ढोल बजाकर कचरा फेंकने वालों को किया शर्मिंदा, वीडियो बनाकर किया वायरल, चंडीगढ़ नगर निगम का अनोखा स्वच्छता अभियान
Unique Cleanliness Drive Chandigarh: चंडीगढ़ को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने अनोखा अभियान चलाया. कूड़ा फेंकने वालों को शर्मिंदा किया जा रहा है.
Published : November 18, 2025 at 1:17 PM IST
चंडीगढ़: शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम ने अनोखा अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत खुले में कूड़ा फेंकने वालों की पहचान की जाती है. फिर उसके घर के बाहर ढोल बजवाकर उसका चालान काटा जाता है. इसके बाद कूड़ा फेंकने वालों को उनका कूड़ा भी वापस दिया जाता है, ताकि उनको शर्मिंदगी महसूस हो और वो आगे से खुले में कूड़ा ना फेंके. नगर निगम का मनना है कि इस अभियान से शहर को लोग खुले में कूड़ा नहीं फेकेंगे और वो जागरूक भी होंगे. जिससे शहर साफ रहेगा.
ढोल बजाकर कूड़ा फेंकने वालों का चालान: कूड़ा इधर-उधर फेंकने वालों को सबक सिखाने के लिए निगम की टीम ढोल बजाकर चालान काट रही है. पहली बार नगर निगम की टीम ने इस तरह की कार्रवाई करते हुए मनीमाजरा के वार्ड-5 (मोरी गेट) और वार्ड-6 (गोविंदपुरा) में ढोल बजाकर लोगों को चालान काटे और उन्हें जागरुक किया. इस शर्मिंदगी वाले कार्यक्रम में ढोल बजाने वाले और बोलियां गाने वाले कलाकार भी शामिल हुए. इस दौरान एक खास नारा भी लगाया गया. "Littering? Smile Please…You Are on Camera!" यानी "कूड़ा फैला रहे हो? कृपया मुस्कुराएं...आप कैमरे पर हैं". नगर निगम का कहना है कि इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग कर नगर निगम के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया जाएगा.
चंडीगढ़ में अनोखा सफाई अभियान: नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने फील्ड स्टाफ को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इस अभियान को जीरो-टॉलरेंस के साथ लागू करें. उन्होंने कहा कि जो लोग बार-बार सफाई के नियमों को तोड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि बार-बार नियम तोड़ने वालों पर बार-बार चालान काटे जाएंगे और उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के उपाय भी तेज किए जाएंगे. कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि चंडीगढ़ को साफ रखना सिर्फ एक नागरिक का फर्ज ही नहीं, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी भी है. जानबूझकर कूड़ा फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
निगम कमिश्नर की शरवासियों से अपील: कमिश्नर ने सभी निवासियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फैलाने से बचें. आसपास सफाई बनाए रखें और शहर की सफाई मुहिम में सक्रिय रूप से सहयोग करें. उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे कूड़े का जिम्मेदारी से निपटान करें, कूड़े को अलग-अलग करने के नियमों का पालन करें.
ऐसे कर सकते हैं शिकायत: चंडीगढ़ नगर निगम ने 'I'm Chandigarh' मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है. जिसके जरिए लोग खुले में कूड़ा फेंकने वालों की जानकारी निगम को दे सकते हैं. चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि अगर आप किसी को सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फैलाते हुए देखते हैं, तो आप उसकी तस्वीर या वीडियो निगम के व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर या 'I'm Chandigarh' मोबाइल ऐप पर भेज सकते हैं. आपकी शिकायत की जांच फील्ड स्टाफ द्वारा की जाएगी. अगर जांच में वीडियो और फोटो की पुष्टि सही पाई जाती है, तो सूचना देने वाले को 250 रुपये का इनाम मिलेगा. इसके अलावा जिन लोगों को इन सत्यापित फोटो या वीडियो के जरिए कूड़ा फैलाते हुए पकड़ा जाएगा, उन पर तुरंत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) रूल्स के तहत चालान काटा जाएगा.
