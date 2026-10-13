रांची ट्रिपल आईटी छात्र की मौत का मामलाः जांच के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बनाई तीन सदस्यीय समिति
रांची में ट्रिपल आईटी के छात्र की मौत की जांच के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तीन सदस्यीय समिति बनाई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 5:23 PM IST
रांचीः रांची स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) में छात्र की मौत के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है. दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी समिति की अध्यक्ष होंगी. समिति में एक वरिष्ठ मनोचिकित्सक और शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी शामिल किया गया है.
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, समिति छात्र की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी। इसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत की जाएगी और जरूरी दस्तावेजों की भी जांच होगी. मंत्रालय ने अभी छात्र की मौत के कारणों को लेकर कोई अंतिम जानकारी नहीं दी है.
छात्रावास और सुविधाओं की भी होगी जांच
समिति यह भी जांच करेगी कि संस्थान में छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं कैसी हैं. इसमें छात्रावास की व्यवस्था, छात्रों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने की व्यवस्था शामिल है. इसके अलावा छात्रों को जरूरत पड़ने पर परामर्श और मार्गदर्शन देने की व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी.
समिति यह देखेगी कि छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए संस्थान में क्या इंतजाम हैं. जांच के दौरान अगर कोई कमी सामने आती है, तो उसे दूर करने के लिए सुझाव भी दिए जाएंगे. इसका उद्देश्य भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना है.
संस्थान के कामकाज के लिए होगी अंतरिम व्यवस्था
शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि संस्थान में पढ़ाई और दूसरे कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है. इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई और उनके हितों पर असर नहीं पड़ने देना है.
बता दें कि रांची का ट्रिपल आईटी सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित संस्थान है. मंत्रालय की ओर से गठित समिति अब छात्र की मौत से जुड़े मामले की जांच के साथ संस्थान की व्यवस्था और छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करेगी. हालांकि, मंत्रालय की ओर से समिति की जांच रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा की जानकारी नहीं दी गई है.
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