया. इसके लिए सबसे पहले इस इलाके के छात्रों को जंगल में ही झोपड़े में आवासीय तौर पर शिक्षा देने की व्यवस्था शुरू की.

गया: बिहार के गया में अनोखा गुरुकुल है. जंगल के बीचों-बीच इस विद्यालय को दंपती मिलकर संचालित करते हैं. यहां के छात्रों के अध्ययन की शैली देखकर देखने वाले दंग रह जाते हैं. अनिल और रेखा न सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण बचाने में भी अहम योगदान दे रहे हैं. उन्होंने आश्रम के आसपास 4,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं. करीब 100 तरह की पारंपरिक सब्जियों, बाजरा और दूसरी फसलों के बीज इकट्ठा किए हैं.

रसोई में रोटी बनाते बच्चे (ETV Bharat)

कला और क्राफ्ट का भी प्रशिक्षण: वहीं, कला के तौर पर बच्चे क्राफ्ट की सामग्री बनाते हैं. चटाई, दोना समेत अन्य तरह के निर्माण इन बच्चों के द्वारा किया जाता है. इसका भी प्रशिक्षण इस अनोखे विद्यालय का संचालन करने वाले दंपति अनिल और रेखा के द्वारा दी जाती है. इस गुरुकुल में शिक्षा अर्जित कर यहां के बच्चे अपने सपनों को पंख दे रहे हैं, उनकी उड़ान ऊंची होनी है.

बच्चों का हो रहा सर्वांगीण विकास: गुरुकुल की तर्ज पर संचालित इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है. बच्चों में किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं दिखती, बल्कि उनके हौसले बुलंद दिखते हैं. कई किलोमीटर के एरिया में कोहववारी जंगल है. किंतु उसके बीच यहां अक्षर ज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ प्रकृति से जुड़ाव की शिक्षा भी दी जा रही है. यहां विभिन्न देशी बीजों के तहत विभिन्न फसलों की खेतियां हो रही है, जो यह बच्चे खुद करते हैं.

सामान्य परिवार के बच्चे हैं सभी: यहां अत्यंत ही गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं. जंगल में संचालित इस गुरुकुल में शिक्षा अर्जित करते हैं. महीने में 1 किलो चावल फीस के रूप में ली जाती है. वह भी यदि किसी के पास नहीं हो पाया तो जरूरी नहीं. छठी कक्षा की सुषमा कहती है कि वह पढ़ाई से बहुत खुश हैं. वह आगे शिक्षिका बनना चाहती है.

"हम यहां छह साल से रह रहे हैं. बहुत कुछ सीखते हैं. पढ़ाई के साथ-साथ खाना बनाना, खेती करना, जैविक खेती करना सीखते हैं. हम बहुत खुश हैं. "- सुषमा कुमारी, छात्रा

जैविक खेती पर जोर: वहीं, नीतीश को डॉक्टर बनना है. वह कहता कि यहां हर तरह का ज्ञान मिलता है. वह जैविक खेती की पूरी जानकारी हासिल कर चुका है. जीवामृत भी बनाता है. अन्य दवाइयां भी बना चुका है, जो खेती में काम आते हैं. जानवरों से कैसे फसल बचाने है, यह भी उसे पता है. यहां टमाटर, भिंडी, मिर्ची, आलू, बैगन, मिलेट अनाज समेत अन्य की फसलों की खेती होती है. बच्चे ही फसलों को उपजाने में भूमिका निभाते हैं.

बागवानी में उपजे टमाटर लाते बच्चे (ETV Bharat)

"यहां के बच्चे खुद पढ़ते हैं. जो सीनियर बच्चे होते हैं, वह नीचे वाले क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं. वहीं सीनियर छात्रों को हमारे शिक्षक अनिल और रेखा पढ़ाते हैं. आज भी हम लोग पेड़ों के नीचे या झोपड़े में पढ़ते हैं."- नीतीश कुमार, छात्र

किस लक्ष्य से की शुरुआत?: कोहवरी जंगल में इस तरह का गुरुकुल संचालित करने वाले अनिल कुमार बताते हैं कि हम लोग गुरुकुल की तर्ज पर यहां बच्चों को शिक्षा देते हैं. पढ़ाई के साथ-साथ बच्चे प्रकृति, समाज, कला से जुड़े, ऐसे कई तथ्यों से बच्चों की पढ़ाई को बढ़ाया जाता है. यहां के बच्चे खेतों में काम करते हैं. देसी बीजों को बचाने में भी भूमिका निभाते हैं.

अनिल बताते हैं कि शहर में किताबी ज्ञान है. उन्हें प्रकृति से दूर होना पड़ता है. समाज की समस्या से कुछ लेना देना नहीं होता है लेकिन यहां बच्चे प्रकृति से एकदम करीब है. बच्चों में सामाजिक भावना है. बच्चे मिलकर खाना बनाते हैं. मिलकर खेती का काम करते हैं. मिलकर विविध तरह की कला सीखते हैं.

सिलाई मशीन पर काम करते बच्चे (ETV Bharat)

"हमारा मकसद बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और समाज में यह संदेश देना है कि बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, बल्कि प्रकृति ज्ञान भी अत्यंत जरूरी है."- अनिल कुमार, संचालक

सिलेबस के साथ व्यवहारिक ज्ञान: विद्यालय की संचालन में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाली रेखा कुमारी बताती है कि गुरुकुल की तर्ज पर यह विद्यालय संचालित है. यहां 9 सालों से शिक्षा का अलख वे पति- पत्नी मिलकर जगा रहे हैं. हम चाहते हैं कि बच्चे सिलेबस की पढ़ाई के साथ-साथ खेती और पर्यावरण का भी ज्ञान अर्जित करें. प्रकृति से मानव जीवन की क्या रिलेशन है, उसके बारे में पूरी जानकारी हो. सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है.

गया में अनोखा गुरुकुल (ETV Bharat)

"यहां बच्चों को हर तरह की शिक्षा दी जाती है. हर तरह से निपुण बनाने की कोशिश होती है. बच्चे बांस की टोकरियां, चटाई, दोने बनाते हैं. हम लोग मोटे अनाज पर फोकस करते हैं. मोटे अनाज की खेती ज्यादा होती है. मोटे अनाज यहां बच्चे भोजन में लेते भी हैं. बच्चों में किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि बेहतर संरचना कैसे लाया जाए, इस पर हम लोग पूरा प्रयास करते हैं. हम लोगों का मकसद सफल हो रहा है. बच्चे अपने लक्ष्य की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं."- रेखा, संचालिका

जाॅब छोड़कर संचालित किया है विद्यालय: अनिल और रेखा पहले दिल्ली में नौकरी करते थे. इसके बाद दोनों को महसूस हुआ कि सकारात्मक जिंदगी नहीं हो पा रही है. फिर दोनों ने तय किया कि गांव की ओर मुड़कर शिक्षा से जुड़ें. वे बताते हैं, 'दिल्ली से लौटने के बाद हमें सामाजिक तौर पर भूदान की जमीन दी गई. इसमें सहोदय ट्रस्ट के तहत शिक्षा शुरू हुई. इसके बाद हमलोग ने अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं. छात्रों को सिलेबस के साथ-साथ खेती पर्यावरण प्रकृति से जुड़ा ज्ञान दिया जाता है. यहां बच्चे संगीत कला में भी निपुण हो रहे हैं.'

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