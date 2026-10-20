चंडीगढ़ में अनोखा दशहरा: रावण के साथ जलेगा 'नशे' का पुतला, ड्रग्स से दूर रहने का संदेश
चंडीगढ़ में रावण के साथ नशे के पुतले का भी दहन होगा. इसका मकसद युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना होगा.
Published : October 20, 2026 at 12:21 PM IST
चंडीगढ़: दशहरे पर हर साल रावण के पुतले का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है, लेकिन इस बार सेक्टर-46 का दशहरा एक और बुराई के खिलाफ संदेश देगा. यहां 106 फुट ऊंचे रावण के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देने वाला 12 सिरों का विशेष पुतला भी तैयार किया जा रहा है. आयोजन में चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया नशे के प्रतीकात्मक पुतले का दहन करेंगे.
रावण के साथ फूंकेगा नशे का पुतला: इस बार सेक्टर-46 का दशहरा परंपरा और आधुनिक संदेश का मेल होगा. एक ओर 106 फुट ऊंचे रावण का दहन होगा, तो दूसरी ओर नशे के खिलाफ तैयार विशेष पुतला लोगों को यह सोचने का संदेश देगा कि समाज की बुराइयों से लड़ाई केवल प्रतीकात्मक दहन तक सीमित ना रहे.
नशे के खिलाफ युवाओं को जागरुक करना: श्री सनातन धर्म दशहरा कमेटी की ओर से 20 अक्टूबर को सेक्टर-46 की सब्जी मंडी वाले मैदान में 29वें दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. कमेटी का कहना है कि इस बार रावण दहन के साथ युवाओं को नशे और ड्रग्स के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना भी आयोजन का अहम उद्देश्य है. विशेष पुतले के 12 सिरों पर नशे और ड्रग्स से जुड़ी चीजें दर्शाई जाएंगी, ताकि लोगों को इस सामाजिक बुराई के खिलाफ संदेश दिया जा सके.
40 साल से पुतले बना रहे कारीगर: दशहरे की तैयारियों में जुटे कारीगरों के लिए रावण का पुतला बनाना केवल मौसमी काम नहीं, बल्कि चार दशक से जारी हुनर है. इस बार भी 106 फुट ऊंचे रावण के पुतले को खास अंदाज में तैयार किया जा रहा है. इसकी घूमती गर्दन और चेहरा, नाभि से निकलने वाली अमृत कुंड की धारा और आंखों से निकलने वाले आग के अंगारे दर्शकों के आकर्षण का केंद्र होंगे. इसके अलावा सोने की लंका का दहन भी किया जाएगा. कमेटी के मुख्य संरक्षक एवं चेयरमैन जतिंदर भाटिया के अनुसार, नशामुक्त चंडीगढ़ के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष पुतले का दहन किया जाएगा. उनका कहना है कि दशहरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को बुराइयों के खिलाफ एकजुट करने का अवसर भी है.
एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद: कमेटी के प्रधान नरिंदर कुमार भाटिया और महासचिव सुशील सोवत ने बताया कि 20 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे सेक्टर-46 स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर से शोभायात्रा निकाली जाएगी. यह सेक्टर-47 और सेक्टर-45 से होते हुए शाम करीब 4:30 बजे आयोजन स्थल पर पहुंचेगी. इसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. सूर्यास्त के बाद मंत्रोच्चारण के साथ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा.
चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे रावण दहन: इस बार चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि होंगे. कमेटी को उम्मीद है कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला से एक लाख से अधिक लोग महोत्सव में शामिल होंगे. दर्शकों के लिए करीब आठ हजार कुर्सियों की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ पुलिस और निजी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दमकल गाड़ियों और एंबुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी. कार्यक्रम में शहर की विभिन्न रामलीला कमेटियों के कलाकार परशुराम-श्रीराम, रावण-श्रीराम और हनुमान-रावण संवाद सहित धार्मिक प्रस्तुतियां देंगे.
ट्रैफिक एडवाइजरी जारी: दशहरा उत्सव के दौरान शहर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने 20 अक्टूबर के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. सेक्टर-17 के परेड ग्राउंड, सेक्टर-46 के दशहरा ग्राउंड और सेक्टर-34 के गुरुद्वारे के सामने होने वाले आयोजनों के आसपास यातायात को सुचारु रखने के लिए पार्किंग स्थल तय किए गए हैं. भीड़ के बिखरने के समय यानी शाम 5 बजे से 7 बजे तक कुछ प्रमुख सड़कों पर यातायात डायवर्ट या नियंत्रित किया जाएगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे दशहरा देखने जाते समय निजी वाहनों के बजाय नजदीकी बाजारों और आयोजन स्थलों तक पैदल जाने पर विचार करें. कार पूलिंग अपनाने, निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही वाहन खड़े करने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
बसों के अलावा अन्य वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध: सेक्टर-17 के परेड ग्राउंड में दशहरा देखने आने वाले लोगों के लिए सेक्टर-22ए और 22बी मार्केट की पार्किंग, सेक्टर-17 फुटबॉल ग्राउंड, नीलम सिनेमा के आगे और पीछे की ओर तथा लोकल बस स्टैंड के साथ लगती पार्किंग निर्धारित की गई है. शाम 5 से 7 बजे के बीच आईएसबीटी सेक्टर-17 चौक की ओर आने वाले यातायात को 17/18 लाइट पॉइंट, एरोमा लाइट पॉइंट, सेक्टर-18/19/20/21 चौक और क्रिकेट स्टेडियम चौक के रास्ते नियंत्रित या डायवर्ट किया जाएगा. इस अवधि में संबंधित सड़क खंड पर केवल बसों को चलने की अनुमति होगी. इसलिए वाहन चालकों को यात्रा से पहले अपने रास्ते की योजना बनाने की सलाह दी गई है.
सेक्टर-46: दशहरा ग्राउंड के आसपास भी डायवर्जन: सेक्टर-46 के दशहरा ग्राउंड में आने वाले लोगों के लिए सेक्टर-46 मार्केट की पार्किंग और सेक्टर-46डी बूथ मार्केट के साथ लगती पार्किंग तय की गई है. सेक्टर-45/46 लाइट पॉइंट से सेक्टर-46 और सेक्टर-46बी एंड सी टी-पॉइंट की ओर जाने वाली सड़क पर शाम 5 से 7 बजे तक यातायात डायवर्ट या नियंत्रित रहेगा. इसका उद्देश्य दशहरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक साथ निकलने वाली भीड़ के कारण जाम की स्थिति बनने से रोकना है.
सेक्टर-34 में पांच पार्किंग स्थल निर्धारित: सेक्टर-34 के गुरुद्वारे के सामने आयोजित होने वाले दशहरा कार्यक्रम के लिए पुलिस ने पांच पार्किंग स्थल तय किए हैं. इनमें सेक्टर-34 सब्जी मंडी ग्राउंड, श्याम मॉल पार्किंग, सेक्टर-34 लाइब्रेरी बिल्डिंग पार्किंग, कॉम्प्लेक्स पार्किंग और सेक्टर-33डी मार्केट के पास खुला मैदान शामिल हैं. सेक्टर-34ए और 34डी के पास डिस्पेंसरी से सेक्टर-34 मार्केट की ओर जाने वाली सड़क तथा सेक्टर-33/34 लाइट पॉइंट से सेक्टर-34 की ओर जाने वाले मार्ग पर शाम 5 से 7 बजे तक यातायात नियंत्रित या डायवर्ट किया जाएगा.
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