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'युवा बुजुर्गों' की शानदार वापसी! न जीत की फिक्र, न हार का डर; जिंदगी के दूसरे पड़ाव में क्रिकेट का बेमिसाल जुनून

जिंदगी के दूसरे पड़ाव में क्रिकेट का बेमिसाल जुनून ( Photo Credit; ETV Bharat )

इस अनोखी ऊर्जा के पीछे हैं सीनियर बैंकर गुलरेज रिजवी का अहम योगदान है. बैंक में नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से एक समय उनका क्रिकेट खेलने का सपना कहीं पीछे छूट गया था. रिटायरमेंट के करीब पहुंचे तो सोचा, क्यों न अब उन सपनों को दोबारा जिया जाए? बस यहीं से ‘लखनऊ सीनियर्स क्रिकेट क्लब’ का जन्म हुआ.

हफ्तेभर समाज और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने वाले रिटायर सरकारी अधिकारी, बैंकर और बिजनेसमैन जब वीकेंड पर सफेद जर्सी पहनकर मैदान में उतरते हैं तो, पद-प्रतिष्ठा सब भूल जाते हैं. तब बस रह जाता है एक क्रिकेटर, जो चौका मारकर बच्चों की तरह उछलता है और कैच छूटने पर दोस्तों से हंसी-ठिठोली करता है. इनका जुनून और जोश देख हर कोई इन्हें युवा बुजुर्ग कह रहा है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इन दिनों प्रचंड गर्मी से तप रहा है. तापमान 43 डिग्री तक पहुंच रहा है. उसके बाद भी यहां बुजुर्गों का क्रिकेट के प्रति जोश कम नहीं हो रहा है. आपको लग रहा होगा कि शायद ये बुजुर्ग क्रिकेट देखने के दिवाने हों, लेकिन सिर्फ इतना सच नहीं है, बल्कि ये बुजुर्ग क्रिकेट खेलने के बेहद शौकीन हैं.

जिंदगी के दूसरे पड़ाव में क्रिकेट का बेमिसाल जुनून (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ: नवाबों के शहर लखनऊ के RDSO और NR स्टेडियम के मैदानों पर हर शनिवार उम्र की सीमाएं टूटती हैं और एक नया इतिहास लिखा जाता है. यहां उम्र तो बस एक नंबर है जैसी कहावतें किताबी नहीं, बल्कि हकीकत बनकर दौड़ती हैं. चिलचिलाती धूप और आसमान से बरसती आग भी 50 पार इन 'युवा बुजुर्गों' के क्रिकेट के प्रति जुनून को डिगा नहीं पाती. बाल भले ही सफेद हो चुके हों, लेकिन पिच पर वही पुरानी फुर्ती और पहली मोहब्बत की वो पुरानी चमक आंखों में साफ नजर आती है. पेश है मनीष चौहान के संपादन के साथ संवाददाता ऋषि मिश्र की रिपोर्ट.

खिलाड़ी कभी रिटायर नहीं होता

गुलरेज बताते हैं कि 50 की उम्र के बाद लोग खुद को खेलों से रिटायर्ड समझ लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर का खिलाड़ी कभी रिटायर नहीं होता. हमने 50+ उम्र के लोगों को जोड़ा और आज हमारे क्लब में 100 से ज्यादा मेंबर हैं. उन्होंने कहा कि अपने मैच में हम नियम भी बदल देते हैं. हर टीम के लिए जरूरी है कि वह सात खिलाड़ियों से गेंदबाजी कराए और एक गेंदबाज को दो ओवर बॉलिंग करना अनिवार्य है.

युवा बुजुर्गों का जोश (Photo Credit; ETV Bharat)

हर शनिवार होता है मैच

RDSO मैदान में हर शनिवार सुबह 7:30 बजे सफेद कपड़ों में ‘सीनियर खिलाड़ी’ वार्म-अप करते दिखते हैं. फिर टॉस और शुरू हो जाता है 20-20 ओवर का मुकाबला. इन दिनों अधीर दुबे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया है. 40 साल से कम उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग नहीं ले सकते हैं. इन खिलाड़ियों के लिए जरूरी है कि वह सफेद कपड़ों में मैदान में पहुंचे.

भीषण गर्मी पर भारी खेल का जुनून (Photo Credit; ETV Bharat)

कई विभागों में कार्यरत हैं खिलाड़ी

इन खिलाड़ियों में जसविंदर सिंह भी है, जो टाटा कंसल्टेंसी में काम करते हैं. वे विकेट कीपिंग में हाथ आजमाते हैं और बल्लेबाजी भी उनको पसंद है. उनका कहना है कि इस उम्र में क्रिकेट खेलने से वे फिट रहते हैं. ऐसे ही अनिल सिंह नगर निगम में जॉब करते हैं. वह कर निरीक्षक के पद पर हैं. उनका कहना है कि गर्मी के इस मौसम में भी हमें बहुत अंतर नहीं पड़ता है, हम निश्चित तौर पर अपने जुनून को आगे रखते हैं.

ऐसे ही दीपक तनेजा प्रबन्धक, गुरविंदर सिंह रियल एस्टेट बिजनेसमैन, अमिताभ सिंह शालीमार रियल एस्टेट में काम करते हैं, सरर्वेंद्र सिंह ट्रैवल एजेंट है. योगेंद्र यूपीएसआरटीसी रिटायर्ड ऑफिसर हैं और केके जोहार बिज़नेस हैं. इनके अलावा 100 के करीब लखनऊ में ऐसे क्रिकेटर हैं, जो 50 की उम्र पार करने के बावजूद क्रिकेट में हाथ आजमा रहे हैं और इस गर्मी को अपने जोश और जुनून से करारा जवाब दे रहे हैं.

मैच के कुछ अलग हैं नियम (Photo Credit; ETV Bharat)

परिवार से मिल रहा पूरा सपोर्टगुलरेज रिजवी बताते हैं कि खेलने के लिए उनके परिवार की ओर से कभी मना नहीं किया गया. सभी चाहते हैं कि वे खेलें, क्योंकि क्रिकेट खलने से वे अधिक से फिट रहते हैं. सरवेंद्र सिंह बताते हैं कि इस दौरान हमको गर्मी का सामना करने के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक और ग्लूकोस का लगातार सहारा लेना पड़ता है.

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