दिवाली पर मांझी आदिवासी गाय बैलों को पिलाते हैं शराब, सालों से चली आ रही अनोखी परंपरा
गाय बैलों को जो शराब मांझी आदवासी पिलाते हैं उसे गांव वाले स्थानीय भाषा में हड़िया कहते हैं.
Published : October 21, 2025 at 6:42 PM IST
सरगुजा: दिवाली पर मांझी आदिवासी समाज अपनी अनोखी परंपरा निभाता है. इनकी परंपरा बाकी आदिवासी समुदायों से अलग है. मांझी आदिवासी दिवाली के दिन अपने गाय बैलों को घर में बनाई जाने वाली शराब जिसे ये लोग हड़िया कहते हैं उसे पिलाते हैं. मांझी आदिवासी समाज अमावस से लेकर एकादशी तक पूजा पाठ करता है. सरगुजा के मैनपाट में रहने वाले मांझी आदिवासी समाज के लोग कई सालों से इस परंपरा का पालन करते चले आ रहे हैं.
गाय बैलों को पिलाते हैं शराब: राज्य के उत्तरी हिस्से में सरगुजा संभाग है. सरगुजा संभाग में ज्यादातर लोग आदिवासी समुदाय के हैं. यहां के आदिवासी अपनी लोक परंपरा और रिवाजों के लिए जाने जाते हैं. इन्ही में से एक परंपरा है आदिवासी मांझी समाज की. दिवाली के दिन ये घर में बनाई जाने वाले शराब पीते हैं और अपने गाय बैलों को भी पिलाते हैं.
मांझी समाज की परंपरा: मांझी समाज के सोहन नाग बताते हैं कि "दिवाली के 8 दिन पहले ही हम लोगों की तैयारी शुरू हो जाती है. घर की साफ़ सफाई और छूही से घर को लीपते हैं. गोबर से भी घर को हमारे यहां लीपने की परंपरा है. घर की सफाई के बाद दिवाली के दिन हम लोग दीया जलाते हैं. इसके बाद सभी लोग खीरा खाते हैं और हड़िया पीते हैं. अगले दिन सुबह दाल-भात बनाते और घर के पालतू गाय या बैल को खाने के साथ हड़िया भी पीने को देते हैं."
पालूत पशुओं की करते हैं पूजा: राम मांझी बताते हैं कि "दिवाली के अगले दिन सुबह हम लोग, गाय का कोठा साफ करते हैं. गाय बैलों को नहलाते हैं, उनको तेल लगाते हैं, कोठे में धूप जलाते हैं, नया मक्का, नया धान और नए दाल की फसल का भोजन बनाते हैं. भोजन बनाने के बाद हड़िया से लक्ष्मी का यानी की गाय का पैर धोते हैं और फिर खाने के साथ उनको हड़िया भी पीने को देते हैं. बची हुई हड़िया को हम लोग पी लेते हैं."
क्या होती है हड़िया: दरसल सरगुजा में हड़िया राइस बीयर के नाम से भी जानी जाती है, ग्रामीण इसका सर्वाधिक उपयोग करते हैं, हड़िया बनाने के लिए चावल को पकाकर पहले भात बनाया जाता है, फिर इस भात में कई तरह की जंगली जड़ी बूटी डाली जाती है. फिर एक मिटटी के हंडे में इस मिश्रण को ढंक कर रख दिया जाता है, जब करीब 5 दिन तक ये मिश्रण फर्मंटेड हो जाता है तो इसके पानी से एक प्रकार का रस निकलता है, जो पहले दिन सिर्फ एक ठंडा पेय पदार्थ का काम करता है, लेकिन यही हड़िया का रस अगर तैयार होने के 24 घंटे बाद पीया जाता है तो इसमें नशा होता है और लोग शराब के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं.
नोट - शराब बनाना और उसका सेवन करना दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.
