झारखंड की कला-संस्कृति, परंपरा और विकास की झलक से सजा खेलगांव, तीन दिवसीय मेले में दिख रही राज्य की विविधता
खेलगांव में झारखंड की संस्कृति और विकास की झलक देखी जा सकती है, इस भव्य प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 27, 2026 at 2:18 PM IST
रांचीः झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा 2026 के अवसर पर रांची के होटवार स्थित खेलगांव का नजारा इन दिनों बदला हुआ है. बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया. जहां 26 से 28 नवंबर तक आयोजित तीन दिवसीय मेला-सह-प्रदर्शनी में झारखंड की कला, संस्कृति, परंपरा, स्थानीय उत्पादों और विकास की तस्वीर एक ही जगह देखने को मिल रही है. मेले में राज्य सरकार के सभी विभागों की ओर से अलग-अलग स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गईं. आम लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया.
विशेषताओं को करीब से देखने का अवसर
मेले की खास बात यह है कि इसमें झारखंड के सभी 24 जिलों की पहचान को अलग-अलग पवेलियन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. इन पवेलियन में संबंधित जिलों के स्थानीय उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प, पर्यटन स्थल और वहां की आर्थिक गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है. इससे लोगों को राज्य के अलग-अलग हिस्सों की विशेषताओं को करीब से देखने और समझने का अवसर मिल रहा है. कई स्टॉल पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी की जा सकती है.
अलग-अलग विभागों और जिलों की वस्तुएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं
वहीं, सरकारी विभागों की प्रदर्शनी में आम लोगों के लिए संचालित योजनाओं, सरकारी सेवाओं और विकास से जुड़े कार्यों की जानकारी दी जा रही है. विभागों ने अपने कामकाज और उपलब्धियों को स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया है. इसके अलावा नई तकनीक, रिसर्च, सूचना प्रौद्योगिकी और खेल से जुड़े उत्पादों के स्टॉल भी मेले का हिस्सा हैं. पूरे परिसर में अलग-अलग विभागों और जिलों की ओर से तैयार की गई प्रदर्शनियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं.
खान-पान की परंपरा भी लोगों को खींच रही है
खान-पान के शौकीनों के लिए यहां विशेष फूड कोर्ट बनाया गया है. इसमें झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों धुस्का-घुघनी, पीठा, छिलका रोटी और ढेलकस रोटी सहित स्थानीय स्वाद का आनंद लिया जा सकता है। इस तरह मेला केवल प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां झारखंड की खान-पान की परंपरा भी देखने को मिल रही है.
राज्य के विकास की तस्वीर भी है
लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं. 27 नवंबर की शाम लाइव कॉन्सर्ट इस महोत्सव का प्रमुख आकर्षण रहेगा. वहीं, 28 नवंबर को समापन समारोह आयोजित होगा. इसमें विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण और उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा. तीन दिनों तक खेलगांव में सजा यह मेला झारखंड की सांस्कृतिक पहचान के साथ राज्य के विकास की तस्वीर भी पेश कर रहा है.
ये भी पढ़ेंः
स्थानीय कलाकारों को मिला बड़ा मंच, रांची के आड्रे हाउस में स्वदेशी मेला और सांस्कृतिक महोत्सव
झारखंड की कला-संस्कृति, परंपरा और विकास की झलक लेकर खेलगांव में सजा तीन दिवसीय मेला
रांची के खेलगांव में आज से सजेगा झारखंड की संस्कृति का महाकुंभ, 27 को सुनिधि और 28 को पद्मश्री मधु मंसूरी की प्रस्तुति