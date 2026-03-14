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केंद्रीय मंत्री शेखावत का आरोप, गैस संकट पर कांग्रेस फैला रही भ्रम, सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ता

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने शनिवार को जोधपुर में मीडिया से बातचीत में युद्ध की वैश्विक स्थिति का हवाला दिया और कहा कि मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण दुनिया भर के देशों के सामने चुनौतियां खड़ी हैं. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में लगभग इमरजेंसी जैसी स्थिति है. बांग्लादेश में छुट्टियां घोषित कर सरकारी कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' कर दिया. उन्होंने आंकड़ों के साथ जानकारी दी कि अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जनवरी के मुकाबले मार्च में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें 22 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न कीमतों में एक रुपए की बढ़ोतरी की गई और न ही कहीं कोई किल्लत होने दी गई.

जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है. कांग्रेस 'नॉन-इशू' को मुद्दा बनाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का गैर-जिम्मेदाराना प्रयास कर रही है.

अब 13 और देशों से मंगवा रहे तेल: मंत्री ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का 60 प्रतिशत से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है. इसका 75 प्रतिशत फारस की खाड़ी के 'होर्मुज स्टेट' से आता है. ईरान की रोक से आपूर्ति बाधित हुई थी, लेकिन सरकार ने प्रो-एक्टिवली काम करते हुए अपने आयात स्रोतों का विस्तार किया. हम पहले 27 देशों से तेल मंगाते थे, लेकिन अब हमने 40 देशों के साथ समझौते कर आपूर्ति सुनिश्चित की. हमारी सप्लाई लाइन अब गल्फ देशों से आगे बढ़कर अमेरिका तक पहुंच चुकी है.

गैस की कालाबाजारी पर वार: शेखावत ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता देश के 33 करोड़ घरेलू गैस उपभोक्ता हैं. गैस की आपूर्ति निर्बाध रहे, इसके लिए बुकिंग प्रोटोकॉल बनाया है, ताकि पैनिक में आकर लोग अननेसेसरी स्टोरेज न करें. गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कमर्शियल आपूर्ति को भी 20 प्रतिशत तक रिलैक्स किया है. केरोसिन का कोटा भी ओपन कर दिया है.

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विपक्ष और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार: शेखावत ने चुटकी ली कि जोधपुर में प्रदर्शन करने वालों के घर जाकर देखना चाहिए कि क्या वहां लकड़ी या कोयले पर खाना बन रहा है? सबके घरों में गैस जल रही है, फिर भी भ्रम फैलाया जा रहा है. राहुल गांधी के बयानों एवं बातों को अब उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती. रूस से तेल आयात के मुद्दे पर स्पष्ट किया कि पिछले एक साल में भारत के कुल आयात का 22 प्रतिशत हिस्सा अकेले रूस से आया है, जो लगातार जारी है. उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को काल्पनिक सूचनाओं पर आधारित बताया.

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