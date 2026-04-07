शिवराज सिंह चौहान बोले- ईरान-इजराइल युद्ध का असर भारत पर भी, लेकिन सरकार की मजबूत नीतियों के कारण स्थितियां नियंत्रित
मिडिल ईस्ट युद्ध का असर भारत पर भी. केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार की नीतियों को लेकर दिया बड़ा बयान. किसानों को राहत का भरोसा...
Published : April 7, 2026 at 10:04 PM IST
जयपुर: वैश्विक स्तर पर बढ़ते ईरान-इजराइल संघर्ष के असर को लेकर चिंताओं के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को राहत का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि इस तनाव का असर भारत पर जरूर पड़ा है, लेकिन सरकार की मजबूत नीतियों के कारण इसे काफी हद तक नियंत्रित रखा गया है. मंगलवार को कृषि मंत्री ने क्षेत्रीय सम्मेलन के बाद जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है. चौहान ने देश की खाद्य सुरक्षा पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है.
पर्याप्त भंडार मौजूद : शिवराज सिंह ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. हम न केवल अपने देश की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुनिया को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं. शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कई राज्यों ने दलहन और तिलहन के आयात को लेकर चिंता जताई है.
उन्होंने स्वीकार किया कि इन फसलों के मामले में आयात भारत की मजबूरी है, लेकिन सरकार इसका समाधान निकालने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने राज्यों को बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने और किसानों को फसल विविधीकरण (डायवर्सिफिकेशन) अपनाने की सलाह दी है, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और आयात पर निर्भरता कम हो.
शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि किसानों को खाद की किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने बताया कि खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार निगरानी कर रही है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. उनका कहना था कि किसानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.
मैं सभी राज्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप गंभीर हो जाएँ, फार्मर आईडी के काम को अगले दो महीनों में हर हाल में पूरा करना है। यह अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी किसान खाद से वंचित न रहे। इसलिए फार्मर आईडी के आधार पर जो व्यवस्था बनाई जा रही है, उसके माध्यम से खाद का वितरण सुनिश्चित… pic.twitter.com/ORF91Oxih7— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 7, 2026
नकली खाद-बीज पर आएगा सख्त कानून : इस बीच, नकली खाद और बीज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अगले सत्र में इस पर कड़ा कानून लाया जाएगा, ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके और किसानों को गुणवत्ता वाली सामग्री मिल सके. यह कदम लंबे समय से किसानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है.
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चौहान ने कहा कि अब हर राज्य की जलवायु, मिट्टी और संसाधनों के अनुसार अलग कृषि रोडमैप बनेगा. तिलहन-दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए रकबा 29 से 33 मिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. तीन महीने में 'फार्मर आईडी' लागू कर खाद वितरण पारदर्शी बनाया जाएगा. प्राकृतिक खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और नकली बीज-खाद पर सख्त कानून लाने पर भी सहमति बनी.