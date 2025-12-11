मंदिर में अनोखी आस्था : ठंड से बचाने तुलजा भवानी को पहनाए गर्म कपड़े, ड्राईफ्रूट और गर्म दूध का भोग
धमतरी में ठंड से बचने के लिए तुलजा भवानी मंदिर में खास व्यवस्था की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 11, 2025 at 6:38 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 7:09 PM IST
धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में इन दोनों अनोखी आस्था देखी जा रही है. कड़कड़ाती ठंड में देवी देवताओं को भी गर्म कपड़े और हल्दी के साथ गर्म दूध अर्पित किया जा रहा है. भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन भक्तों का उनके प्रति भावनात्मक लगाव मंदिरों में देखने को मिल रहा है. ऋतु के हिसाब से बढ़ती ठंड के कारण मंदिरों में भगवान के वस्त्र के साथ आहार भी बदल गया है.
हल्दी वाला गर्म दूध और ड्राइ फ्रूट का भोग
धमतरी के इतवारी बाजार स्थित तुलजा भवानी मंदिर में अनोखी आस्था देखने को मिल रही है. यहां ठंड के कारण तुलजा भवानी माता के भोग में भी आंशिक बदलाव किया गया है. भगवान को भोग में गर्म दूध, ड्रायफ्रूट, घी, मौसमी फल के अलावा रात में हल्दी के साथ गर्म दूध दिया जा रहा है. इतवारी बाजार क्षेत्र स्थित तुलजा भवानी माता को शॉल से कवर किया गया है. रात में गर्म कपड़े में ढंककर माता को ठंड से बचाने का प्रयास किया जा रहा है.
मौसम के हिसाब से होती है व्यवस्था
तुलजा भवानी मंदिर के पुजारी राजा गजानंद तिवारी ने बताया कि मौसम के हिसाब से ही माता के कपड़े, भोग की व्यवस्था करते हैं. वर्षों बाद इस साल तेज ठंड पड़ रही है. माता के आहार में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन रात में शयन आरती के बाद माता के गर्भगृह में रजाई, कंबल और शॉल रखा जाता है. माता को शॉल ओढ़ाया जाता है.
सुबह दही-भात, घी का भोग लगाया जाता है. शाम 7 बजे संध्या आरती होती है. माता को ऊंनी कंबल और शॉल ओढ़ाया जाता है. ठंड से राहत देने के लिए माता तुलजा भवानी को पंचमेवा के साथ ही हल्दी मिश्रित गर्म दूध का भी भोग लगा रहा है - गजानंद तिवारी, पुजारी , तुलजा भवानी मंदिर
वहीं श्रद्धालुओं ने भी कहा कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ रही है. खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को इससे बचने के उपाय अपनाना चाहिए. आपको बता दें कि धमतरी जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले सप्ताह भर से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. आउटर्स में सुबह से रात तक ठंडी हवा चल रही है. पिछले दो दिन का अधिकतम पारा 19 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है.
