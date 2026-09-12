राम के स्वरूप में बप्पा, नारियल बूच से तैयार गणपति, समुद्री शीप-शंख से तैयार प्रतिमा, रायपुर के कारीगर का कमाल देखिए
यूनिक गणपति बनाने में माहिर शिवचरण, इस बार आदिवासी थीम पर बांस और धूपबत्ती से बना रहे प्रतिमाएं, संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 12, 2026 at 1:20 PM IST
रायपुर: देशभर में हर साल गणेशोत्सव पर कई अनोखी प्रतिमाओं की तस्वीरें और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां सामने आती हैं. इसी कड़ी में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक परिवार पिछले 25 सालों से मिट्टी की जगह बेहद अलग और अनोखी चीजों से बप्पा की मूर्तियां तैयार कर रहा है.
रायपुर में इस बार आपको कई तरह के अनाज और दालों से बनी खूबसूरत प्रतिमा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्वरूप में विराजे बप्पा, नारियल के छिलकों (बूच) से तैयार गणपति और समुद्री सीप-शंख से सजी बप्पा की प्रतिमा की अद्भुत कलाकारी देखने को मिल सकती है. रायपुर के इस हुनरमंद परिवार की कमाल की कारीगरी पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट देखिए.
इस साल क्या खास बनाया है?
इस साल मूर्तिकार शिवचरण यादव ने आदिवासी थीम पर बांस की लकड़ी से बेहद खूबसूरत गणपति बप्पा बनाए हैं. इसके साथ ही, उन्होंने अलग-अलग तरह के धूप (अगरबत्ती) का इस्तेमाल करके प्रभु श्री राम के स्वरूप में भी एक अनोखी गणेश प्रतिमा तैयार की है, जिसमें बप्पा के साथ भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी भी नजर आ रहे हैं.
उनकी कलाकारी यहीं नहीं रुकती, शिवचरण ने इस बार अनाज और कई तरह की दालों से भी बप्पा का निर्माण किया है. साथ ही, नारियल के छिलकों (बूच) को जोड़कर और उसमें पूजन सामग्री का इस्तेमाल करके एक अनूठी प्रतिमा बनाई है. इसके अलावा, रोली-बंधन, धूप-अगरबत्ती, और समुद्री शंख-सीप से सजी बप्पा की प्रतिमाएं भी बेहद आकर्षक लग रही हैं. बच्चों को लुभाने के लिए उन्होंने इस बार फ्रेंडशिप बैंड के अक्षरों से निर्मित गणपति भी बनाए हैं, जो इस साल के गणेशोत्सव में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.
25 साल का सफर और 3 महीने की पारिवारिक मेहनत
मूर्तिकार शिवचरण यादव ने अपनी इस अनूठी यात्रा के बारे में बताया कि वे साल 2000 से लगातार इन अनोखी गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं. इससे पहले से वे गुपचुप और चाट का ठेला लगाकर अपना जीवनयापन करते आ रहे हैं. इस साल उन्होंने अपनी कलाकारी को नया आयाम देते हुए बांस की छाल और धूपबत्ती से बप्पा का आकार तैयार किया है. इसके अलावा नारियल के छिलकों (बूच) को जोड़कर उसे असली नारियल का रूप दिया गया है और उसमें पूजन सामग्री का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है.
हम हर साल नए-नए गणपति बनाने की सोचते रहते हैं. पर्यावरण को देखते हुए गणेश की प्रतिमा तैयार की जाती है. इस साल डेढ़ इंच से लेकर 11 फीट तक की ऊंचाई वाली गणपति बनाई है.- शिवचरण यादव, मूर्तिकार
धूपबत्ती से बनी 11 फीट ऊंची श्री राम स्वरूप गणपति
इस बार की सबसे खास पेशकश धूपबत्ती से तैयार की गई 11 फीट ऊंची गणपति की प्रतिमा है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य स्वरूप में ढाला गया है. इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के अनाजों और रंग-बिरंगी दालों से भी बप्पा की मनमोहक मूर्तियां बनाई गई हैं. शिवचरण ने बताया कि इन सभी अलग-अलग प्रकार की अनोखी मूर्तियों को आकार देने के लिए वे पिछले 3 महीनों से अपने पूरे परिवार के साथ दिन-रात मेहनत कर रहे हैं.
अलग-अलग थीम पर भी बनी प्रतिमाएं
मूर्तिकार का बेटा राहुल यादव ने बताया कि हम थीम के आधार पर मूर्तियों का निर्माण करते हैं. बांस की लकड़ी से जो गणपति बनाई जा रही है उसे आदिवासी थीम पर तैयार किया जा रहा है. वहीं राम के स्वरूप में बनाई जा रही मूर्ति धूप और अगरबत्ती से बनाई गई है. पूजन सामग्री से भी गणेश प्रतिमा बनाई गई है. इसके साथ ही धूप और बंदन से बनाई गई है.
1500 से 80 हजार तक दाम
नारियल के बुच को नारियल का आकार दिया गया है. शंख सीप और मोतियों से भी गणेश प्रतिमा बनाई गई है. इन मूर्तियों के दाम के बारे में बताया कि 1500 रुपए से लेकर 80 हजार रुपए से ऊपर तक की मूर्तियां है. नए आइडिया के बारे में बताया कि परिवार के लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि इस साल किस तरह की प्रतिमा बनाई जाए. इन मूर्तियों को बनाने में काफी समय लगता है. इस काम को परिवार के 6 लोग मिलकर कर रहे हैं. परिवार के सभी लोग पिछले 3 महीने से इस काम को कर रहे हैं. जो अब अंतिम चरण में है.
पिछले साल की अनोखी प्रतिमा
साल 2025 में मूर्तिकार शिवचरण यादव और उनके परिवार के लोगों ने मिलकर चंदन की लकड़ी, सुपारी जनेऊ, पास्ता और धागा से अनोखा और यूनीक गणपति तैयार किया था जो आकर्षण का केंद्र रहा. जो राजधानी के चार जगह पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई थी.