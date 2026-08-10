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बिहार में 108 वर्षीय बुजुर्ग की अनोखी अंतिम यात्रा, ढोल-नगाड़े और आर्केस्ट्रा के साथ निकली शवयात्रा

पश्चिम चंपारण: बिहार के बेतिया के नौतन प्रखंड के डबरिया मकरीटोला गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. यहां 108 वर्षीय बुजुर्ग छठु पटेल की अंतिम यात्रा सामान्य शवयात्रा से बिल्कुल अलग नजर आई. अंतिम विदाई के दौरान ढोल-नगाड़े बजाए गए, गाजे-बाजे के साथ आर्केस्ट्रा कलाकार डांस करते हुए शवयात्रा के पीछे-पीछे चले.

गाजे-बाजे के साथ निकली शवयात्रा: आमतौर पर किसी की मौत के बाद अंतिम यात्रा गम और मातम के माहौल में निकाली जाती है, लेकिन इस बार नजारा पूरी तरह अलग था. शवयात्रा में सबसे आगे छठु पटेल का पार्थिव शरीर था, जबकि पीछे संगीत और नृत्य की धूम मची हुई थी. रास्ते में जमा लोगों ने इस अनोखे दृश्य का वीडियो बनाया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

बेतिया में अनोखी अंतिम यात्रा (ETV Bharat)

क्या कहते हैं मृतक के पुत्र: परिवार के अनुसार यह सब मृतक की इच्छा के अनुरूप किया गया. मृतक के पुत्र मुकेश पटेल ने बताया कि उनके पिता की उम्र 108 वर्ष थी और उनकी स्पष्ट इच्छा थी कि निधन के बाद अंतिम विदाई मातम के माहौल में न होकर उत्सव की तरह हो. पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए परिवार ने गाजे-बाजे और आर्केस्ट्रा के साथ शवयात्रा निकालने का फैसला किया.

"पिता की उम्र 108 वर्ष थी और उनकी इच्छा थी कि जब उनका निधन हो तो उनकी अंतिम विदाई गम और मातम के माहौल में न होकर उत्सव की तरह हो. पिता की इसी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए परिवार ने ढोल-नगाड़ों, गाजे-बाजे और आर्केस्ट्रा के साथ अंतिम यात्रा निकालने का निर्णय लिया."- मुकेश पटेल, मृतक के पुत्र