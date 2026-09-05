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नोएडा जिला अस्पताल में जन्माष्टमी पर गूंजी 24 नवजातों की किलकारी, 9 परिवारों में आए 'कान्हा'

नई दिल्ली/नोएडा: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर नोएडा से एक अद्भुत और खुशियों भरी खबर सामने आई है. त्योहार के इस महासंयोग पर नोएडा के सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल खुशियों से सराबोर हो उठा. भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के दिन अस्पताल में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 24 नवजातों की किलकारी गूंजी है. कन्हैया के जन्मदिन पर एक साथ इतने बच्चों के जन्म से पूरा अस्पताल परिसर गोकुलधाम में तब्दील हो गया है.

नोएडा सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉक्टर अशोक कुमार झा के मुताबिक, अस्पताल में कुल 24 बच्चों ने जन्म लिया. जिनमें 9 नन्हे बेटों की किलकारी गूंजी, वहीं 15 बेटियों ने भी जन्म लेकर परिवारों की खुशियां दोगुनी की हैं. वहीं, जन्माष्टमी पर घर में नन्हे मेहमान के आगमन को परिजन भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात आशीर्वाद मान रहे हैं.

नोएडा अस्पताल में जन्माष्टमी पर गूंजी 24 नवजातों की किलकारी (ETV Bharat)

CMS अशोक कुमार झा का कहना है कि अस्पताल का स्टाफ और डॉक्टरों की टीम पूरी तरह मुस्तैद थी. सभी जच्चा (माताएं) और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हैं. जन्म के बाद से ही सभी को डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है और उन्हें हर जरूरी चिकित्सा सुविधा दी जा रही है.

परिजनों में उत्साह: किसी के घर आए 'कान्हा' तो कहीं 'लक्ष्मी'

नोएडा जिला अस्पताल में जन्मे बच्चों के परिवारों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला. 9 परिवारों के लिए यह दिन साक्षात 'कान्हा' के आगमन की खुशी लेकर आया. कई परिजनों ने अपने नवजात बेटों को कान्हा का रूप बताते हुए कहा कि जन्माष्टमी के पावन दिन उनके घर बेटे का जन्म होना किसी बड़े सौभाग्य से कम नहीं है. वहीं दूसरी तरफ, बेटियों के जन्म पर भी परिवारों ने दिल खोलकर खुशी जताई और कहा कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बेटी उनके घर में साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर आई है.