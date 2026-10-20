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दशहरे पर दो गांवों के बीच 'गागली युद्ध', पश्चाताप से जुड़ी है परंपरा, जानिए इसकी कहानी

गागली युद्ध का इतिहास ( ETV Bharat )

​मंगलवार को दोनों गांवों के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं ने पाइंता पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. ग्रामीण सबसे पहले उदपाल्टा गांव के पंचायती आंगन में एकत्र हुए. वहां से ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक रणसिंघे की थाप के बीच, हाथों में गागली (अरबी) के डंठल लहराते हुए नाचते-गाते हुए वे नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर 'क्याणी' नामक स्थल पर पहुंचे.