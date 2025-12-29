ETV Bharat / state

चमोली पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, उत्तराखंड के किसानों को दी बड़ी सौगात

चमोली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम धामी ने किसानों को फसल बीमा के 65 करोड़ 12 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर किए.

चमोली पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह (ETV Bharat)
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में आज 29 दिसंबर सोमवार को राज्य स्तरीय किसान दिवस का आयोजन किया गया. इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 88 हजार किसानों को 65 करोड़ 12 लाख रुपये की बीमा राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की.

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में 100 करोड़ की लागत से ''क्लीन प्लांट सेंटर'' स्थापित किए जाने और घेरबाड़ योजना के लिए प्रदेश को 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की घोषणा की. इसके अलावा पीएमजीएसवाई-4 योजना के अंतर्गत राज्य की 309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1228.2 किमी सड़कों के निर्माण के लिए 1706.94 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने का पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा.

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चौहान और उत्तराखंड सीएम धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों से संवाद कर मेले में विभिन्न विभागों व महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी अवलोकन किया. कार्यक्रम के दौरान कृषि व इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत ''किसान भूषण पुरस्कार'' से सम्मानित करने के साथ ही रिवर्स पलायन कर कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसानों एवं समूहों को भी सम्मान प्रदान किया गया.

इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार उत्तराखंडवासियों की निरंतर सेवा कर रही हैं. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के प्रति समर्पित रहने के साथ ही महिला और किसानों के सशक्तिकरण के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत रहते हैं. उन्होंने उत्तराखंड के माल्टा की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के माल्टा को देश-विदेश तक पहुंचाने के लिए कोर कसर नहीं छोड़ेगी. उत्तराखंड में भले ही खेती की जमीन कम हो रही है, बावजूद इसके कृषि उत्पादन बढ़ रहा है.

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खराब पौधां के कारण किसानों की मेहनत बेकार न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से 'क्लीन प्लांट सेंटर' स्थापित करेगी. इस सेंटर से किसानों को कीवी, सेब, माल्टा सहित नींबू प्रजाति फलों की अच्छी पौध मिलेगी.

पढ़ें---

