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चंडीगढ़ में अनोखा दशहरा: रावण के साथ जलेगा 'नशे' का पुतला, ड्रग्स से दूर रहने का संदेश

Dussehra Festival 2026 ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: दशहरे पर हर साल रावण के पुतले का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है, लेकिन इस बार सेक्टर-46 का दशहरा एक और बुराई के खिलाफ संदेश देगा. यहां 106 फुट ऊंचे रावण के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देने वाला 12 सिरों का विशेष पुतला भी तैयार किया जा रहा है. आयोजन में चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया नशे के प्रतीकात्मक पुतले का दहन करेंगे.

रावण के साथ फूंकेगा नशे का पुतला: इस बार सेक्टर-46 का दशहरा परंपरा और आधुनिक संदेश का मेल होगा. एक ओर 106 फुट ऊंचे रावण का दहन होगा, तो दूसरी ओर नशे के खिलाफ तैयार विशेष पुतला लोगों को यह सोचने का संदेश देगा कि समाज की बुराइयों से लड़ाई केवल प्रतीकात्मक दहन तक सीमित ना रहे.

चंडीगढ़ में अनोखा दशहरा: रावण के साथ जलेगा 'नशे' का पुतला, ड्रग्स से दूर रहने का संदेश (ETV Bharat) नशे के खिलाफ युवाओं को जागरुक करना: श्री सनातन धर्म दशहरा कमेटी की ओर से 20 अक्टूबर को सेक्टर-46 की सब्जी मंडी वाले मैदान में 29वें दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. कमेटी का कहना है कि इस बार रावण दहन के साथ युवाओं को नशे और ड्रग्स के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना भी आयोजन का अहम उद्देश्य है. विशेष पुतले के 12 सिरों पर नशे और ड्रग्स से जुड़ी चीजें दर्शाई जाएंगी, ताकि लोगों को इस सामाजिक बुराई के खिलाफ संदेश दिया जा सके. 40 साल से पुतले बना रहे कारीगर: दशहरे की तैयारियों में जुटे कारीगरों के लिए रावण का पुतला बनाना केवल मौसमी काम नहीं, बल्कि चार दशक से जारी हुनर है. इस बार भी 106 फुट ऊंचे रावण के पुतले को खास अंदाज में तैयार किया जा रहा है. इसकी घूमती गर्दन और चेहरा, नाभि से निकलने वाली अमृत कुंड की धारा और आंखों से निकलने वाले आग के अंगारे दर्शकों के आकर्षण का केंद्र होंगे. इसके अलावा सोने की लंका का दहन भी किया जाएगा. कमेटी के मुख्य संरक्षक एवं चेयरमैन जतिंदर भाटिया के अनुसार, नशामुक्त चंडीगढ़ के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष पुतले का दहन किया जाएगा. उनका कहना है कि दशहरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को बुराइयों के खिलाफ एकजुट करने का अवसर भी है. चंडीगढ़ में 106 फुट ऊंचे रावण का होगा दहन (ETV Bharat) एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद: कमेटी के प्रधान नरिंदर कुमार भाटिया और महासचिव सुशील सोवत ने बताया कि 20 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे सेक्टर-46 स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर से शोभायात्रा निकाली जाएगी. यह सेक्टर-47 और सेक्टर-45 से होते हुए शाम करीब 4:30 बजे आयोजन स्थल पर पहुंचेगी. इसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. सूर्यास्त के बाद मंत्रोच्चारण के साथ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा. नशे का पुतला (ETV Bharat) चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे रावण दहन: इस बार चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि होंगे. कमेटी को उम्मीद है कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला से एक लाख से अधिक लोग महोत्सव में शामिल होंगे. दर्शकों के लिए करीब आठ हजार कुर्सियों की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ पुलिस और निजी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दमकल गाड़ियों और एंबुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी. कार्यक्रम में शहर की विभिन्न रामलीला कमेटियों के कलाकार परशुराम-श्रीराम, रावण-श्रीराम और हनुमान-रावण संवाद सहित धार्मिक प्रस्तुतियां देंगे.