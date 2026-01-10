ETV Bharat / state

विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है वीबी–जी राम जी कानून, बोले केन्द्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ( ETV Bharat )

टीकमगढ़: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ने कहा कि भारत सरकार ने ग्रामीण भारत की आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा रोजगार को दीर्घकालिक विकास से जोड़ने के उद्देश्य से विकसित भारत–रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (वीबी–जी राम जी विधेयक, 2025) को लागू किया है. टीकमगढ़ सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह अधिनियम महज़ पूर्ववर्ती व्यवस्था का नामांतरण नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति का व्यापक पुनर्गठन है. यह नया कानून MGNREGA के अनुभवों से सीख लेते हुए उसकी संरचनात्मक कमियों को दूर करता है और ग्रामीण रोजगार को अल्पकालिक राहत के बजाय टिकाऊ अवसंरचना, उत्पादक परिसंपत्तियों और आजीविका सृजन से जोड़ता है. यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप तैयार किया गया है. केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक (ETV Bharat) ग्रामीणों को अब मिलेगा 125 दिन रोजगार, किसान और श्रमिक के हितों में संतुलन यह अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिन मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है. इस अधिनियम में खेती के प्रमुख मौसमों में किसानों और कृषि श्रम बाज़ार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए राज्यों को बुवाई एवं कटाई के समय अधिकतम 60 दिनों तक सार्वजनिक कार्यों में विराम घोषित करने का अधिकार दिया गया है. यह व्यवस्था किसान और श्रमिक दोनों के हितों में संतुलन बनाए रखेगी. ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ा टिकाऊ रोजगार ग्रामीण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अब रोजगार सृजन को चार स्पष्ट और परिणाम-उन्मुख क्षेत्रों में केंद्रित किया गया है. जिसमें जल सुरक्षा से जुड़े कार्य, प्रमुख ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका एवं उत्पादन से संबंधित अवसंरचना, तथा आपदा प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन से जुड़े कार्य. भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी को कानूनन अनिवार्य किया गया है. इसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल-आधारित रियल-टाइम निगरानी और AI आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली शामिल है.