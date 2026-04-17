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भारत में अनोखा खगोलीय नजारा; दुर्लभ धूमकेतु का 19 अप्रैल को करें दीदार, जानिये कब खोजा गया था?

'डर्टी स्नो बॉल भी कहा जाता है' : उन्होंने बताया कि यही कारण है कि ये आकाश में एक चमकदार पूंछ वाले पिंड के रूप में दिखाई देते हैं. इन्हें अक्सर डर्टी स्नो बॉल भी कहा जाता है क्योंकि इससे कोमा (चमकीला बादल) और टेल (पूंछ) बनती है. लेकिन, कभी-कभी धूमकेतु की एक से अधिक पूंछ भी बन सकती हैं.

'बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं पिंड' : उन्होंने बताया कि इस खगोलीय घटना ने खगोल विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों में खासा उत्साह पैदा कर दिया है. उन्होंने बताया कि धूमकेतु सौरमंडल के बर्फ, धूल और गैस से बने पिंड होते हैं. जब ये सूर्य के करीब पहुंचते हैं तो सूर्य की गर्मी के कारण इनसे गैस और धूल निकलती है, जिससे इनके चारों ओर चमकीला आवरण (कोमा) और लंबी पूंछ (टेल) बन जाती है.

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि यह दृश्य धूमकेतु Comet C/2025 R3 (Pan-STARRS) नामक धूमकेतु का है, जो पृथ्वी के पास से गुजरते हुए इन दिनों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

गोरखपुर : अप्रैल महीने की कई तारीख में भोर (सुबह) के आकाश में दुर्लभ धूमकेतु का दीदार हो रहा है. लेकिन, 19 अप्रैल इस कड़ी में बेहद खास होने वाला है, जब इसका नजारा अपने आप में बहुत खास दिखेगा.

कब खोजा गया था धूमकेतु? : खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि इस धूमकेतु Comet C/2025 R3 (Pan-STARRS) की खोज 2025 में हुई थी और अब अप्रैल में लंबे समय बाद इसकी वापसी हुई है, जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं. कुछ यूं कहें कि इस धूमकेतु की खोज सितंबर 2025 में Pan-STARRS सर्वे (हवाई, अमेरिका) द्वारा की गई थी.

19 और 20 अप्रैल 2026 के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई देगा : खगोलविद ने बताया कि पृथ्वी से अब ठीक से दृश्यमान नजारा देखने को मिल रहा है. उनके अनुसार यह एक दीर्घ-अवधि धूमकेतु है, जो लगभग 1.7 लाख वर्षों बाद सौरमंडल के आंतरिक भाग में लौटा है. इस कारण इसे अत्यंत दुर्लभ खगोलीय घटना माना जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह धूमकेतु Comet C/2025 R3 (Pan-STARRS) आपको 19 और 20 अप्रैल 2026 के बीच सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. इसके बाद इसकी स्थिति में परिवर्तन होने के कारण भारत में इसे देखना कुछ कठिन हो सकता है.

Comet Pan-STARRS (Photo credit: खगोलविद अमरपाल)

"पेरिहेलियन (Perihelion) का अर्थ "उपसौर" या "सूर्य समीपक" : खगोलविद ने बताया कि इस धूमकेतु का निकट बिंदु (उपसौर) 19 अप्रैल 2026 को है, इसे ही इसका 'पेरिहेलियन' भी कहा जाता है. उन्होंने बताया कि इस समय यह सबसे ज्यादा चमकीला हो सकता है, लेकिन सूर्य के बहुत पास होने की वजह से देखना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है. खगोलविद ने बताया कि पेरिहेलियन (Perihelion) का हिंदी में अर्थ "उपसौर" या "सूर्य समीपक" होता है. यह वह स्थिति होती है जब पृथ्वी या कोई अन्य खगोलीय पिंड (जैसे धूमकेतु) अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के सबसे निकट होता है.

'खगोलीय पिंड के बीच की दूरी सबसे कम' : खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि यह कक्षा का वह बिंदु है जहां सूर्य और किसी खगोलीय पिंड के बीच की दूरी सबसे कम होती है. इसका मूल शब्द ग्रीक भाषा के "पेरी" (निकट) और "हेलियोस" (सूर्य) से मिलकर बना है. इसके विपरीत स्थिति को 'अपसौर' (Aphelion) कहा जाता है या कुछ यूं कहें कि इसका उल्टा 'अपसौर' (Aphelion) होता है, जब कोई खगोलीय पिंड, सूर्य से सबसे दूर होता है.

Comet Pan-STARRS (Photo credit: खगोलविद अमरपाल)

'भारत में यह धूमकेतु भोर में सबसे अच्छा दिख रहा' : खगोलविद ने बताया कि इस शानदार खगोलीय नजारे को भोर में सुबह लगभग 4:30 से 5:30 बजे तक किसी अच्छी दूरबीन आदि से अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि भारत में यह धूमकेतु भोर में सुबह लगभग 4:30 से 5:30 बजे के बीच सबसे ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है. इस धूमकेतु को सही से देखने के लिए दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए आप इसको पूर्व एवं पूर्व-उत्तर की दिशा में देखेंगे तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं.

'प्रदूषण रहित जगहों पर देखना होगा आसान' : खगोलविद ने बताया कि प्रकाश प्रदूषण रहित जगहों और ग्रामीण इलाकों में, खुले क्षेत्र, ऊंची जगहों में इसे देखना अधिक आसान होगा. कुछ जगहों से जहां पूर्णतः प्रकाश प्रदूषण रहित ऊंचाई वाली पहाड़ी आदि जगह से यह भी संभावना बन सकती है कि अगर यह धूमकेतु पूरी तरह से विघटित नहीं हुआ तो कुछ एक विशेष जगहों से साधारण आंखों से भी दर्शन संभव होने की संभावना बन सकती है.

'धूमकेतु की ली जा सकती हैं तस्वीरें' : खगोलविद ने बताया कि इस घूमकेतु की फोटोग्राफी के लिए अनुकूल अवसर है और समस्त खगोल प्रेमियों के लिए यह एक सुनहरा मौका भी है. खगोलविद के अनुसार, डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा, ट्राइपॉड और सही सेटिंग (ISO 800–3200, 5–15 सेकंड एक्सपोजर) के साथ ही कुछ विशेष जगहों से इस धूमकेतु की तस्वीरें ली जा सकती हैं. धूमकेतु की चमक और दृश्यता समय के साथ बदल सकती है, इसलिए इच्छुक लोग इस समय का लाभ उठाकर शीघ्र अवलोकन करें.

खगोलविद ने बताया कि शहरों की रोशनी से पूर्णतः दूर जाकर देखने पर हमेशा ही बेहतर परिणाम मिलते हैं. यह न केवल एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, बल्कि आम नागरिकों को ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को करीब से देखने का अवसर भी प्रदान कर रहा है. इसीलिए समस्त खगोल प्रेमियों को इस अवसर का लाभ सूर्योदय से लगभग एक से डेढ़ घंटे पहले अवश्य उठाना चाहिए.



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