बंगाली परंपरा का अनूठा उत्सव: जनकपुरी कालीबाड़ी मंदिर में नम आंखों से हुई मां दुर्गा की विदाई, सुहागिनों ने खेला सिंदूर
दिल्ली के प्रसिद्ध जनकपुरी कालीबाड़ी मंदिर में बंगाली परंपरा के अनुसार, मां दुर्गा को बेटी मानकर ससुराल विदा किया गया.
Published : October 21, 2026 at 5:13 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के प्रसिद्ध जनकपुरी कालीबाड़ी मंदिर में बंगाली परंपरा के अनुसार, मां दुर्गा को ससुराल विदा किया गया. इस दौरान मंदिर परिसर में उमड़ी भारी भीड़, महिलाओं की नम आंखें और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर दी जाने वाली शुभकामनाएं, इस बात की गवाही दे रही थीं कि बंगाली समाज के लिए यह सिर्फ एक पूजा का समापन नहीं, बल्कि अपने घर की बेटी की विदाई जैसा मार्मिक क्षण है.
बेटी के मायके आने और जाने जैसा अहसास
मंदिर परिसर में मौजूद स्मृति नाम की एक श्रद्धालु ने इस भावुक पल को बयां करते हुए बताया कि हम सब की आंखें नम होती हैं. यह बेहद भावुक पल है. जैसे हम लोग अपने मायके आते हैं और फिर विदा होकर ससुराल जाते हैं, ठीक उसी तरह दुर्गा मां भी अपने मायके यानी पृथ्वी पर आई थीं और अब विदा होकर वापस ससुराल जा रही हैं. यह अहसास हमारे दिल को झकझोर देता है.उन्होंने बताया कि हम सालभर इस एक दिन का इंतजार करते हैं. मेरी खुद की शादी नॉर्थ बंगाल में हुई है, इसलिए मैं समझ सकती हूं कि साल में एक बार मायके आने की खुशी और फिर वापस लौटने का दर्द क्या होता है. यही हाल मां और हम भक्तों का होता है.
सिंदूर खेला की परंपरा
विजयदशमी के दिन प्रतिमा विसर्जन से पहले होने वाला सिंदूर खेला बंगाली समाज का सबसे प्रमुख और आकर्षक अनुष्ठान है. इस परंपरा के बारे में अताशी भट्टाचार्य ने विस्तार से बताया. वह बताती हैं कि यह हमारे लिए सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि घर की बेटी की विदाई का उत्सव है. अताशी ने बताया कि सबसे पहले हम मां को सिंदूर लगाते हैं, उन्हें सजाते हैं ताकि वह अपने ससुराल के लिए प्रस्थान कर सकें. इसके बाद, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, वे वही सिंदूर एक-दूसरे को लगाती हैं और इस पवित्र रंग के साथ होली की तरह जश्न मनाती हैं. यह पल जितना शुभ होता है, उतना ही वेदनादायक भी होता है. उन्होंने आगे बताया कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन बंगाली समाज के लोग मां के इन पांच दिनों जो षष्ठी से दशमी के होते हैं उन्हे कभी नहीं छोड़ते.
परंपरा और भावनाओं का अनूठा संगम
जनकपुरी कालीबाड़ी मंदिर में सिर्फ दिल्ली की स्थानीय महिलाएं ही नहीं, बल्कि सुदूर इलाकों से जुड़े लोग भी पहुंचे. उमा नाम की एक दक्षिण भारतीय श्रद्धालु ने बताया कि उनका अधिकांश समय कोलकाता में बीता है, मां ने उन्हें बहुत दिल से जोड़ा है. उन्होंने भावुक होते हुए बताया , 'हम मां को चूड़ी, सिंदूर, मिठाई सब कुछ देकर विदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे मां, जैसे तू इस साल आई, वैसे ही अगले साल जल्दी आना और अपनी बेटियों को सुख-समृद्धि देना. मां को जब विदा किया जाता है, तो आंखों से निकले आंसू बयां कर देते हैं कि हम उन्हें कितना चाहते हैं.
देवश्री और आलोका दास ने भी इस बात को दोहराया कि मां की मूर्ति का चेहरा विदाई के समय थोड़ा उतर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बेटी अपने मायके से विदा होते समय उदास होती है. आलोका ने बताया कि सुबह सबसे पहले पंडित जी द्वारा विसर्जन की विशेष पूजा और वरण किया जाता है. इसके बाद पान के पत्तों से मां को नहलाया जाता है, उन्हें धान-दुर्वा से आशीर्वाद दिया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है और पानी पिलाने के बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाती है.
युवाओं और छात्र-छात्राओं का उत्साह
इस भव्य आयोजन में केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि युवा और छात्र-छत्रार्चाएं भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे थे. मंदिर से जुड़े सुमित ने बताया कि स्कूल के छात्र होने के नाते उन्हें सप्तमी से छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन वे षष्ठी के दिन से ही मंदिर की गतिविधियों में जुट जाते हैं.उन्होंने बताया कि इस बार जनकपुरी कालीबाड़ी मंदिर से 60 से अधिक मूर्तियां बनकर ग्रेटर नोएडा, नोएडा और पश्चिम विहार जैसे इलाकों में भेजी गई थीं. मुख्य मंदिर में स्थापित मूर्ति भी स्थानीय कलाकारों द्वारा ही तैयार की जाती है. सुमित ने बताया, 'जब दुर्गा पूजा आती है, तो ऐसा लगता है कि पलक झपकते ही सारे दिन बीत गए.
शांति, भाईचारा और भोग का विशेष आयोजन
मंदिर के मुख्य पुजारी मुकुंद चक्रवर्ती ने बताया कि दशमी के दिन हवन के बाद मां को उनके लोक विदा करने की प्रक्रिया शुरू होती है. यह दिन केवल विदाई का ही नहीं, बल्कि आपसी बैर-मनमुटाव भुलाकर एक-दूसरे के गले मिलने का भी है. वह बताते है कि आज के दिन सभी लोग अपने मन के शत्रु भाव को छोड़कर एक-दूसरे के गले मिलते हैं. माता रानी सबको एक करने के लिए ही आती हैं.प्रशासन और मंदिर कमेटी की व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि पिछले कई दिनों से मंदिर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए भव्य लंगर का आयोजन किया जा रहा है. दशमी के इस विशेष अवसर पर भी मंदिर की ओर से आने-जाने वाले सभी भक्तों के लिए पूरी, स्नैक्स और मिठाइयों के विशेष पैकेट और प्रसाद की व्यवस्था की गई है, ताकि हर कोई मुंह मीठा करके इस पवित्र पर्व की विदाई को यादगार बना सके.
शाम ढलते ही पोखर में होगी प्रतिमाओं का विसर्जन
बंगाली परंपरा का उदाहरण देते हुए पुजारी मुकुंद बताते है कि दिनभर महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला और विदाई की रस्में पूरी किए जाने के बाद, शाम के समय मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया शुरू होती है. यमुना नदी में प्रदूषण के नियमों को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर के पास ही विशेष रूप से बने पोखर में बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा. विसर्जन के बाद भक्त एक-दूसरे को मिठाई खिलाएंगे, गले मिलेंगे और नम आंखों तथा इस वादे के साथ मां को विदा करेंगे."आशे बोचोर अबार होबे" यानी अगले साल फिर मिलेंगे. जनकपुरी कालीबाड़ी मंदिर में दिखा यह सांस्कृतिक वैभव इस बात का प्रतीक है कि आस्था और परंपराएं आज भी समाज को एकजुट रखने में सबसे बड़ा माध्यम हैं.
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