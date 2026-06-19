खेत बचाओ अभियान: काजरी निदेशक की चेतावनी- हरित क्रांति से पहले वाली खेती पर नहीं लौटे तो खत्म हो जाएंगे खेत
खेतों की उर्वरक क्षमता कम होने से चिंचित केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देश में 'खेत बचाओ अभियान' शुरू किया है.
Published : June 19, 2026 at 3:54 PM IST
जोधपुर: देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-68 के दौरान हुई थी, जिसके तहत यूरिया सहित अन्य खाद का प्रयोग शुरू हुआ था. भारत ने खाद्यान्न के मामले में दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता खत्म भी की, लेकिन अब पांच दशक बाद हरित क्रांति के लिए बदली गई परंपरागत खेती को वापस शुरू करने की कवायद चल रही है. क्योंकि इन सालों में खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ है, जो अब खेत की सेहत पर भारी पड़ने लगा है.
माना यहां तक जा रहा है कि अगले एक-डेढ़ दशक में इसमें बदलाव नहीं हुआ तो खेत खत्म हो जाएंगे. इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देश में 'खेत बचाओ अभियान' शुरू किया है. अभियान के तहत कृषि से जुड़े सभी अनुसंधान केंद्र व संस्थान के वैज्ञानिक खेतों में जाकर किसानों को खेत बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं.
जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान में काजरी (केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान) व इससे जुड़े संस्थान यह काम कर रहे हैं. इसको लेकर काजरी के निदेशक डॉ. हनुमान सहाय जाट से ईटीवी भारत ने विशेष बातचीत की. डॉ. जाट ने बताया कि खेतों में रसायन के प्रयोग से भले ही फसलें ली हैं, लेकिन अब ऐसा दौर शुरू हो गया है कि इसकी वजह से खेत की जमीन की उर्वरता खत्म हो रही है. रेत की पानी सोखने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है.
ऐसे में अगर इस पर अभी से ध्यान नहीं दिया तो स्थितियां आने वाले समय में खराब हो जाएंगी. इसकी प्रमुख वजह है क्लाइमेट में बदलाव, जिसका सीधा असर खेतों पर हो रहा है. डॉ. जाट ने बताया कि सभी संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसका सीधा असर जमीन पर हो रहा है.
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पोषक तत्वों के रूप में प्राकृतिक तत्व मिलाओ: डॉ. जाट ने बताया कि किसानों को यह बताया जा रहा है कि रासायनिक खाद का संतुलित उपयोग आप कीजिए. इसमें 80 फीसदी रासायनिक खाद का उपयोग करें, बीस प्रतिशत में गोबर, वर्मी कंपोस्ट सहित अन्य प्राकृतिक तरीकों का उपयोग कीजिए, जिससे धरती को अपनी उर्वरता वापस पाने के लिए कुछ मिल सके. शत-प्रतिशत रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव आ रहे हैं. इसलिए यह बेहद जरूरी है. बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों को शामिल करना होगा. खेत की फसल लेने के बाद जो पीछे शेष बच जाता है उसे जलाने के बजाय खेत में ही छोड़ दें, वह बारिश में वापस खेत की मिट्टी में मिल जाएगा. इसका बहुत फायदा मिलेगा.
हरित क्रांति से पहले के दौर की वापसी: डॉ. जाट ने बताया कि अब हरित क्रांति से पहले के दौर के परंपरागत तरीकों पर जाना है, लेकिन साथ में आधुनिक तरीके भी रखने हैं. दोनों तरीकों के परस्पर संयोजन से ही खेत बचाये जा सकेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां उन खेतों से उत्पादन ले सकेंगी. निदेशक ने बताया कि यह इतना आसान नहीं है. इस मुहिम के शुरू होने के बाद भी एक से दो दशक तक चलाना होगा. अभी फिलहाल 30 जून तक अभियान चल रहा है.
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अभियान शुरू करने का कारण: रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, जिससे रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है. लगातार रसायनों के प्रयोग से जमीन धीरे-धीरे बंजर या ऊसर हो रही है. मिट्टी में मौजूद केंचुए और मित्र बैक्टीरिया मर रहे हैं. खेतों में अत्यधिक कीटनाशकों के प्रयोग से हमारा भोजन और भूजल दोनों दूषित हो रहे हैं. नकली बीज और खादों की मार से खेत खराब हो रहे हैं.
इन उपायों पर दिया जा रहा है जोर:
- प्राकृतिक और जैविक खेती: रासायनिक खादों की जगह जीवामृत, बीजामृत, कंपोस्ट और केंचुए की खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा देना.
- हरी खाद: खेतों में दलहनी फसलें उगाकर उन्हें मिट्टी में ही पलट देना ताकि नाइट्रोजन की प्राकृतिक कमी पूरी हो सके.
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड: किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच कराने और रिपोर्ट के अनुसार ही पोषक तत्व देने के लिए प्रेरित करना.
- फसल विविधीकरण: बार-बार एक ही फसल (जैसे सिर्फ गेहूं-धान) उगाने के बजाय दालें और तिलहन उगाने पर जोर देना ताकि मिट्टी की ताकत बनी रहे.