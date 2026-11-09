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मधुबनी पेंटिंग और लोक आस्था का अनूठा संगम, गयाजी में छात्राओं ने सूप-दउरा पर जीवंत किया छठ का दृश्य

छठ पूजा 2026 ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार के गयाजी में बंसी नदी घाट के तट पर स्थित प्रकृति की गोद में सरकारी स्कूल की छात्राएं छठी मईया की भक्ति में लीन हैं. एक तरफ वो अपने हाथों से लोक आस्था के महापर्व के लिए सूप दउरा पर सूर्यदेव, छठ वृत्तियों के चित्र के साथ पूजा सामग्री की तस्वीर उकेर रही हैं, तो दूसरी तरफ वो इस दौरान छठी मईया की भक्ति और प्रेम में बेहद मधुर आवाज में गीत भी गाती हैं.

मधुबनी पेंटिंग से बना छठ का दृश्य