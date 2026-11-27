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झारखंड की कला-संस्कृति, परंपरा और विकास की झलक से सजा खेलगांव, तीन दिवसीय मेले में दिख रही राज्य की विविधता

झारखंड में तीन दिवसीय मेला-सह-प्रदर्शनी ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा 2026 के अवसर पर रांची के होटवार स्थित खेलगांव का नजारा इन दिनों बदला हुआ है. बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया. जहां 26 से 28 नवंबर तक आयोजित तीन दिवसीय मेला-सह-प्रदर्शनी में झारखंड की कला, संस्कृति, परंपरा, स्थानीय उत्पादों और विकास की तस्वीर एक ही जगह देखने को मिल रही है. मेले में राज्य सरकार के सभी विभागों की ओर से अलग-अलग स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गईं. आम लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया.

विशेषताओं को करीब से देखने का अवसर