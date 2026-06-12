बंगाल में चल रहा था लूट मनी और कट मनी का खेल, जैसा किया वैसा भोग रहे हैं, भाजपा कभी नहीं चलाती ऑपरेशन लोटस- गिरिराज सिंह
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं. उन्होंने टीएमसी में मची भगदड़ पर अपनी राय रखी और ममता बनर्जी पर तंज कसा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 12, 2026 at 4:30 PM IST
रायपुर: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है. जिस तरह से उन्होंने काम किया है. उससे देश की प्रगति साफ साफ दिखती है. गरिराज सिंह ने कहा कि मैं दो दिनों तक यहां रहूंगा. गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं. इसके लिए पीएम मोदी को बधाई देता हूं. विगत 12 सालों में नरेन्द्र मोदी ने किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि सभी क्षेत्र में खूब काम किया है. उन्होंने देश को नया मुकाम दिया है.
छत्तीसगढ़ में कई सारे काम हुए- गिरिराज सिंह
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो काम इन दिनों हुआ है वह हम छत्तीसगढ़ की जनता के बीच रखेंगे. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है. विकास के मापदंडों को लेकर चर्चा की जाए तो यहां बहुत सारे काम हुए हैं. केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ जिस तरीके से काम कर रहा है उसके लिए छत्तीसगढ़ धन्यवाद का पात्र है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हो गया यह सबसे बडा काम यहा हुआ है. इसके लिए छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद.
ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का निशाना
पश्चिम बंगाल में बने राजनीतिक हालात पर भी गिरिराज सिंह ने अपनी बातें रखी हैं. पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन लोटस चलाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है. आज जो हालात है उसमें एक एक चीजें बाहर निकल रही है.
वहां के जो हालात थे उसमें लूट मनी चलती थी. वहां काम में कट मनी चलती थी. अब एक एक चीजें बाहर आ रही हैं. जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है. भारतीय जनता पार्टी कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चलाती है. जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने पहले से व्यवस्था को बेकार बना रखा था- गिरिराज सिंह, केंद्रीय कपड़ा मंत्री
केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं. गिरिराज सिंह यहां जनसम्पर्क कार्यक्रमों के साथ-साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. कार्यक्रम के अनुसार गरिराज सिंह दोपहर 3.15 बजे इट्सा अस्पताल (सड्डू) में विशेष जनसम्पर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां से होली हाट्स स्कूल (बैरन बाजार) होते हुए शाम 5.30 बजे विमतारा भवन (शांति नगर) जाएंगे. यहां भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे. रात को 7.30 बजे हैण्डलूम और हस्तशिल्प से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे. वे सिल्क, राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.