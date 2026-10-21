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बंगाली परंपरा का अनूठा उत्सव: जनकपुरी कालीबाड़ी मंदिर में नम आंखों से हुई मां दुर्गा की विदाई, सुहागिनों ने खेला सिंदूर

जनकपुरी कालीबाड़ी मंदिर ( ETV Bharat )

​नई दिल्ली: दिल्ली के प्रसिद्ध जनकपुरी कालीबाड़ी मंदिर में बंगाली परंपरा के अनुसार, मां दुर्गा को ससुराल विदा किया गया. इस दौरान मंदिर परिसर में उमड़ी भारी भीड़, महिलाओं की नम आंखें और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर दी जाने वाली शुभकामनाएं, इस बात की गवाही दे रही थीं कि बंगाली समाज के लिए यह सिर्फ एक पूजा का समापन नहीं, बल्कि अपने घर की बेटी की विदाई जैसा मार्मिक क्षण है.

बेटी के मायके आने और जाने जैसा अहसास