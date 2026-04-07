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शिवराज सिंह चौहान बोले- ईरान-इजराइल युद्ध का असर भारत पर भी, लेकिन सरकार की मजबूत नीतियों के कारण स्थितियां नियंत्रित

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: वैश्विक स्तर पर बढ़ते ईरान-इजराइल संघर्ष के असर को लेकर चिंताओं के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को राहत का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि इस तनाव का असर भारत पर जरूर पड़ा है, लेकिन सरकार की मजबूत नीतियों के कारण इसे काफी हद तक नियंत्रित रखा गया है. मंगलवार को कृषि मंत्री ने क्षेत्रीय सम्मेलन के बाद जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है. चौहान ने देश की खाद्य सुरक्षा पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. पर्याप्त भंडार मौजूद : शिवराज सिंह ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. हम न केवल अपने देश की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुनिया को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं. शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कई राज्यों ने दलहन और तिलहन के आयात को लेकर चिंता जताई है. शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) उन्होंने स्वीकार किया कि इन फसलों के मामले में आयात भारत की मजबूरी है, लेकिन सरकार इसका समाधान निकालने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने राज्यों को बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने और किसानों को फसल विविधीकरण (डायवर्सिफिकेशन) अपनाने की सलाह दी है, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और आयात पर निर्भरता कम हो.