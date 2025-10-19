ETV Bharat / state

शहीदों की कहानी सुन बहने लगे आंसू, बालोद के ग्राम बोड़रा में धनतेरस पर अनोखा आयोजन

बालोद: देश की सरहदों पर तैनात जवानों की बदौलत हम अपने घर में चैन की नींद लेते हैं. सीमा पर तैनात जवान सर्दी, गर्मी और बरसात में ड्यूटी कर देश की रक्षा का फर्ज निभाते हैं. देश के लिए मर मिटने वाले इन वीर जवानों की याद में बालोद के गुरुर ब्लॉक के बोड़रा ग्राम में हर साल एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. इस कार्यक्रम में शहीद जवानों के परिजनों को आमंत्रित किया जाता है. ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों के परिजन इस कार्यक्रम में आकर अपना दर्द बयां करते हैं.

धनतेरस पर होता है आयोजन: शहीद जवानों और उनके परिवार को सम्मान देने के लिए हर साल यह आयोजन होता है. धनतेरस के दिन होने वाले इस आयोजन में समाज के कई गणमान्य लोग शामिल होते हैं. बहनें इस कार्यक्रम के माध्यम से बताती हैं कि कैसे उनके भाई ने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुती दे दी. शनिवार को हुए इस आयोजन में शहीद जवानों के परिजनों ने जब अपने शहीद परिवार के सदस्य की कहानी सुनाई तो लोगों की आंखें नम हो गई. शहीद जवानों के परिवार को लोगों ने सैल्यूट किया और उनके योगदान की सराहना की.