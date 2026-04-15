गाय की गजब राजस्थानी नस्ल, सर्दी हो या भीषण गर्मी, देती है अनलिमिटेड दूध
तेज गर्मी में कम हो जाती है गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता, पर थारपारकर नस्ल की गाय पर नहीं होता कोई असर, सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 1:04 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 1:52 PM IST
सागर : पिछले कुछ सालों से गर्मी के मौसम में अधिकतम तापमान नए-नए रिकॉर्ड बना रहा है. पिछले साल मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी के दौर में तापमान 47℃ तक पहुंच गया था. इसका असर इंसानों के साथ मवेशियों पर भी पड़ता है. खासकर गाय की दुग्ध उत्पादन क्षमता भीषण गर्मी में प्रभावित होती है. लेकिन एक नस्ल ऐसी भी है, जिसपर तापमान का कोई असर नहीं पड़ता. हम बात कर रहे हैं राजस्थान की थारपारकर नस्ल की, जो मध्य प्रदेश के पशु पालकों के लिए वरदान से कम नहीं है.
थारपारकर नस्ल पर तापमान का असर नहीं
मध्य प्रदेश के कई जिलों में देसी गायों की नस्लों पर गर्मी का ज्यादा असर देखने मिलता है. भीषण गर्मी की वजह से गायों की दूध उत्पाधन क्षमता 30 से 40% तक कम हो जाती है. लेकिन सागर के रतौना में स्थापित गोकुल ग्राम में मौजूद राजस्थानी नस्ल की गायों पर कोई असर नहीं होता. आजादी के पहले से ही मूल रूप से राजस्थान की थारपारकर नस्ल का संरक्षण किया जा रहा है. गाय की इस नस्ल की खासियत ये है कि यह न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान में अपने आप को अनुकूल बना लेती है और इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता पर असर नहीं पड़ता है.
मध्य प्रदेश में हो रहा राजस्थानी नस्ल की गायों का संरक्षण
सागर के रतोना ग्राम में स्थित गोकुल मुख्य रूप से थारपारकर नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है. पहले यह रतोना पशु प्रजनन क्षेत्र कहलाता था और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, जिसका कार्य पशुपालन विभाग देखता था. 2019 में केंद्र सरकार की योजना के तहत इसे गोकुल ग्राम में बदल दिया गया और यहां पर विशेष रूप से थारपारकर नस्ल का संरक्षण किया जा रहा है. खास बात ये है कि जब 1946 में यहां पशुपालन क्षेत्र स्थापित किया गया था, तब भी यहां पर थारपारकर नस्ल की गायों का संरक्षण किया जा रहा था.
क्यों सबसे अलग है थारपारकर नस्ल की गाय?
गोकुल ग्राम प्रबंधक डॉ. राकेश कुमार गौतम बताते हैं, '' रतोना में आज से नहीं, 1946 से ही थारपारकर नस्ल की ब्रीडिंग की जा रही थी. यह नस्ल मूल रूप से राजस्थान की है. राजस्थान के श्रीगंगानगर, जैसलमेर, सूरतगढ़ और आसपास के इलाकों में थारपारकर नस्ल की गाय पाई जाती हैं. इस नस्ल की खास बात ये है कि यह तापमान के प्रति बहुत अच्छे से अनुकूलता धारण करती है. न्यूनतम तापमान और उच्च तापमान दोनों स्थितियों में ये अपने आप को अनुकूल बना लेती है. तापमान में होने वाली बदलाव को आसानी से सह लेती है और इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता. इस नस्ल की खास बात ये है कि यह काफी कम बीमार पड़ती है और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च स्तर की है.''
बाकी नस्लों के मुकाबले ज्यादा सहनशक्ति
डॉ. गौतम बताते हैं कि जिस तरह हर जीव का एक ऐसा तापमान होता है, जिसमें वह सुगमता से अनुकूलता धारण कर लेता है. इसी तरह से पशुओं में तापमान के प्रति अनुकूलता 27 ℃ पर रहती है. इस तापमान पर ना ठंड होती है और ना गर्मी लगती है. लेकिन इसके बावजूद हमें मौसम के हिसाब से पशुओं को अनुकूलता देनी होती है. ज्यादा गर्मी पड़ने पर वेंटिलेशन और कूलिंग का इंतजाम करना पड़ता है. जानवरों को हीट स्ट्रोक से बचने का इंतजाम करना होता है. थारपारकर नस्ल की यही विशेषता होती है कि ये अपने आप को मौसम के अनुकूल कर लेती है और इसकी सहनशक्ति ज्यादा होती है.
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राजस्थान से मिली तापमान सहने की शक्ति
डॉ गौतम के अनुसार, '' थारपारकर की अनुकूलन क्षमता का कारण ये है कि ये मूलरूप से राजस्थान के सूरतगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर इलाके की है. राजस्थान के चुरू की बात करें, तो वहां का तापमान 50℃ तक पहुंच जाता है. फिर भी थारपारकर नस्ल की गाय वहां की परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेती है. विकट परिस्थितियों में हीटस्ट्रोक हो सकता है लेकिन इन परिस्थितियों से निपटने में ये गाय माहिर है. हालांकि, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम थारपारकर को अधिकतम तापमान पर रखें. अगर तापमान 50℃ तक पहुंचता है, तो हमें वेंटिलेशन और कूलिंग के इंतजाम करना चाहिए.''