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काशी का बैंक जहां राम नाम पर मिलता कर्ज, 99 साल में 19 अरब नामों की संपत्ति जमा

राम से बड़ा राम का नाम ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का नाम ऐसा है जिसे लेने से हर कोई तर जाता है. शास्त्रों भी वर्णित है कि राम के नाम का उच्चारण मात्र ही पापों से मुक्ति और मोक्ष की राह को अग्रसर करने वाला है. काशी में भी प्रभु श्रीराम के नाम से जुड़ा ऐसा ही एक पावन स्थान है. जहां 19 अरब से ज्यादा राम के नाम को सुरक्षित करके रखा गया. ये स्थान पिछले 99 वर्षों से लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है. यह स्थान है काशी विश्वनाथ मंदिर से पीछे स्थित राम नाम बैंक. जहां ना सिर्फ राम नाम को सुरक्षित रखा जाता है बल्कि यहां श्रद्धालुओं को राम नाम का लोन भी दिया जाता है जिस कर्ज को चुका कर राम भक्त अपनी इच्छा की पूर्ति करके प्रभु श्री राम को नमन करता है. त्रिपुरा भैरवी दशाश्वमेध रोड पर स्थापित है बैंक इस अनूठे राम रमापति बैंक के प्रबंधक सुमित मेहरोत्रा ने बताया कि वाराणसी के त्रिपुरा भैरवी दशाश्वमेध रोड स्थित काशी का एकमात्र बैंक है जहां पर भक्तों को राम नाम का कर्ज मिलता है. 99 सालों से राम रमापति बैंक का संचालन हो रहा है. बैंक में रुपये नहीं बल्कि राम नाम का कर्ज दिया जाता है. ये बैंक पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम पर ही संचालित होता है. यहां मैनेजर से लेकर बैंक के अन्य कर्मचारियों के पद नियुक्त किए गए हैं. वाराणसी का राम रमापति बैंक (Video Credit; ETV Bharat) तीन तरह से मिलता नाम का कर्ज