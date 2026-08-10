बिहार में 108 वर्षीय बुजुर्ग की अनोखी अंतिम यात्रा, ढोल-नगाड़े और आर्केस्ट्रा के साथ निकली शवयात्रा
बेतिया में शख्स की अंतिम इच्छा के अनुसार उत्सव की तरह अंतिम यात्रा निकाली. परिजन ढोल-नगाड़े के साथ शामिल हुए. जितेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
Published : August 10, 2026 at 5:34 PM IST
पश्चिम चंपारण: बिहार के बेतिया के नौतन प्रखंड के डबरिया मकरीटोला गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. यहां 108 वर्षीय बुजुर्ग छठु पटेल की अंतिम यात्रा सामान्य शवयात्रा से बिल्कुल अलग नजर आई. अंतिम विदाई के दौरान ढोल-नगाड़े बजाए गए, गाजे-बाजे के साथ आर्केस्ट्रा कलाकार डांस करते हुए शवयात्रा के पीछे-पीछे चले.
गाजे-बाजे के साथ निकली शवयात्रा: आमतौर पर किसी की मौत के बाद अंतिम यात्रा गम और मातम के माहौल में निकाली जाती है, लेकिन इस बार नजारा पूरी तरह अलग था. शवयात्रा में सबसे आगे छठु पटेल का पार्थिव शरीर था, जबकि पीछे संगीत और नृत्य की धूम मची हुई थी. रास्ते में जमा लोगों ने इस अनोखे दृश्य का वीडियो बनाया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
क्या कहते हैं मृतक के पुत्र: परिवार के अनुसार यह सब मृतक की इच्छा के अनुरूप किया गया. मृतक के पुत्र मुकेश पटेल ने बताया कि उनके पिता की उम्र 108 वर्ष थी और उनकी स्पष्ट इच्छा थी कि निधन के बाद अंतिम विदाई मातम के माहौल में न होकर उत्सव की तरह हो. पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए परिवार ने गाजे-बाजे और आर्केस्ट्रा के साथ शवयात्रा निकालने का फैसला किया.
"पिता की उम्र 108 वर्ष थी और उनकी इच्छा थी कि जब उनका निधन हो तो उनकी अंतिम विदाई गम और मातम के माहौल में न होकर उत्सव की तरह हो. पिता की इसी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए परिवार ने ढोल-नगाड़ों, गाजे-बाजे और आर्केस्ट्रा के साथ अंतिम यात्रा निकालने का निर्णय लिया."- मुकेश पटेल, मृतक के पुत्र
पिता की क्या थी अंतिम इच्छा: मुकेश पटेल ने कहा कि पिता हमेशा खुशमिजाज स्वभाव के थे और उन्होंने खुद कहा था कि उनकी विदाई में गम नहीं, बल्कि खुशी का माहौल होना चाहिए. परिवार ने इस इच्छा का सम्मान करते हुए पूरी व्यवस्था की. गांववालों और आसपास के लोगों ने भी इस अनोखे अंदाज को देखा और कई लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया.
ग्रामीणों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं: हालांकि, अंतिम संस्कार के दौरान आर्केस्ट्रा और डांस कराने को लेकर इलाके में मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे पारंपरिक रीति-रिवाजों से अलग मान रहे हैं, जबकि परिवार इसे बुजुर्ग की अंतिम इच्छा का सम्मान बताते हुए सही ठहरा रहा है. स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर चर्चाएं जारी हैं.
लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं: डबरिया मकरीटोला की यह अनोखी अंतिम यात्रा अब पूरे पश्चिम चंपारण और सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है. 108 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले छठु पटेल की विदाई का यह अंदाज कई लोगों को चौंका रहा है तो कई इसे भावुक करने वाला भी लग रहा है. परिवार का कहना है कि उन्होंने सिर्फ पिता की अंतिम इच्छा पूरी की है.
ये भी पढ़ें-
DJ और होली के गीतों के साथ निकली अनोखी शव यात्रा, गम की बजाय खुशी में झूमते दिखे परिजन
अनोखी शवयात्रा, बाजे गाजे के साथ सजाकर निकाली गई पेड़-पौधों की अर्थी, घाट पर किया अंतिम संस्कार