रांची में छठ घाटों का निरीक्षण करने निकले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, बोले- स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देता है छठ महापर्व

छठ घाटों का निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ( Etv Bharat )

रांची: लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर जलाशयों की साफ-सफाई और लाइटिंग की तैयारी अंतिम चरण में है. प्रशासनिक स्तर के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता और छठ पूजा समितियों की ओर से छठ घाट को तैयार करने में लगे हैं. बुधवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी के विभिन्न छठ घाटों पर की जा रही व्यवस्था को देखने निकले.

केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया घाटों का निरीक्षण

करीब 12 से अधिक छठ घाट का निरीक्षण करने के बाद राजधानी के डोरंडा स्थित बटन तालाब पहुंचे संजय सेठ ने स्थानीय चन्द्रशेखर आजाद छठ पूजा समिति के द्वारा तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान पूजा समिति के सदस्यों द्वारा तालाब में सामान्य दिनों में स्नान करने वाली महिलाओं के लिए स्थायी चेंजिंग रुम बनाने का आग्रह किया, जिसे बनाने का आश्वासन केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने दिया है.

जानकारी देते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (ETV BHARAT)

स्वदेशी को बढ़ावा देता है छठ महापर्व: संजय सेठ

छठ घाटों का निरीक्षण करने निकले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि इस साल भारी बारिश की वजह से जलाशयों में पानी बहुत है. ऐसे में छठव्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है. छठ घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होगी. इसके अलावा साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है.