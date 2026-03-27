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काशी का बैंक जहां राम नाम पर मिलता कर्ज, 99 साल में 19 अरब नामों की संपत्ति जमा

रामनाम का कर्ज देकर भक्तों की मन्नत पूरी करता बैंक, देश और दुनिया भर के लाखों लोग ले चुके हैं लोन.

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राम से बड़ा राम का नाम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 2:02 PM IST

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Updated : March 27, 2026 at 3:03 PM IST

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वाराणसी: राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का नाम ऐसा है जिसे लेने से हर कोई तर जाता है. शास्त्रों भी वर्णित है कि राम के नाम का उच्चारण मात्र ही पापों से मुक्ति और मोक्ष की राह को अग्रसर करने वाला है. काशी में भी प्रभु श्रीराम के नाम से जुड़ा ऐसा ही एक पावन स्थान है. जहां 19 अरब से ज्यादा राम के नाम को सुरक्षित करके रखा गया. ये स्थान पिछले 99 वर्षों से लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है. यह स्थान है काशी विश्वनाथ मंदिर से पीछे स्थित राम नाम बैंक. जहां ना सिर्फ राम नाम को सुरक्षित रखा जाता है बल्कि यहां श्रद्धालुओं को राम नाम का लोन भी दिया जाता है जिस कर्ज को चुका कर राम भक्त अपनी इच्छा की पूर्ति करके प्रभु श्री राम को नमन करता है.

त्रिपुरा भैरवी दशाश्वमेध रोड पर स्थापित है बैंक

इस अनूठे राम रमापति बैंक के प्रबंधक सुमित मेहरोत्रा ने बताया कि वाराणसी के त्रिपुरा भैरवी दशाश्वमेध रोड स्थित काशी का एकमात्र बैंक है जहां पर भक्तों को राम नाम का कर्ज मिलता है. 99 सालों से राम रमापति बैंक का संचालन हो रहा है. बैंक में रुपये नहीं बल्कि राम नाम का कर्ज दिया जाता है. ये बैंक पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम पर ही संचालित होता है. यहां मैनेजर से लेकर बैंक के अन्य कर्मचारियों के पद नियुक्त किए गए हैं.

वाराणसी का राम रमापति बैंक (Video Credit; ETV Bharat)

तीन तरह से मिलता नाम का कर्ज

ये कर्ज तीन अलग-अलग रूप में होता है. जिसमें अनुष्ठान की समय सीमा और भगवान राम के कर्ज को चुकाने के लिए निर्धारित वक्त दिया जाता है. यहां से तीन रूप में भगवान के नाम का कर्ज मिलता है. राम नाम जप, पाठ और लेखन जप, 3 वर्ष की क्रिया है, पाठ 21 माह की क्रिया है और राम नाम लेखन सबसे सरल विधि है वह 8 महीने 10 दिन की विधि है.

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लोन चुकाने के नियम (Photo Credit; ETV Bharat)

नाम लिखने के दौरान पालन करने वाले नियम
राम रमापति बैंक जो कर्ज देता है उसे पूरा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है. जिसमें पाठ जप, लेखन के दौरान मांस, मदिरा, मछली, प्याज, लहसुन पूर्णतया प्रतिबंधित होता है. इसके साथ ही किसी अशुभ कार्य या शुभ कार्य जैसे किसी की मृत्यु या किसी घर में बच्चों के पैदा होने पर वहां पर भोजन ग्रहण नहीं करना होता है.

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नाम लेखन की प्रक्रिया (Photo Credit; ETV Bharat)

कई बड़ी हस्तियां भी ले चुकीं कर्ज

इस अनूठे बैंक से राम नाम का कर्ज लेकर कई बड़े-बड़े लोगों की भी मन्नते पूरी हुई हैं. प्रसिद्ध अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में इस बैंक का जिक्र करके यह बताया था कि उनके माता-पिता ने इस बैंक से राम नाम का कर्ज लिया और अनुष्ठान पूरा करने के बाद ही घर में राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चार बेटे हुए और इसी बैंक के प्रताप से उन्होंने अपने घर का नाम भी रामायण रखा. इसके अलावा फिल्म एक्टर गोविंदा के परिवार के लोग भी इस बैंक से जुड़े हुए हैं.

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लोन चुकाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानी (Photo Credit; ETV Bharat)

हर साल रामनवमी पर खुलता बैंक

हर साल रामनवमी पर वर्तमान में लिखकर जमा 19 अरब 52 करोड़ 9 लाख 25 हजार श्रीराम नाम का दर्शन 10 दिनों के लिए खोला जाता है. रामनवमी से लेकर 10 दिनों तक यहां पर राम नाम की परिक्रमा शुरू होती है जिसे करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर का फल मिलता है.

यह भी पढ़ें : रामनवमी पर अयोध्या में रामभक्तों का सैलाब; सूर्य किरणों से रामलला का अभिषेक, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Last Updated : March 27, 2026 at 3:03 PM IST

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काशी में राम नाम का अनूठा बैंक
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