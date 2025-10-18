ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गुजरात में कैबिनेट बदलने के बताए मायने...जानिए

मंत्री शेखावत ने उदयपुर में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर राय रखी.

Minister Shekhawat at the BJP workers' convention in Udaipur
उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री शेखावत (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 4:58 PM IST

उदयपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को उदयपुर शहर भाजपा के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में भाग लिया. अभियान के तहत उदयपुर में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा. इसमें केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जीएसटी समेत विभिन्न मुद्दों पर बात रखी और कार्यकर्ताओं से केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की अपील की.

अंता में जीत का दावा: केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा होता दिख रहा है. देश तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है. मंत्री गजेंद्र सिंह ने अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया. शेखावत बोले-अंता में फिर कमल खिलेगा.

केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले... (ETV Bharat Udaipur)

बदलाव की प्रक्रिया भाजपा में निरंतर : गुजरात में मंत्रिमंडल फेरबदल पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत बोले, बदलाव की प्रक्रिया भाजपा में निरंतर चलती आ रही है. इससे पहले भी गुजरात में मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ था. एक बार फिर फेरबदल देखने को मिला. उन्होंने कांग्रेस व अन्य दलों पर तंज कसा कि यदि गुजरात जैसा फेरबदल अन्य पार्टी में होता तो भारी विरोध देखने को मिलता, लेकिन भाजपा अनुशासित दल है इसलिए यहां सब कुछ सामान्य है. उन्होंने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया.

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान
MINISTER SHEKHAWAT UDAIPUR VISIT
PM NARENDRA MODI SELFRELIANT INDIA
अंता विधानसभा उपचुनाव
MINISTER GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT

