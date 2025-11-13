ETV Bharat / state

बिरसा मुंडा जयंती पर केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव और सीएम जाएंगे उलिहातू, तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी

बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उलिहातू में कई कार्यक्रम आयोजित होना है. जिसमें केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव और सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे.

union-tribal-minister-jual-oram-and-cm-hemant-soren-visit-ulihatu-on-birsa-munda-jayanti
कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करती डीसी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 13, 2025 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटी: 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है. इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल उरांव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाएंगे. जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

डीसी ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा

प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर डीसी आर. रॉनीटा ने जिले के अधिकारियों के साथ उलिहातू का दौरा कर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान डीसी ने कार्यक्रम स्थल पर टेंट, अतिथियों के बैठने की व्यवस्था, हेलीपैड, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, विद्युत एवं अन्य आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की. साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए.

डीसी आर. रॉनीटा ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात कर कार्यक्रम से संबंधित जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि यह अवसर झारखंड राज्य एवं भगवान बिरसा मुंडा की महान विरासत को स्मरण करने का गौरवपूर्ण क्षण है. इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां पूर्ण कर कार्यक्रम को सफल बनाएं.

इस निरीक्षण के दौरान एसपी मनीष टोप्पो, डीडीसी आलोक कुमार, डीएसपी वरुण रजक, परियोजना निदेशक आइटीडीए, जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, पुलिस पदाधिकारीगण एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें: भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती: उलिहातू में नहीं दिख रही कार्यक्रम की तैयारी, बिरसा ओड़ा में झाड़ू लगाते दिखे वंशज

नए लुक में दिखेगा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थल, ढाई करोड़ की लागत से होगा सौंदर्यीकरण

झारखंड स्थापना दिवस पर सजेगी राजधानी, बिरसा मुंडा जयंती को लेकर मोरहाबादी में मुख्य समारोह की तैयारी

TAGGED:

बिरसा मुंडा जयंती
BIRSA MUNDA
JHARKHAND FOUNDATION DAY
HEMANT SOREN
BIRSA MUNDA JAYANTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.