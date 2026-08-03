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5 इंसान, 2 डॉग्स और 80 किलोमीटर की पदयात्रा, पशु कल्याण के लिए अनोखी मुहिम

पशु कल्याण की आधारभूत संरचना को मजबूती की मांग: आयोजकों ने साफ किया कि यह कोई विरोध प्रदर्शन, धरना या राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि भारत में पशु कल्याण व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी, मानवीय और व्यावहारिक बनाने के लिए की जा रही एक शांतिपूर्ण नागरिक पहल है. इस पदयात्रा के जरिए पशुओं और इंसानों के बीच करुणा, सह-अस्तित्व और जिम्मेदारी का संदेश देने की कोशिश की जा रही है.पदयात्रा के जरिए देशभर में पशु कल्याण की आधारभूत संरचना को मजबूत और आधुनिक बनाने की मांग उठाई जा रही है.

इंडिया गेट से शुरू हुई पशु कल्याण यात्रा: यह पदयात्रा इंडिया गेट से शुरू हुई और दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रगति मै दान, भैरों मंदिर, सराय काले खां, आश्रम, लाजपत नगर, मूलचंद, साउथ एक्सटेंशन, एम्स होते हुए भीकाजी कामा प्लेस तक पहुंची. आयोजकों के मुताबिक, यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित रही. यात्रा के दौरान न बैनर लगाया गया, न पोस्टर और न ही किसी तरह की नारेबाजी की गई. आयोजकों का दावा है कि ना तो यातायात बाधित किया गया और ना ही आम लोगों को किसी तरह की परेशानी हुई.

नई दिल्ली: दिल्ली में आपने कई तरह की पदयात्राएं देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पदयात्रा के बारे में बता रहे हैं जो अपने आप में बेहद अनोखी है. इस पदयात्रा में न कोई राजनीतिक झंडा है, न नारेबाजी और न ही पोस्टर, बल्कि साथ हैं पांच नागरिक और दो कुत्ते. मकसद है पशुओं के प्रति करुणा, उनके बेहतर जीवन और पशु कल्याण व्यवस्था को लेकर जागरूकता पैदा करना. हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स यानी HSA की ओर से शुरू की गई इस शांतिपूर्ण पदयात्रा के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला.

सरकारी पशु चिकित्सालयों को 24 घंटे संचालित करने की मांग: आयोजकों की मांग है कि सभी सरकारी पशु चिकित्सालयों को 24 घंटे संचालित किया जाए और वहां पर्याप्त डॉक्टर, दवाइयां, आधुनिक उपकरण, एम्बुलेंस और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध कराया जाए. इसके साथ ही Animal Birth Control यानी ABC कार्यक्रमों की गुणवत्ता और निगरानी को बेहतर करने की मांग की जा रही है. नसबंदी से पहले जरूरत के अनुसार वैज्ञानिक स्वास्थ्य परीक्षण और ब्लड टेस्ट सुनिश्चित करने की भी मांग है.

पशु कल्याण को लेकर 80 किलोमीटर की पदयात्रा की अनोखी मुहिम (ETV Bharat)

आयोजकों का कहना है कि देशभर में एंटी-रेबीज टीकाकरण कार्यक्रम को और व्यापक एवं प्रभावी बनाया जाना चाहिए. घायल, बीमार, परित्यक्त, वृद्ध, दिव्यांग और आक्रामक पशुओं के इलाज, पुनर्वास, व्यवहार सुधार और आश्रय की व्यवस्था को भी मजबूत करने की जरूरत है. साथ ही पशु कल्याण से जुड़े विभागों और संस्थाओं की जवाबदेही, प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाने की मांग की गई है. स्थानीय निकायों, पशु चिकित्सकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, आरडब्ल्यूए और आम नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी जोर दिया जा रहा है.

पशुओं के प्रति क्रूरता को लेकर दंड तय करने की मांग: पशुओं के प्रति क्रूरता, परित्याग, अवैध हत्या और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए और ज्यादा प्रभावी कानून बनाने तथा मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग भी इस पदयात्रा के जरिए उठाई जा रही है. आयोजकों का कहना है कि पशु क्रूरता के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई और उचित दंड सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि पशुओं के साथ होने वाली हिंसा को रोका जा सके और लोगों में जिम्मेदार पशु पालन एवं सह-अस्तित्व को लेकर जागरूकता बढ़े.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुद्दा भी उठाया गया: इस पदयात्रा में 19 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुद्दा भी उठाया गया है. आयोजकों ने इस निर्णय पर बड़ी पीठ यानी Larger Bench द्वारा पुनर्विचार किए जाने का अनुरोध किया है. उनका कहना है कि पशु कल्याण, सार्वजनिक सुरक्षा और इंसान-पशु सह-अस्तित्व के बीच संतुलन बनाने के लिए इस मुद्दे पर मानवीय, वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना जरूरी है. आयोजकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं और संविधान एवं कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रख रहे हैं.

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए मांगा समय: हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स यानी HSA ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय देने का अनुरोध किया है. संगठन का कहना है कि मुलाकात के दौरान एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें पशु कल्याण व्यवस्था में सुधार, नीतिगत सुझाव, जमीनी अनुभव और पशु चिकित्सा सुविधाओं एवं आधारभूत ढांचे से जुड़ी जरूरतों को सरकार के सामने रखा जाएगा.आयोजकों ने आने वाले दिनों में करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य रखा है.

करीब 80 किलोमीटर की है ये पदयात्रा : दिल्ली में शुरू हुई यह पदयात्रा भले ही संख्या में छोटी नजर आती हो, लेकिन इसके जरिए उठाए जा रहे सवाल काफी बड़े हैं. पशु अस्पतालों की व्यवस्था से लेकर एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन, ABC कार्यक्रम, पशु क्रूरता के खिलाफ कानून और इंसान-पशु सह-अस्तित्व तक कई मुद्दों को लेकर यह यात्रा सरकार और समाज का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है. अब देखना होगा कि करीब 80 किलोमीटर की इस पदयात्रा के बाद HSA का ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक कब पहुंचता है और पशु कल्याण को लेकर उठाई गई इन मांगों पर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है.



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