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40 पार कोलकर्मियों की हर साल मेडिकल जांच का प्रस्ताव, यूनियनों ने जताया विरोध, आंदोलन की चेतावनी

धनबाद: कोल इंडिया में कोलकर्मियों की मेडिकल जांच को लेकर प्रस्तावित नई व्यवस्था पर विवाद शुरू हो गया है. खदानों में कार्यरत कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा जांच यानी PME को अब सालाना करने की तैयारी है. वहीं 40 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए भी हर साल स्वास्थ्य जांच का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.

जेबीसीसीआई के पूर्व सदस्य बिंदेश्वरी प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रबंधन मैनपावर कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उनका कहना है कि हर साल मेडिकल जांच के बाद कर्मचारियों को धीरे-धीरे अस्वस्थ घोषित किए जाने की आशंका है. उनके मुताबिक, यदि किसी कर्मचारी को अस्वस्थ घोषित कर ड्यूटी से अलग किया जाता है तो उसके वेतन के साथ-साथ नौकरी से जुड़े दूसरे लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं.

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत फिलहाल अधिकतम पांच साल के अंतराल पर होने वाली आवधिक चिकित्सा जांच को वार्षिक करने की प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा 40 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले कोलकर्मियों के लिए हर साल स्वास्थ्य जांच का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है. यानी उम्र बढ़ने के साथ कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति पर नियमित निगरानी रखने की व्यवस्था तैयार की जा रही है. लेकिन इस प्रस्ताव के सामने आते ही यूनियनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है.

यूनियनों ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मेडिकल जांच की आड़ में कर्मचारियों की संख्या कम करने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि, ये यूनियन नेताओं के आरोप हैं और इस पर प्रबंधन का पक्ष सामने आना बाकी है. कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेहत की नियमित निगरानी को लेकर कोल इंडिया नई व्यवस्था की तैयारी में है.

उन्होंने बोनस, ग्रेच्युटी और पीएफ जैसी सुविधाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई. वेतन पर असर का मतलब जिन्हें संडे या ओटी मिलती है उस पर भी सीधा असर पड़ेगा. बिंदेश्वरी प्रसाद ने कहा कि मामला अभी शुरुआती दौर में है और कर्मचारी हित में सभी यूनियनों को इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए. उनका आरोप है कि मेडिकल जांच के जरिए धीरे-धीरे मैनपावर कम करने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि, यह यूनियन की ओर से लगाया गया आरोप है और प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.

यह प्रस्ताव मजदूर विरोधी है: कोल वर्कर्स यूनियन

वहीं, कोल वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ ने भी प्रस्ताव को मजदूर विरोधी बताया है. उनका आरोप है कि प्रबंधन नियमित कर्मचारियों की संख्या कम कर काम को आउटसोर्सिंग के जरिए कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि सालाना मेडिकल जांच के आधार पर यदि कर्मचारियों को अस्वस्थ घोषित किया जाता है तो इसका असर कर्मचारियों की नौकरी और उन्हें मिलने वाले सेवा लाभों पर पड़ सकता है.

मोहम्मद शरीफ ने कहा कि उनकी यूनियन इस प्रस्ताव के खिलाफ प्रबंधन को लिखित विरोध दर्ज कराएगी. उन्होंने जरूरत पड़ने पर व्यापक आंदोलन की भी चेतावनी दी है. उनका कहना है कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर यूनियन पीछे नहीं हटेगी.

हर साल मेडिकल जांच का प्रस्ताव

दरअसल, कोलकर्मियों की आवधिक चिकित्सा जांच को वार्षिक करने और 40 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए हर साल स्वास्थ्य जांच की यह व्यवस्था 3 सितंबर 2026 को हुई Coal India की Apex JCC बैठक में चर्चा में आई थी. बैठक में प्रबंधन की ओर से प्रस्तावित व्यवस्था का प्रारूप यूनियन प्रतिनिधियों के सामने रखा गया था.

अब इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद यूनियनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. फिलहाल यह प्रस्तावित व्यवस्था है, अंतिम रूप से लागू नियम नहीं. ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि प्रबंधन यूनियनों की आपत्तियों पर क्या रुख अपनाता है और अंतिम नियम में कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए जाते हैं.

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