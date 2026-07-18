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उत्तराखंड को नई ट्रेन की सौगात, अश्विनी वैष्णव ने किया 'रामनगर देहरादून एक्सप्रेस' का शुभारंभ

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअली शुभारंभ किया. रामनगर से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की उम्मीद भी बढ़ी.

RAMNAGAR DEHRADUN EXPRESS
अश्विनी वैष्णव ने किया 'रामनगर देहरादून एक्सप्रेस' का शुभारंभ (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 18, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
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रामनगर: उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार रामनगर को राजधानी देहरादून के लिए सीधी एक्सप्रेस रेल सेवा की सौगात मिली है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका वर्चुअल माध्यम से रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया. सीएम धामी ने भी वर्चुअली रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी.

रामनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद अनिल बलूनी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि, यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि कुमाऊं के विकास, पर्यटन और रोजगार को नई रफ्तार देने वाला कदम है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस ट्रेन को सप्ताह में छह दिन चलाने और रामनगर से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन शुरू कराने के प्रयास भी तेजी से किए जाएंगे.

अश्विनी वैष्णव ने किया 'रामनगर देहरादून एक्सप्रेस' का शुभारंभ (VIDEO-ETV Bharat)

रामनगर रेलवे स्टेशन पर नई रेल सेवा के शुभारंभ को लेकर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता और रेलवे अधिकारी इस ऐतिहासिक मौके के साक्षी बने, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और हरी झंडी दिखाकर रामनगर–देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया.

सीएम धामी ने कहा कि, यह नई रेल सेवा कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क को और मजबूत करेगी. इससे विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, पर्यटकों और आम यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, भारतीय रेलवे उत्तराखंड में आधुनिक रेल सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है और यह नई ट्रेन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

लंबे समय से क्षेत्र की जनता इस रेल सेवा की मांग कर रही थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है. ट्रेन से रामनगर, काशीपुर और पूरे कुमाऊं क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.साथ ही पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी.
-अनिल बलूनी, सांसद-

सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि, उनका अगला लक्ष्य इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में केवल दो दिन के बजाय छह दिन कराना है. इसके अलावा रामनगर से दिल्ली के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन शुरू कराने की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र के लोगों को राजधानी तक तेज और सुविधाजनक रेल सेवा मिल सके.

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उत्तराखंड को नई ट्रेन की सौगात (PHOTO-ETV Bharat)

उन्होंने यह भी बताया कि कंडी मार्ग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है और क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है. उनका कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है.

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रामनगर से देहरादून के बीच 6 बजे स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन. (PHOTO-ETV Bharat)

ट्रेन का समय: नई रामनगर–देहरादून एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को सुबह 5:50 बजे रामनगर से रवाना होकर दोपहर 12:40 बजे देहरादून पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन दोपहर 3:55 बजे देहरादून से चलकर रात 11:30 बजे रामनगर पहुंचेगी. यात्रा के दौरान यह ट्रेन काशीपुर, रोशनपुर, पीपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद, हरिद्वार और देहरादून समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी.

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ट्रेन को सजाया गया. (PHOTO-ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: रामनगर से देहरादून से बीच सीधी ट्रेन, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी, जानिए रूट और पूरा टाइम टेबल

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रामनगर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन
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उत्तराखंड को मिली नई ट्रेन
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