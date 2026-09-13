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Nikay Chunav 2026 : शहरों से शिफ्ट पार्षद प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इसे बाड़ेबंदी नहीं...प्रशिक्षण बताया

केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत एवं कानून मंत्री मेघवाल ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है. जानिए...

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2026 at 3:18 PM IST

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जोधपुर: केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि भाजपा राजस्थान के निकाय चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करेगी. मंत्री शेखावत बोले, सोमवार दोपहर बाद कांग्रेस के दावों की हकीकत सामने आ जाएगी. शेखावत रविवार को जोधपुर आए. एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी के सवाल पर शेखावत ने कहा कि इसे बाड़ाबंदी कहकर जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है.

भाजपा में कार्यकर्ताओं को नए दायित्व के लिए प्रशिक्षण देने की परंपरा है. उनको आने वाली भूमिका से परिचय कराया जाता है. चुनाव के दौरान किए परिश्रम से थोड़ा बाहर निकालकर स्वच्छ वातावरण में रहने को प्रशिक्षण शिविर किए जाते हैं. जोधपुर नगर निगम क्षेत्र से भाजपा के सभी पार्षद प्रत्याशियों को नाकोड़ा में रखा गया है. वहीं, रविवार को कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को शहर से दूर होटल में शिफ्ट कर दिया.

केंद्रीय मंत्री शेखावत और मेघवाल बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

ब्रिक्स में भारतीय हितों को सफलता: मंत्री शेखावत में दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन को भारत की बड़ी सफलता बताया. उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले को लेकर आतंकवाद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है. सभी अंतराष्ट्रीय पटल पर भारत की बात सुनी जाती है. यह भारत का बढ़ते प्रभाव का असर है.

पढ़ें: निकाय का 'रण': जयपुर-बाड़मेर व जोधपुर में भाजपा ने प्रत्याशियों को गुप्त स्थानों पर भेजा, जीताऊ निर्दलीयों पर भी दोनों दलों की नजरें

भारत को अंतराष्ट्रीय मंच पर मजबूती मिली: इस बीच, जोधपुर आए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच या संगठन का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा और संरक्षण हो. यह भारत के लिए गर्व का विषय है कि यहां 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई.

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ब्रिक्स के मंच से भी कई ठोस कदम उठाए गए. उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को सुरक्षा परिषद सहित विभिन्न मंचों पर समर्थन मिलेगा. मेघवाल ने कहा कि निकाय चुनाव के परिणाम 14 सितंबर को आएंगे. उन्होंने दावा किया कि भाजपा हर जगह जीतेगी.

पढ़ें: हॉर्स ट्रेडिंग का डर! जयपुर कांग्रेस के 150 पार्षद और 4 निर्दलीय प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी, निजी रिजॉर्ट में शिफ्ट

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