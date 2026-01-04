ETV Bharat / state

बस्तर के कांगेर घाटी में मिली अनोखी ग्रीन गुफा, पर्यटन सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

इस ग्रीन गुफा को लेकर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि ग्रीन गुफा के पर्यटन मानचित्र में शामिल होने से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को गति प्राप्त होगी.

रायपुर : बस्तर में स्थित कांगेर घाटी नेशनल पार्क इन दिनों सुर्खियों में है. अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता से लैस कांगेर घाटी में ग्रीन गुफा यानि की ग्रीन केव मिला है. इसे लेकर प्रकृति प्रेमियों में खुशी का माहौल है.

पर्यटक इस अद्भुत गुफा की प्राकृतिक खूबसूरती का सीधा अनुभव कर सकेंगे. वन विभाग द्वारा सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है. इसे पर्यटकों के लिए जल्द ही खोल दिया जाएगा- केदार कश्यप, पर्यटन मंत्री, छत्तीसगढ़

ग्रीन गुफा की खासियत जानिए

यह ग्रीन गुफा कोटुमसर परिसर के कंपार्टमेंट क्रमांक 85 में स्थित है. गुफा की दीवारों और छत से लटकती चूने की आकृतियों (स्टैलेक्टाइट्स) पर हरे रंग की सूक्ष्मजीवी परतें पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे ग्रीन केव नाम दिया गया है. लाइम स्टोन से बनी यह गुफा कांगेर घाटी की सबसे दुर्लभ गुफा मान जा रही है.

ग्रीन गुफा तक कैसे पहुंचे ?

ग्रीन गुफा तक पहुंचने का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से होकर गुजरता है. गुफा में घुसते ही आपको हरी दीवारों के दर्शन होंगे. यह पर्यटकों को काफी आकर्षित करेगी. इसके बाद आगे बढ़ने पर एक विखाल कक्ष दिखाई देता है. इसके बाद चमकदार और विशाल स्टैलेक्टाइट्स तथा फ्लो-स्टोन पर्यटकों को देखने को मिलेगी. बस्तर वन विभाग की तरफ से गुफा की निगरानी की जा रही है.