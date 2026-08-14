ETV Bharat / state

भारतीय व्यापार महोत्सव में हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का दिखा अनूठा स्वरूप, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र

इसे यह सोचकर तैयार किया है कि लोग यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा सुनना या पढ़ना चाहें तो वह इसको आसानी से कैरी कर सकें.

भारतीय व्यापार महोत्सव में हनुमान चालीसा का दिखा अनूठा स्वरूप
भारतीय व्यापार महोत्सव में हनुमान चालीसा का दिखा अनूठा स्वरूप (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारतीय व्यापार महोत्सव में हनुमान चालीसा और सुंदर कांड अनूठा स्वरूप इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. हॉल नंबर एक में लगे स्टॉल पर यह लिखित और रेकॉर्डेड (ऑडियो फॉर्म) दोनों में उपलब्ध है. स्टॉल लगाने वाली तनुजा सुशील ने इसके बारे जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि एक बहुत ही छोटे लकड़ी के बॉक्स को उसके अंदर एक छोटी बैटरी लगाकर उसमें एक चार्जिंग जैक और एक ऑन ऑफ स्विच लगाया गया है. इसके अंदर एक पेनड्राइव भी लगाई गई है, जिसमें हनुमान चालीसा रिकॉर्ड किया हुआ है. साथ ही हमने छोटे छोटे कार्ड्स के ऊपर हनुमान चालीसा को प्रिंट किया गया है. इस तरह से अगर कोई इसको अपनी यात्रा के दौरान पढ़ना या सुनना चाहे तो वह दोनों तरह इसका आनंद ले सकता है.

हनुमान चालीसा का दिखा अनूठा स्वरूप (ETV Bharat)

तनुजा ने बताया कि मोबाइल के सी टाइप चार्जर से इसे चार्ज किया जा सकता है. एक बार चार्ज करने में इसे आठ घंटे तक बजा सकते हैं. छोटे साइज के बॉक्स के रेट की शुरुआत 850 रुपये से होती है. वहीं इससे थोड़े बड़े सुंदरकांड के बॉक्स का 1100 रुपये में उपलब्ध है. हमारी दिल्ली बेस्ड कंपनी है और हमने स्टार्टअप के तौर पर इसकी शुरुआत की थी. अब हम लगातार इसी तरह के धार्मिक पूजा सामग्री में डील करते हैं. हमने इसे यह सोचकर तैयार किया है कि लोग यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा और सुंदर कांड पाठ सुनना या पढ़ना चाहें तो वह इसको आसानी से कैरी कर सकें. मात्र 200 से 300 ग्राम वजन के बॉक्स में यह दोनों चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं.

यह भी पढ़ें-

लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाएं व्यापारी, भारतीय व्यापार महोत्सव में बोलीं सीएम रेखा गुप्‍ता

दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त से पहले जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते रहेंगे बंद; देखें पूरी लिस्ट

TAGGED:

SUNDER KAND NEW FORM
BHARTIYA VYAPAR MAHOTSAV
भारतीय व्यापार महोत्सव
HANUMAN CHALISA NEW FORM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.