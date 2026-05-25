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भारी गर्मी में रिकॉर्डतोड़ 271 गीगाबाइट बिजली की हाई डिमांड पूरी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले - अब 300 गीगाबाइट का लक्ष्य

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ( ETV Bharat )

भिवानी: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल सोमवार को भिवानी दौरे पर थे. वहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि "भले ही देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हो जाए, लेकिन बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी. बीते 21 मई को पूरे देश में वर्ष का अधिकत्तम 271 गीगाबाइट बिजली खर्च हुआ था, जबकि उत्पादन 274 गीगाबाइट था, जो कि 3 गीगाबाइट अधिक है. जरूरत के अनुपात में बिजली उत्पादन में कमी नहीं आएगी. अगले वर्ष बिजली उत्पादन की सीमा 274 गीगाबाइट से बढ़ाकर 300 गीगाबाइट करने की तैयारियों पर काम चल रहा है." उन्होंने आगे कहा कि "यदि तेल की कमी हुई तो बिजली से चलने वाली गाड़ियां और बिजली से चलने वाले रसोई से खाना बनाने के उपकरण का प्रयोग किया जा सकेगा." 90 लाख की लागत से बनेगा मल्टीपर्पज हॉल: केंद्रीय ऊर्जा मेंत्री भिवानी जिला के गांव पुर में सर्व कल्याण मंच हरियाणा द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन कर रहे थे. मौके पर उन्होंने 104 स्कूली छात्राओं को नि:शुल्क साइकिलें वितरित की और गांव पुर में 90 लाख की लागत से बनकर तैयार होने वाली मल्टीपर्पज हॉल और लाइब्रेरी की आधारशिला रखी.