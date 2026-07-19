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Special : पुष्कर में भगवान गणेश का अनूठा मंदिर, जहां कुंवारों को मिलता है खास आशीर्वाद

1100 साल पहले बावड़ी से प्रकट हुई थी प्रतिमा : भगवान श्री गणेश मंदिर में 1100 वर्ष पहले स्थापित हुए थे. यह प्रतिमा बावड़ी से स्वयंभू निकली थी. अजमेर, पुष्कर और नागौर के बड़े हिस्से में रहने वाले हिंदुओं के लिए भट बावड़ी गणेश आराध्य देव हैं. यहां मांगलिक कार्य होने पर भगवान श्री गणेश को न्योता देने श्रद्धालु आते हैं.

बावड़ी की आकृति शिवलिंग के जलहरी के समान : मंदिर में भगवान श्री गणेश जहां विराजमान हैं, उसके समीप सदियों पुरानी भट बावड़ी है. वर्तमान में भूजल स्तर गिरने से बावड़ी में जल नहीं है. इस बावड़ी की खास बात यह है कि इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग की जलहरी के समान है. जलहरी का मुख मंदिर की ओर है. इससे प्रतीत होता है कि भगवान श्री गणेश जलहरी के मुख पर बिराजमान हैं. जलहरी को आदि शक्ति का प्रतीक माना जाता है, यानी भगवान श्री गणेश माता आदि शक्ति की गोद में विराजमान होकर सदियों से अपने भक्तों के दुख-दर्द दूर कर रहे हैं.

सनातन हिंदू धर्म में पुष्कर सतयुग का तीर्थ है. यहां देवी-देवता ऋषि और मुनियों ने तप किया है. स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी यहां घोर तप किया है. यही वजह है कि पुष्कर को तपोभूमि भी कहा जाता है. पुष्कर की पवित्र धरा में 500 से भी अधिक मंदिर हैं. इसलिए पुष्कर को टेम्पल सिटी भी कहा जाता है. यहां जगत पिता ब्रह्मा का विश्व का इकलौता मंदिर है. वहीं, ऐसे अनेक मंदिर हैं जो कई सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं. पुष्कर से बाईपास रोड पर स्थित 1100 साल पुराना अति प्राचीन भट बावड़ी श्री गणेश मंदिर है, जहां भगवान श्री गणेश विराजमान हैं. वह शिवलिंग की जलहरी का मुख है जो अपने आप में अद्भुत है.

गौरी नंदन गणेश दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं. खासकर कुंवारे युवक युवतियों को गजानन के आशीर्वाद से अच्छा हमसफर मिलता है. यही वजह है कि मनोकामना को सिद्ध करने वाले भट बावड़ी गणेश में लोगों की गहरी आस्था है.

अजमेर: तीर्थ नगरी पुष्कर में 500 से भी अधिक मंदिर हैं. इनमें कई मंदिर अति प्राचीन हैं. वहीं, एक 1100 साल पुराना भट बावड़ी गणेश का भी मंदिर है. यह मंदिर अजमेर ही नहीं पड़ोसी जिले नागौर और पुष्कर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भी आस्था का बड़ा केंद्र है. खास बात यह है कि यहां भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए आने वाला श्रद्धालु दोबारा मंदिर जरूर आता है.

श्रीभट गणेश मंदिर में पुजारी सुभाष चंद्र (ETV Bharat Ajmer)

खासकर शादी का न्योता भगवान श्री गणेश को सर्वप्रथम देने की परंपरा है. क्षेत्र के लोग नया वाहन खरीदते हैं तो उसकी पूजा और आशीर्वाद के लिए भी आते हैं. उन्होंने बताया कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु लच्छा और नारियल लेकर मंदिर आते हैं. यहां मंदिर के पुजारी श्रद्धालुओं से नारियल पर लच्छा लपेटकर भगवान श्री गणेश के सामने रखते हैं और श्रद्धालुओं से कहते हैं कि वह अपनी मनोकामना भगवान श्री गणेश से कह दें.

इसके बाद पुजारी श्रद्धालु को लच्छे से लिपटा हुआ नारियल वापस देकर मंदिर प्रागण में बने विशेष स्थान पर बंधे अन्य नारियल के साथ बांधने के लिए कहते हैं. श्रद्धालु नारियल के रूप में अपनी मनोकामना बांध कर लौट जाते हैं. वहीं, जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तब श्रद्धालु वापस भगवान श्री गणेश का धन्यवाद देने और मन्नत का नारियल खोलने जरूर आते हैं.

श्री भट बावड़ी जिसका आकार शिवलिंग की जलहरी की तरह है (ETV Bharat Ajmer)

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कुवारों को मिलता है शादी का आशीर्वाद : मंदिर के पुजारी सुभाष चंद्र बताते हैं कि मंदिर में बुधवार को भक्तों का तांता लगा रहता है. वहीं, गणेश चतुर्थी पर यहां मेला लगा रहता है. उन्होंने बताया कि परंपरा के अनुसार श्रद्धालु लच्छा और नारियल अपने साथ लाते हैं. साथ ही प्रसाद के रूप में लड्डू या गुड़ लेकर भी आते हैं. उन्होंने बताया कि मंदिर में विराजमान श्री गणेश की प्रतिमा स्वयंभू है. यह प्रतिमा बावड़ी से निकली थी. 1100 बरस पहले प्रतिमा को यहां स्थापित किया गया था. उन्होंने बताया कि मंदिर में अविवाहित युवक-युवती अच्छे हमसफर की उम्मीद से लच्छा और नारियल लेकर आते हैं.

मंदिर में बांधा हुआ नारियल और लच्छा (ETV Bharat GFX)

भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर करते हैं और उनकी उम्मीदों को पूरा कर उनके लिए योग्य हमसफर का आशीर्वाद देते हैं. अगली बार अविवाहित श्रद्धालु अपने हमसफर के साथ ही धोक लगाने आते हैं. श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है कि यहां उनके हर बिगड़े काम बन जाते हैं. कोई यहां संतान, तो कोई नौकरी और कारोबार के लिए मन्नत मांगता है. गृह क्लेश और बीमारी से दुखी लोग भी गौरी नंदन के पास प्रार्थना लेकर आते हैं. भक्त वत्सल श्री गणेश यहां सभी का कल्याण करते हैं और अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके जीवन में शुभता लाते हैं.

मंदिर के अगले हिस्से में लगा गायत्री परिवार का बोर्ड (ETV Bharat Ajmer)

लोगों के कार्य सिद्ध हुए तो बढ़े श्रद्धालु : 30 वर्ष से भट बावड़ी गणेश के हर बुधवार दर्शन को आने वाले अजमेर निवासी अनिल जोशी बताते हैं कि 30 साल पहले जब यहां आया करते थे तब यहां छोटा सा स्थान था. दर्शन के साथ-साथ चीटियों के लिए आटे, घी और शक्कर से बना सत्तू लेकर आते थे. चींटियों के स्थान को स्थानीय भाषा में कीड़ी नाल भी कहते हैं. जोशी बताते हैं कि उस वक्त लोगों की इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, जितनी अब होने लगी है. बीते 25 सालों में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होते हुए मैं देख रहा हूं. इसका कारण है कि श्रद्धालुओं के कार्य यहां आकर सिद्ध हो रहे हैं.

नारियल और लच्छा लेकर मन्नत लेकर आए श्रद्धालु (ETV Bharat Ajmer)

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उन्होंने कहा कि अजमेर ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और अपनी मन्नत के लिए यहां आते हैं. यहां अविवाहित भी विवाह की कामना के लिए यहां पर लाचा और नारियल बांधते हैं. इसके अलावा व्यापारी, किसान, युवा, महिलाएं हर वर्ग के लोग अपनी-अपनी मन्नतें यहां लाचा और नारियल के रूप में बांध कर जाते हैं और मन्नत पूरी होने पर वापस मन्नत उतारने आते हैं. श्रद्धालुओं के लिए यहां विराजमान गणपति सबसे बड़ी उम्मीद हैं.

प्रतिमा के समक्ष लच्छा और नारियल रखते पुजारी सुभाष चंद्र (ETV Bharat Ajmer)

मंदिर के आगे की ओर गायत्री परिवार की ओर से श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर बावड़ी और मंदिर निर्माण के बारे में लिखा हुआ है. गायत्री परिवार के अनुसार गुर्जर राजा नागभट्ट के पास 9 लाख गायें थीं, उसने ही बावड़ी का निर्माण करवाया था. वहीं, मंदिर का निर्माण मंडोर के राजा नाहर राव ने 1100 वर्ष पहले करवाया था. 11 सदी पहले बना यह मंदिर पुष्कर में आस्था और भक्ति का संगम है.