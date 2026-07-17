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राजस्थान को केंद्र की बड़ी सौगात: JJM के लिए 486 करोड़ मंजूर, गांवों में तेज होगी हर घर नल-जल योजना

जयपुर में जलदाय विभाग का मुख्यालय जल भवन ( ETV Bharat Jaipur )