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दशहरे पर दो गांवों के बीच 'गागली युद्ध', पश्चाताप से जुड़ी है परंपरा, जानिए इसकी कहानी

​मंगलवार को दोनों गांवों के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं ने पाइंता पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

UNIQUE GAGLI BATTLE
गागली युद्ध का इतिहास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 20, 2026 at 6:44 PM IST

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Updated : October 20, 2026 at 7:42 PM IST

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विकासनगर : प्रकृति की गोद में बसे जौनसार-बावर क्षेत्र में लोक संस्कृति और परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिला. मंगलवार को कालसी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले उदपाल्टा और कुरौली गांवों के ग्रामीणों ने पारंपरिक पाइंता पर्व के अवसर पर आपसी प्रेम, भाईचारे और पश्चाताप का अनूठा संदेश देते हुए 'गागली युद्ध' (अरबी के डंठलों से युद्ध) खेला. इस रोमांचक और पारंपरिक आयोजन में हार-जीत की कोई भावना नहीं होती, बल्कि यह सदियों पुरानी घटना के प्रायश्चित का प्रतीक है.

​मंगलवार को दोनों गांवों के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं ने पाइंता पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. ग्रामीण सबसे पहले उदपाल्टा गांव के पंचायती आंगन में एकत्र हुए. वहां से ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक रणसिंघे की थाप के बीच, हाथों में गागली (अरबी) के डंठल लहराते हुए नाचते-गाते हुए वे नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर 'क्याणी' नामक स्थल पर पहुंचे.

इसी ऐतिहासिक स्थल पर दोनों गाँवों के ग्रामीणों के बीच गागली युद्ध संपन्न हुआ. जिसमें एक-दूसरे पर गागली के पत्तों और डंठलों से प्रहार किया गया. जिसके बाद पंचायती आंगन में पुरुषों महिलाओ द्वारा हारूल, तांदी नृत्य किया गया. ​​खत के सदर स्याणा राजेंद्र सिंह राय ने इस अनोखी परंपरा के इतिहास पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि इसके पीछे सदियों पुरानी एक दुखद कहानी जुड़ी है.

उन्होंने बताया रानी और मुन्नी नामक दो बहनें गांव से कुछ दूर स्थित क्याणी नामक स्थान पर बने कुएँ में पानी भरने गई थीं. अचानक रानी का पैर फिसल गया. वह कुएं में गिर गई. जब मुन्नी ने घर पहुँचकर परिजनों को इस अनहोनी की जानकारी दी, तो उन्होंने उल्टा मुन्नी पर ही रानी को धक्का देने का गंभीर आरोप लगा दिया. इस झूठे कलंक और मानसिक आघात से क्षुब्ध होकर मुन्नी ने भी कुएं में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

​इस हृदयविदारक घटना के बाद जब परिजनों और ग्रामीणों को सच का पता चला, तो उन्हें गहरा पछतावा हुआ. तभी से इस त्रासदी को याद करने और उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए हर साल पाइंता पर्व मनाया जाता है.

​पाइंता पर्व से दो दिन पहले दोनों बहनों (रानी और मुन्नी) की घास की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है. पर्व के दिन इन मूर्तियों को उसी कुएँ में विसर्जन के लिए ले जाया जाता है. कलंक के प्रायश्चित के रूप में उदपाल्टा और कुरौली के ग्रामीण हर साल पाइंता पर्व पर गागली युद्ध का आयोजन करते हैं.

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Last Updated : October 20, 2026 at 7:42 PM IST

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