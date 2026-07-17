ETV Bharat / state

राजस्थान को केंद्र की बड़ी सौगात: JJM के लिए 486 करोड़ मंजूर, गांवों में तेज होगी हर घर नल-जल योजना

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग में इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

Jal Jeevan Mission Rajasthan
जयपुर में जलदाय विभाग का मुख्यालय जल भवन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 2:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश में जल जीवन मिशन जेजेएम को ग्रामीण इलाकों में गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय राहत देते हुए 486 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव सुमित झा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. इस राशि से जल जीवन मिशन के तहत चल रही ग्रामीण पेयजल योजना को गति मिलेगी. यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल योजना के तहत किए गए कामों के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में जारी की जा रही है.

केंद्र और राज्य के 50-50 साझेदारी मॉडल: आदेशों के मुताबिक यह राशि वर्ष 2026- 27 के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत की गई है. इसमें 277.91 करोड़ सामान्य वर्ग, 160.65 करोड़ रुपए एससी वर्ग और 47. 48 करोड़ रुपए एसटी मद के लिए स्वीकृत की गई है. यह राशि केंद्र और राज्य के 50-50 साझेदारी मॉडल के तहत जारी की गई है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मद में मिलने वाली राशि का उपयोग केवल ग्रामीण पेयजल योजना पर किया जाएगा, जिससे एससी- एसटी बहुल गांवों को स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके.

पढ़ें: जल जीवन मिशन घोटाला: मंत्री के करीबी बड़ाया की ठेकेदारों-अधिकारियों से सांठगांठ, ट्रांसफर-पोस्टिंग में भी रिश्वत का खेल

सुगम भारत पोर्टल पर दर्ज करनी होगी जानकारी: केंद्र सरकार ने जारी की गई वित्तीय राशि को लेकर कुछ शर्ते भी रखी हैं, जिन योजनाओं के लिए राशि दी जा रही है, उनसे जुड़ी सभी परिसंपत्तियों की जानकारी और उनका विवरण सुगम भारत पोर्टल पर दर्ज करना होगा. जल जीवन मिशन 1.0 के दौरान केंद्र सरकार की हिस्सेदारी राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से खर्च की थी. अब केंद्र सरकार इस राशि की प्रतिपूर्ति कर रही है. अप्रैल 2024 के बाद बची राशि में से करीब 65 करोड़ रुपए की एक किश्त पहले भी जारी की जा चुकी है. आदेशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि नॉर्मल प्रोग्राम के तहत जारी की जा रही है. इसका उद्देश्य राज्य सरकार की ओर से पहले किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करना है ताकि जल जीवन मिशन के कार्यों को वित्तीय गति मिल सके.

TAGGED:

CENTRE APPROVED 486 CRORE FOR JJM
हर घर नल जल योजना
RS 486 CRORE FOR RAJASTHAN
UNION MINISTRY OF JAL SHAKTI
JAL JEEVAN MISSION RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.