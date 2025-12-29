चमोली पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, उत्तराखंड के किसानों को दी बड़ी सौगात
चमोली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम धामी ने किसानों को फसल बीमा के 65 करोड़ 12 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर किए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 29, 2025 at 7:02 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 7:16 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में आज 29 दिसंबर सोमवार को राज्य स्तरीय किसान दिवस का आयोजन किया गया. इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 88 हजार किसानों को 65 करोड़ 12 लाख रुपये की बीमा राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की.
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में 100 करोड़ की लागत से ''क्लीन प्लांट सेंटर'' स्थापित किए जाने और घेरबाड़ योजना के लिए प्रदेश को 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की घोषणा की. इसके अलावा पीएमजीएसवाई-4 योजना के अंतर्गत राज्य की 309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1228.2 किमी सड़कों के निर्माण के लिए 1706.94 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने का पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा.
उत्तराखंड अद्भुत है। यहां की पुण्यभूमि पर आकर और अपने किसान भाइयों-बहनों से मिलकर मेरे मन को जो आनंद मिलता है, उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। pic.twitter.com/183ikzcuaw— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 29, 2025
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चौहान और उत्तराखंड सीएम धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों से संवाद कर मेले में विभिन्न विभागों व महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी अवलोकन किया. कार्यक्रम के दौरान कृषि व इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत ''किसान भूषण पुरस्कार'' से सम्मानित करने के साथ ही रिवर्स पलायन कर कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसानों एवं समूहों को भी सम्मान प्रदान किया गया.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्व. चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि किसान स्वाभिमान और परिश्रम के प्रतीक हैं, जिनकी समृद्धि से ही देश की समृद्धि संभव… pic.twitter.com/kQEgjOhrxn— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) December 29, 2025
इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार उत्तराखंडवासियों की निरंतर सेवा कर रही हैं. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के प्रति समर्पित रहने के साथ ही महिला और किसानों के सशक्तिकरण के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत रहते हैं. उन्होंने उत्तराखंड के माल्टा की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के माल्टा को देश-विदेश तक पहुंचाने के लिए कोर कसर नहीं छोड़ेगी. उत्तराखंड में भले ही खेती की जमीन कम हो रही है, बावजूद इसके कृषि उत्पादन बढ़ रहा है.
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खराब पौधां के कारण किसानों की मेहनत बेकार न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से 'क्लीन प्लांट सेंटर' स्थापित करेगी. इस सेंटर से किसानों को कीवी, सेब, माल्टा सहित नींबू प्रजाति फलों की अच्छी पौध मिलेगी.
