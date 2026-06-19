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खेत बचाओ अभियान: काजरी निदेशक की चेतावनी- हरित क्रांति से पहले वाली खेती पर नहीं लौटे तो खत्म हो जाएंगे खेत

जोधपुर के निकट गांव में किसानों को समझाते कृषि वैज्ञानिक ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-68 के दौरान हुई थी, जिसके तहत यूरिया सहित अन्य खाद का प्रयोग शुरू हुआ था. भारत ने खाद्यान्न के मामले में दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता खत्म भी की, लेकिन अब पांच दशक बाद हरित क्रांति के लिए बदली गई परंपरागत खेती को वापस शुरू करने की कवायद चल रही है. क्योंकि इन सालों में खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ है, जो अब खेत की सेहत पर भारी पड़ने लगा है. माना यहां तक जा रहा है कि अगले एक-डेढ़ दशक में इसमें बदलाव नहीं हुआ तो खेत खत्म हो जाएंगे. इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देश में 'खेत बचाओ अभियान' शुरू किया है. अभियान के तहत कृषि से जुड़े सभी अनुसंधान केंद्र व संस्थान के वैज्ञानिक खेतों में जाकर किसानों को खेत बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं. जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान में काजरी (केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान) व इससे जुड़े संस्थान यह काम कर रहे हैं. इसको लेकर काजरी के निदेशक डॉ. हनुमान सहाय जाट से ईटीवी भारत ने विशेष बातचीत की. डॉ. जाट ने बताया कि खेतों में रसायन के प्रयोग से भले ही फसलें ली हैं, लेकिन अब ऐसा दौर शुरू हो गया है कि इसकी वजह से खेत की जमीन की उर्वरता खत्म हो रही है. रेत की पानी सोखने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है. ऐसे में अगर इस पर अभी से ध्यान नहीं दिया तो स्थितियां आने वाले समय में खराब हो जाएंगी. इसकी प्रमुख वजह है क्लाइमेट में बदलाव, जिसका सीधा असर खेतों पर हो रहा है. डॉ. जाट ने बताया कि सभी संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसका सीधा असर जमीन पर हो रहा है. पढ़ें: मिट्टी जांच में क्रांति लाएगा काजरी का प्रोजेक्ट, मिनटों में पता लगेगी खेत की 'सेहत'