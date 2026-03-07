ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में होली के बाद नहर में उतरा पूरा गांव, सूरजपुर में मछली पकड़ने की अनोखी परंपरा

सूरजपुर : पूरे देश में होली का त्यौहार खत्म हो चुका है.इसके बावजूद होली के पर्व से जुड़ी अन्य मान्यताएं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में निभाई जा रही है. प्रदेश के सूरजपुर जिले से एक अनोखी और दिलचस्प परंपरा सामने आई है. यहां होली की समाप्ति के बाद लोग नहर में मछली पकड़ने का कार्य करते हैं. इस तरह लोग अपनी पुरानी सामाजिक परंपराओं को पूरे उत्साह के साथ निभाते हैं. इस परंपरा के तहत सूरजपुर के गंगौटी गांव के लोगों ने अपने पुराने रीति रिवाज को निभाने का काम किया.

होली के बाद गंगौटी गांव में एक साथ पूरे गांव के लोग नहर में उतरे. सभी लोग हाथ में जाल लिए मछली पकड़ते नजर आए. इस दौरान गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी बड़ी संख्या में शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ इस परंपरा को निभाया.इस दौरान गांव में एक अलग ही उत्सव जैसा माहौल देखने को मिलता है। बच्चे जहां मस्ती करते नजर आते हैं, वहीं बुजुर्ग इस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते नजर आए.

होली के बाद नहर में मछली पकड़ने की परंपरा (ETV BHARAT)

गांव में यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है. हर साल होली के बाद तय दिन पर गांव के लोग एक साथ नहर में उतरते हैं और सामूहिक रूप से मछली पकड़ते हैं. आने वाले समय में भी इस परंपरा को जीवित रखने का काम किया जाएगा-राजू गुप्ता,जनपद पंचयात सभापति, भैयाथान

"अनोखी परंपरा से लोगों में होता है जुड़ाव"

ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की परंपराएं गांव के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करती हैं.इससे आपसी भाईचारा, सहयोग और सामाजिक संस्कृति को मजबूती मिलती है.यही कारण है कि गांव के लोग इस परंपरा को हर साल पूरे उत्साह के साथ निभाते हैं. इस अवसर पर भैयाथान के जनपद पंचायत सभापति राजू गुप्ता ने मीडिया को बताया कि हमारे गांव के सभी लोग आज एक साथ मछली पकड़ने की इस पुरानी परंपरा को निभाने नहर में पहुंचे हैं.इस परंपरा से गांव की एकता, आपसी भाईचारा और सामाजिक संस्कृति को मजबूती मिलती है.इसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है. सभी ग्रामवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं.