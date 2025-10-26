ETV Bharat / state

बिहार चुनाव और गहलोत की जादूगरी पर ये क्या बोल गए केंद्रीय मंत्री शेखावत...जानिए

शेखावत ने कहा कि राजस्थान के जादूगर का गुजरात में जो हश्र हुआ, वो ही बिहार में होगा. बिहार से नया सर्टिफिकेट भी मिलेगा.

Shekhawat and Gehlot
शेखावत और गहलोत (FILE PHOTO)
जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है. कांग्रेस ने पूर्व सीएम गहलोत को बिहार विधानसभा चुनाव का ऑब्जर्वर बनाया है. इसे लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत पर जुबानी हमला बोला. बिहार चुनाव में प्रचार के बाद रविवार को जोधपुर आए शेखावत ने गहलोत पर तंज कसा. शेखावत ने कहा कि जिस ऑब्जर्वर के पहुंचने पर टिकट चोर के नारे लगे, उनकी ओर से घोषित मुख्यमंत्री के चेहरे का कोई वजूद नहीं होगा. शेखावत ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन और विकास के नाम पर NDA की जीत होगी. शेखावत ने लगे हाथ यह भी कहा कि राजस्थान के जादूगर का गुजरात में जो हश्र हुआ, वो ही बिहार में होगा.

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहां कहा कि बिहार की जनता माफिया राज, गुंडाराज और जंगल राज भूली नहीं है. अभी भी उनके दिल में दिमाग में वह दर्द और दंश है. बिहार की जनता ने पिछले सालों में सुशासन और विकास को अपने जीवन में परिवर्तन लाते देखा है. जनता एनडीए और मोदीजी एवं नीतीश कुमार के साथ है. दूसरी ओर ऐसी पार्टी है, जिसे साथी घटक दल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. महागठबंधन में सीटों के विभाजन से लेकर टिकटों के वितरण तक सिर फुटव्वल हुआ है. साथी दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद खड़े हैं.

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:केंद्रीय मंत्री शेखावत का दावा, 'बिहार में बनेगी एनडीए सरकार'

CM चेहरे का वजूद नहीं: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी पार्टी जिसके ऑब्जर्वर पटना पहुंचते हैं तो नारे लगते हैं कि टिकट चोर वापस जाओ. वे अगर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें तो उसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं होता है. बिना वजूद के किसी को घोषित करने का लाभ क्या और प्रभाव क्या होगा? यह लोगों की समीक्षा के लिए छोड़ देना चाहिए. नीतीशजी का अनुभव और एनडीए की ताकत में बिहार को सुशासन और विकास दिया है. वहां नया परिदृश्य उभर रहा है. एनडीए की जीत सुनिश्चित है.

बिहार से गहलोत को मिलेगा सर्टिफिकेट: राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत का जादू बिहार में भी चलेगा क्या? इस पर शेखावत बोले, वे पहले गुजरात गए थे, वहां कितना जादू चला, वह देख लेना चाहिए. इस बार बिहार गए हैं. वहां से भी नया सर्टिफिकेट आ जाएगा, यह सबको पता है. वे तीन बार मुख्यमंत्री बने तो उनके नाम का जादू कितना चला, सबको पता है. पहली बार परसराम मदेरणा के चेहरे को आगे कर जादू कर वे मुख्यमंत्री बने थे. दूसरी बार सीपी जोशी के साथ कुठाराघात कर मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार सचिन पायलट के चेहरे को आगे कर सीएम बने थे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनको इतना जादू आता है कि परिणाम पक्ष में आने के बाद वे चेहरा बदल कर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन बिहार में इसकी संभावना नहीं हैं.

