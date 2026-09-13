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Nikay Chunav 2026 : शहरों से शिफ्ट पार्षद प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इसे बाड़ेबंदी नहीं...प्रशिक्षण बताया

जोधपुर: केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि भाजपा राजस्थान के निकाय चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करेगी. मंत्री शेखावत बोले, सोमवार दोपहर बाद कांग्रेस के दावों की हकीकत सामने आ जाएगी. शेखावत रविवार को जोधपुर आए. एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी के सवाल पर शेखावत ने कहा कि इसे बाड़ाबंदी कहकर जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है.

भाजपा में कार्यकर्ताओं को नए दायित्व के लिए प्रशिक्षण देने की परंपरा है. उनको आने वाली भूमिका से परिचय कराया जाता है. चुनाव के दौरान किए परिश्रम से थोड़ा बाहर निकालकर स्वच्छ वातावरण में रहने को प्रशिक्षण शिविर किए जाते हैं. जोधपुर नगर निगम क्षेत्र से भाजपा के सभी पार्षद प्रत्याशियों को नाकोड़ा में रखा गया है. वहीं, रविवार को कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को शहर से दूर होटल में शिफ्ट कर दिया.

केंद्रीय मंत्री शेखावत और मेघवाल बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

ब्रिक्स में भारतीय हितों को सफलता: मंत्री शेखावत में दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन को भारत की बड़ी सफलता बताया. उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले को लेकर आतंकवाद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है. सभी अंतराष्ट्रीय पटल पर भारत की बात सुनी जाती है. यह भारत का बढ़ते प्रभाव का असर है.