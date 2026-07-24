झारखंड में रेल परियोजनाओं का तेजी से हो रहा है विस्तार, राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के सवाल पर सदन में सरकार का जवाब
राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के सवाल पर केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि झारखंड में रेल परियोजनाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है.
Published : July 24, 2026 at 6:51 PM IST
रांची: झारखंड में रेलगाड़ी तेजी से दौड़ रही है. राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट के अलावा कई वंदे भारत ट्रेन झारखंड को अलग-अलग राज्यों से जोड़ रही हैं. गति बढ़ने से समय की बचत हो रही है. रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण का काम जोरशोर से चल रहा है, तेजी से रेल की लाइन बिछाई जा रही है.
झारखंड के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के सवालों के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से इस बाबत राज्यसभा में आंकड़ा साझा किया गया है. इसकी तुलना यूपीए के कार्यकाल से की गई है. जिसमें यह बताया गया है कि मोदी सरकार रेलवे के विस्तार को लेकर कितनी गंभीर है.
झारखंड में तेजी से हो रहा है रेलवे का विस्तार
रेल मंत्रालय के मुताबिक, साल 2009 से 2014 के बीच (यूपीए सरकार का कार्यकाल) झारखंड में रेल परियोजनाओं के लिए प्रतिवर्ष बजट आवंटन 457 करोड़ रुपये था, जो 2026-27 में बढ़कर 7,536 करोड़ रुपये. हो गया यानी 16 गुणा का इजाफा. यही नहीं, साल 2009 से 2014 के बीच झारखंड में प्रति साल 57 KM के हिसाब से कुल 287 KM रेल लाइन का निर्माण हुआ. उसकी रफ्तार साल 2014 से दोगुनी हो चुकी है. रेल मंत्रालय के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2014 से 2026 के बीच हर साल 114 KM रेल लाइन बिछाई गई है. इसकी कुल लंबाई 1,371 किमी हो चुकी है.
नई लाइन और दोहरीकरण की 36 परियोजनाएं संचालित
रेल मंत्रालय के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 तक झारखंड में 60,064 करोड़ की लागत से 2,887 KM की लंबाई वाली 36 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है. इनमें 10 नई रेल लाइन है और 26 दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाएं हैं. मार्च 2026 तक 2,887 किमी की तुलना में 615 किमी रेल लाइन बिछाई जा चुकी है. इस पर अब तक 18,411 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.
हाल में पूरी की गई रेल परियोजनाएं
रेल मंत्रालय के मुताबिक, हाल ही में झारखंड में कुल 17 परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं. इनके निर्माण पर 2,436 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं, इनमें 130 KM लंबी मंदारहिल-रामपुरहाट नई लाइन, 111 KM लंबी गिरिडीह-कोडरमा नई लाइन, 202 KM लंबी कोडरमा-रांची नई लाइन, 111 KM लंबी रांची-लोहरदगा आमान परिवर्तन, 23 KM लंबी साहिबगंज-पीरपैंती दोहरीकरण, 38 KM लंबी तीनपहाड़-साहिबगंज दोहरीकरण, 23 KM लंबी सीनी-आदित्यत्यपुर दोहरीकरण, 28 KM लंबी गोइलकेरा-मनोहरपुर दोहरीकरण, 75 KM डांगोवापोसी-राजखरासांवा तीसरी लाइन, 25 KM लंबी दनिया-रांची रोड, 34 KM लंबी चक्रधरपुर-गोइलकेरा तीसरी लाइन, 32 KM लंबी गढ़वा रोड-रमना, 30 KM लंबी मनोहरपुर-बंडामुंडा तीसरी लाइन, 29 KM लंबी चरंगडीह-दनिया कहीं-कहीं दोहरीकरण, 31 KM लंबी रांची रोड-पतरातू दोहरीकरण, 38 KM लंबी तालगड़िया-बोकारो दोहरीकरण और 160 KM लंबी रमना-सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना शामिल है.
झारखंड में चल रही रेल परियोजनाएं
रेल मंत्रालय के मुताबिक, वर्तमान में झारखंड में कुल 11 परिजनाएं संचालित हैं. इन पर कुल 29,740 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
- कोडरमा-तिलैया नई लाइन - 62 KM
- बुढ़ामरा-चाकुलिया नई लाइन - 60 KM
- धनाद-सोननगर तीसरी लाइन - 291 KM
- बंडामुंडा-रांची दोहरीकरण - 159 KM
- खड़गपुर-आदित्यपुर तीसरी लाइन - 132 KM
- चांडिल-बर्नपुर तीसरी लाइन - 121 KM
- कोडरमा-बरकाकाना दोहरीकरण - 133 KM
- भागलपुर-रामपुरहाट दोहरीकरण - 177 KM
- गम्हरिया-चांडिल तीसरी और चौथी लाईन - 26 KM
- बरबेंदा-डामरुघुटू दोहरीकरण - 52 KM
- डांगोवापोसी-जरोली तीसरी और चौथी लाइन - 43 KM
रेल मंत्रालय का दावा है कि 2023-24, 2024-25, 2025-26 और चालू वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान कुल 25 योजनाओं का सर्वेक्षण हुआ है, जिसकी लंबाई 908 KM है. इसको स्वीकृति दी जा चुकी है.
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