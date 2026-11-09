मधुबनी पेंटिंग और लोक आस्था का अनूठा संगम, गयाजी में छात्राओं ने सूप-दउरा पर जीवंत किया छठ का दृश्य
Chhath Puja 2026: गया की छात्राएं छठी मईया की भक्ति में लीन होकर सूप पर मधुबनी पेंटिंग का दृश्य उकेर रही हैं. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 9, 2026 at 4:42 PM IST
गयाजी: बिहार के गयाजी में बंसी नदी घाट के तट पर स्थित प्रकृति की गोद में सरकारी स्कूल की छात्राएं छठी मईया की भक्ति में लीन हैं. एक तरफ वो अपने हाथों से लोक आस्था के महापर्व के लिए सूप दउरा पर सूर्यदेव, छठ वृत्तियों के चित्र के साथ पूजा सामग्री की तस्वीर उकेर रही हैं, तो दूसरी तरफ वो इस दौरान छठी मईया की भक्ति और प्रेम में बेहद मधुर आवाज में गीत भी गाती हैं.
मधुबनी पेंटिंग से बना छठ का दृश्य
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टनकुप्पा की छात्राओं के द्वारा की जा रही सूप पर पेंटिंग में सूर्यदेव, छठ की सामग्री जैसे गन्ना, फल और मिट्टी के घड़े का चित्र है. ये छात्राएं मधुबनी कला और प्राकृतिक रंग से छठ की शुद्धता को दर्शा रही हैं, खास बात है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 15 छात्राओं ने मधुबनी पेंटिंग की कला छठ महापर्व के लिए सीखी है, उन्हें इस कला को विद्यालय की आश्रमपाल कुमारी प्रियंका ने सिखाया है.
मां के साथ मुख्यमंत्री और डीएम को करेंगी भेंट
सूप-दउरा पर मधुबनी पेंटिंग की कला से छठ के दृश्य को उकेर कर उसे छात्राएं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, गया जिला पदाधिकारी समेत अपने घरों की छठ वृत्तियों को भेंट करेंगी. कक्षा 10 की छात्रा सोनम भारती कहती हैं कि उन्होंने मधुबनी पेंटिंग सीख कर अपनी इस कला को छठ की भक्ति से जोड़ दिया है. भक्ति के साथ उनका उद्देश्य है कि वो इस परंपरा को युवा पीढ़ी तक पहुंचा सकें.
"लोक आस्था का महापर्व हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ी आस्था और हमारी पहचान का प्रतीक है. वैसे तो अब देश के साथ विदेश में भी जहां बिहार के लोग रहते हैं, वहां छठ पर्व मनाया जा रहा है."- सोनम भारती, छात्रा
बंशी नदी की शांत लहरों में भक्ति गीत की मधुर आवाज
दरअसल गया जिला मुख्यालय से लगभग 20 किमी दूरी पर स्थित टनकुप्पा प्रखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, यहां 160 छात्राएं रहती हैं. इन छात्राओं को यहां की आश्रमपाल कुमारी प्रियंका मधुबनी पेंटिंग भी सिखाती हैं. उन्हीं छात्राओं में 15 छात्राएं अपनी पढ़ाई के बाद बंशी नदी घाट की शांत तट पर बैठकर छठी मईया की भक्ति को अपनी रेखाओं से साकार रूप दे रही हैं. ये इस दैरान गीत भी गाती हैं.
प्राकृतिक सुंदरता का संगम
जिस जगह पर ये छात्राएं बैठ कर भक्ति में लीन होती हैं, वहां का पूरा दृश्य प्राकृतिक सुंदरता का संगम है. नदी के पास जंगल, विशाल पेड़ों पर बैठी पंक्षियों की चहचहाट, घाट के सामने कुछ दूरी पर स्थित पहाड़ और शांत नदी एक अलग समा बांधती है, जिससे मन को एक अलग शांति भी मिलती है.
"इतने सुंदर दृश्य के बीच से हो कर गुजरने वाली नदी के तट पर जब आप बैठकर भक्ति में लीन होंगे तो सोचिए आपका मन कितना शांत होगा. ये प्राकृतिक सुंदरता सीधे ईश्वर से हमें जोड़ती है. इसी सुंदर जगह पर हमारा छात्रावास भी है. छात्रावास के कैंपस की बाउंड्री के साथ ये जगह जुड़ी हुई है इसलिए छात्राएं सुबह-शाम यहां पर बैठकर साधना भी करती हैं."-कुमारी प्रियंका, आश्रमपाल
छात्राओं के द्वारा आस्था को दिया जा रहा बढ़ावा
आश्रमपाल पूजा कुमारी कहती हैं कि इन छात्राओं में अधिकतर के घरों में छठ महापर्व मनाया जा रहा है. इन छात्राओं ने एक दिन छात्रावास की वार्डन मृदुला कुमारी से कहा कि वो चाहती हैं कि यहां छात्रावास में रहकर वह अपने परिवार, अधिकारियों और मुख्यमंत्री के लिए छठ महापर्व के सूप-दउरा पर छठ का पूरे दृश्य मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से उकेरना चाहती हैं. जिसके बाद वार्डन मृदुला कुमारी ने छात्राओं की पहल को तुरंत स्वीकार करते हुए अनुमति दी.
"यह एक अच्छी परंपरा है, छात्राओं के द्वारा अपनी आस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारी साथी कुमारी प्रियंका का है, क्योंकि वो मधुबनी पेंटिंग कला की एक माहिर आर्टिस्ट हैं. उन्हीं की देख-रेख में छात्राएं सूप तैयार कर रही हैं. अगर विद्यालय से ही हम अपनी परंपराओं को लेकर सजग रहें तो हमारी परंपरा कभी खत्म नहीं होगी, मुझे खुशी है कि मैं इन छात्राओं के इस पवित्र काम के साथ जुड़ी हूं."-पूजा कुमारी, आश्रमपाल
100 सूप बनकर तैयार
कुमारी प्रियंका ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 15 छात्राओं के द्वारा लगभग 100 सूप तैयार कर लिया गया है, अभी और 50 सूप तैयार किए जा रहे हैं. इन सूपों को छठ व्रत करने वाली महिलाओं को भेंट किया जाएगा. जिन छात्राओं के घर में छठ महापर्व इस बार नहीं हो रहा है, वह दूसरी छठ वृत्तियों को सूप भेंट करेंगी.
छठ वृत्तियों को सूप देंगी छात्राएं
इन छात्रों का कहना है कि छठ वृत्तियों को वो अपना परिवार मानती हैं, ये सूप उनकी भक्ति को और सुंदर बनाएगा. छात्रा रितु कुमारी कहती है कि उसे पेंटिंग करना नहीं आता था, लेकिन पिछले साल उसने कुमारी प्रियंका से मधुबनी पेंटिंग करना सीखा था. पहली पेंटिंग के रूप में वह छठी मईया के लिए सूप पर छठ के चित्र बना रही हैं.
"मुझे बचपन से पेंटिंग का शौक था लेकिन तब मेरा परिवार पेंटिंग की कोई क्लास नहीं करा सकता था. मैं यहां पिछले दो सालों से पढ़ रही हूं, यहां आने के बाद जब दूसरी छात्राओं को पेंटिंग करते देखा तब मुझे लगा कि मैं भी इसे सीख कर अपने बचपन के शौक को पूरा कर सकती हूं."-रितु कुमारी, छात्रा
मुख्यमंत्री स्कूलों में कराएं ऐसी प्रतियोगिता
कुमारी प्रियंका कहती हैं कि छात्राओं के द्वारा सूप पर छठ महापर्व के पूरे दृश्य का चित्र बना कर भेंट किया जाएगा , जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक सूप भेजा जाएगा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से वो आग्रह भी करेंगी कि छठ महापर्व हम बिहारियों के लिए सब से बड़ा पर्व है, छठी मईया का जिसको आशीर्वाद मिलता है वो जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करेगा, हमारे बिहार के इस पवित्र पर्व के जश्न के रूप में सूप दउरा पर छठ दृष्य की प्रतियोगिता शुरू कराई जाए ताकि छात्रों में बचपन से अपनी आस्था का महत्व मालूम हो.
पूरी होगी हमारी मनोकामना
छात्रा पायल कुमारी कहती हैं कि उनके घर में भी छठ महापर्व मनाया जा रहा है वो छठी मईया से यही कामना करती हैं कि दुनिया में शांति हो और सभी खुशहाल जीवन बिताएं, छात्र छात्राओं का भविष्य उज्वल हो, हमारा बिहार और देश प्रगति करे, हमने अपने लिए भी मनोकामना की है, वो पूरी भी होगी, छठ महापर्व हमारे लिए एक पर्व ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा है.
"भक्ति में डूब कर हम छठ का चित्र बना रहे हैं हमें जितना सिखाया गया था हम उस से सौ प्रतिशत अच्छा करने का प्रयास भी कर रहे हैं, हमारे सूप में सूर्यदेव छठ व्रती ईख और घाट का दृश्य है, मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर को ये बेहद पसंद आएगा."-पायल कुमारी, छात्रा
एक सूप पर 450 रुपए का खर्च
कुमारी प्रियंका बताती हैं कि एक सूप तैयार करने में लगभग 450 रुपए का खर्च आता है , उनके द्वारा सूप मंगाए गए हैं, कुछ सूप छठ वृत्तियों ने भी लाकर दिए हैं, हमारे यहां के स्टाफ के द्वारा भी लाकर सूप दिए गए हैं क्योंकि उनके घरों में छठ महापर्व मनाया जाना है, छात्राओं को एक सूप पर पेंटिंग करने में दो दिन से अधिक का समय लगता है.
"एक सूप एक दिन में बना लेती हूं, इन सूपों के लिए किसी भी व्यक्ति से पैसे नहीं लिए जाते हैं, बल्कि खुद के सहयोग से हम लोग करते हैं, अगर कोई बाहर की छठ वर्ती हम लोगों से सूप तैयार भी कराती हैं तो उन से पैसे नहीं लिए जाते हैं बल्कि उन से सिर्फ सूप मंगवाया जाता है."-कुमारी प्रियंका, आश्रमपाल
झारखंड से बिहार तक का सफर
कुमारी प्रियंका टनकुप्पा में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आश्रमपाल के पद पर 2024 में बहाल हुई थीं, मूल रूप से वो बिहार की रहने वाली हैं लेकिन पिता सोनू महतो और मां परमिला देवी झारखंड के बोकारो में रहने की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई बोकारो से ही हुई है.
दो साल से प्रियंका बना रही हैं सूप
प्रियंका ने हिंदी विषय से बी.एड और एम.ए करने वाली प्रियंका तीन बहनों में सबसे छोटी है, जबसे वह कस्तूरबा गांधी विद्यालय टनकुप्पा में आई हैं तब से यहां की छात्राओं को कई कलाओं से भी परिचित कराया है. उन्होंने ही यहां की छात्राओं को मधुबनी पेंटिंग सिखाया था. प्रियंका विभिन्न विद्यालयों और सांस्कृतिक आयोजनों में इच्छुक छात्रों को निशुल्क मधुबनी पेंटिंग भी सिखाती हैं, जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं.
छठ के लिए मिट्टी का चूल्हा और दिए भी बनाए
इन छात्राओं के द्वारा मिट्टी का चूल्हा और दिए भी बनाए गए हैं, इनके द्वारा बनाए गए दिए दिवाली के अवसर पर विद्यालय में रोशन किए गए, छात्राओं ने कहा कि वो यहां विद्यालय में हर कला को सीखना होना चाहती हैं. छात्रावास की वार्डन मृदुला कुमारी कहती हैं कि छात्रावास प्रबंधन को ओर से आवश्यकता अनुसार उन कलाओं को सिखाने की भी व्यवस्था की जाती है, मिट्टी से दिए और चूल्हा भी बनाने को यहीं की महिला कर्मचारियों द्वारा सिखाया गया है.
"प्रियंका के आने से यहां की छात्राओं में पेंटिंग को लेकर रूचि बढ़ी है. वह मधुबनी पेंटिंग और गोदना पेंटिंग सीखती हैं, इसे सीख कर पहली बार छात्राओं ने छठ के लिए सूप और मिट्टी के चूल्हे आदि बनाए हैं, मुझे खुशी है कि यहां की छात्राओं ने एक अच्छा और पारंपरिक कार्य किया है."-मृदुला कुमारी, वार्डन, छात्रावास
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