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रांची ट्रिपल आईटी छात्र की मौत का मामलाः जांच के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बनाई तीन सदस्यीय समिति

रांची ट्रिपल आईटी छात्र की मौत पर आंदोलन ( Etv Bharat )

रांचीः रांची स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) में छात्र की मौत के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है. दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी समिति की अध्यक्ष होंगी. समिति में एक वरिष्ठ मनोचिकित्सक और शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी शामिल किया गया है.

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, समिति छात्र की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी। इसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत की जाएगी और जरूरी दस्तावेजों की भी जांच होगी. मंत्रालय ने अभी छात्र की मौत के कारणों को लेकर कोई अंतिम जानकारी नहीं दी है.