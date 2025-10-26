ETV Bharat / state

बिहार चुनाव और गहलोत की जादूगरी पर ये क्या बोल गए केंद्रीय मंत्री शेखावत...जानिए

शेखावत और गहलोत ( FILE PHOTO )

जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है. कांग्रेस ने पूर्व सीएम गहलोत को बिहार विधानसभा चुनाव का ऑब्जर्वर बनाया है. इसे लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत पर जुबानी हमला बोला. बिहार चुनाव में प्रचार के बाद रविवार को जोधपुर आए शेखावत ने गहलोत पर तंज कसा. शेखावत ने कहा कि जिस ऑब्जर्वर के पहुंचने पर टिकट चोर के नारे लगे, उनकी ओर से घोषित मुख्यमंत्री के चेहरे का कोई वजूद नहीं होगा. शेखावत ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन और विकास के नाम पर NDA की जीत होगी. शेखावत ने लगे हाथ यह भी कहा कि राजस्थान के जादूगर का गुजरात में जो हश्र हुआ, वो ही बिहार में होगा. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहां कहा कि बिहार की जनता माफिया राज, गुंडाराज और जंगल राज भूली नहीं है. अभी भी उनके दिल में दिमाग में वह दर्द और दंश है. बिहार की जनता ने पिछले सालों में सुशासन और विकास को अपने जीवन में परिवर्तन लाते देखा है. जनता एनडीए और मोदीजी एवं नीतीश कुमार के साथ है. दूसरी ओर ऐसी पार्टी है, जिसे साथी घटक दल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. महागठबंधन में सीटों के विभाजन से लेकर टिकटों के वितरण तक सिर फुटव्वल हुआ है. साथी दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद खड़े हैं. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले... (ETV Bharat Jodhpur)