भिवानी के कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेताओं को अनूठा उपहार, सातों खिलाड़ियों के नाम शुरू किया पौधारोपण
कॉमनवेल्थ गेम्स में भिवानी के खिलाड़ियों के द्वारा परचम लहराने के बाद उनके सम्मान के लिए एक बार फिर से नया उदाहरण पेश किया गया.
Published : August 5, 2026 at 1:50 PM IST
भिवानी: कॉमनवेल्थ गेम्स में मिनी क्यूबा भिवानी का डंका बजा. इस जीत और जश्न को दशकों तक यादगार बनाने के लिए सामाजिक लोगों ने अनूठी पहल करते हुए हर खिलाड़ी को 100-100 पौधे लगा कर समर्पित कर रहे हैं. ताकि पर्यावरण शुद्ध हो साथ ही खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले.
ट्री गार्ड सहित 50 पौधे लगाए गएः भिवानी के भगत सिंह चौके से सिटी स्टेशन तक हो रहा ये पौधारोपण कुछ खास है. क्योंकि ये पौधे कॉमनवेल्थ विजेता साक्षी चौधरी, प्रिया घणघस, प्रिती पंवार, सचिन सिवाच, जैस्मिन लंबोरिाया, सीमा कालिरमण और यशवीर सिंह को समर्पित है. ताकि जैसे-जैसे विजेता खिलाड़ी बड़े हों तो ये पौधे साथ की साथ पेड़ बढ़े. ये पहल पुलिस कर्मचारी लोकराम नेहरा ने की है, जिसके तहत पहले दिन ट्री गार्ड सहित 50 पौधे लगाए गए. जो जैस्मिन लंबोरिया के चाचा और कोच संदीप की मौजूदगी में उम्रदराज सुदर्शन और कांता आहूजा दंपति से लगवाए गए. अब एक सप्ताह में हर विजेता खिलाड़ी को लेकर 100-100 पौधे के तहत कुल 700 पौधे लगाए जाएंगे.
खिलाड़ियों के नाम 100-100 पौधे लगाने का लक्ष्यः ये पहल शुरू करने वाले पुलिस कर्मचारी लोकराम नेहरा ने बताया कि "हमने त्रिवेणी मुहिम के तहत जिला के कॉमनवेल्थ विजेता 7 खिलाड़ियों को समर्पित हैं, जिसके तहत भगत सिंह चौक से सिटी स्टेशन तक हरा भरा किया जाएगा." नेहरा ने कहा कि "ये खिलाड़ियों को अनूठा उपहार होगा. सभी खिलाड़ियों के नाम 100-100 पौधे लगाए जाएंगे."
पर्यावरण शुद्ध होगा: वहीं गोल्डन गर्ल जैस्मिन लंबोरिया के चाचा और कोच संदीप लंबोरिया ने कहा कि "लोकराम नेहरा की ये बहुत अच्छी पहल है, जिसके तहत हर खिलाड़ी के नाम 100-100 पौधे लगाए जा रहे हैं. इससे पर्यावरण शुद्ध होगा और खिलाड़ियों के जीवन भर की यादगार बनेगी. इसके साथ ही एडवोकेट प्रिया लेघां और कामरेड ओमप्रकाश ने हमारी बेटियों ने इतिहास रचा है. ये पौधे जब पेड़ बनेंगे तो खिलाड़ियों के बच्चों को भी गर्व होगा. जिस धरा से हमारे बच्चे पैदा होकर गोल्ड मेडल लाए, उसी धरा को हरा भरा करना है."