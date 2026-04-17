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बरेली : श्रमिकों के समर्थन में उतरा ट्रेड यूनियन, कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन, उठाई ये मांग

प्रदर्शनकारियों ने मांग किया कि श्रमिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए, उनकी लंबित मांगों को शीघ्र स्वीकार किया जाए.

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बरेली : श्रमिकों के समर्थन में उतरा ट्रेड यूनियन, कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 17, 2026 at 3:25 PM IST

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बरेली: बरेली में ट्रेड यूनियन फेडरेशन के बैनर तले शुक्रवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने नोएडा, मानेसर, फरीदाबाद और गुरुग्राम के आंदोलनरत श्रमिकों के समर्थन में प्रदर्शन किया. उसके बाद राष्ट्रपति और सीएम योगी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा.

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि श्रमिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए, उनकी लंबित मांगों को शीघ्र स्वीकार किया जाए और हिरासत में लिए गए मजदूरों को रिहा किया जाए. साथ ही श्रमिकों पर हो रहे दमन को रोकने की भी मांग भी उठाई गई. फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश सक्सेना ने कहा कि देशभर में न्यूनतम वेतन समान रूप से लागू किया जाए और ओवरटाइम के लिए दोगुना भुगतान सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कार्यस्थलों पर सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और आठ घंटे कार्य दिवस के नियम को सख्ती से लागू करने की मांग भी की.

वहीं, प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई और गैस संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है, इसलिए सरकार को तत्काल राहत पैकेज देने पर विचार करना चाहिए. इस मौके पर महामंत्री संजीव मेहरोत्रा, डॉ. अंचल अहेरी, ध्यान चंद्र मौर्य, गीता शांत, सलीम अहमद, फैसल, देव सिंह, कैलाश, मोहित देवल, केपी सिंह, राजेश तिवारी, टीडी भास्कर, यशपाल सिंह, राम सेवक और उमेश सहित कई लोगों ने अपने विचार रखे.

ये भी पढ़ें- मजदूरों का आंदोलन: ट्रेड यूनियनों ने 16 अप्रैल को देश भर में विरोध प्रदर्शन का किया आह्वान

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