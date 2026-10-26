खरगे की टिप्पणी पर गजेंद्र सिंह और दीया कुमारी का पलटवार, शेखावत बोले- गांधी नेतृत्व का दिवालियापन पूरी कांग्रेस पर हावी
शेखावत ने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट करें कि क्या वह कॉकरोच आंदोलन में शामिल देश विरोधी संगठनों की बातों का समर्थन करती है.
Published : October 26, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 3:05 PM IST
जोधपुर/जयपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से की गई कथित अभद्र टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि गांधी नेतृत्व का मानसिक दिवालियापन अब पूरी कांग्रेस पार्टी पर हावी है और ऊपर से नीचे तक, सब पर छाया हुआ है. वहीं, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की.
सोमवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की अभद्र टिप्पणियों की किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है. यह पहली बार नहीं है, जब उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के लिए इस तरह की बात की और अब उनके दिवंगत पिता के लिए इस तरह की बात करना, कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन है. साथ ही उनके वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व का भी मानसिक दिवालियापन है.
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शेखावत ने कहा कि हर लोकतांत्रिक पार्टी को अधिकार है कि वह अपने विषयों को लेकर जनता के बीच जाए. इसके लिए सबका अपना-अपना तरीका है. कांग्रेस ने पहले भी दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना है कि उनको अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए. शेखावत ने कहा कि जिन कॉकरोचों के आंदोलन में कांग्रेस सहभागी थी, लेकिन इस आंदोलन में वामपंथी विचारधारा के लोग भी थे. इस आंदोलन में भारत विरोधी और भारत विभाजन की मानसिकता वाले लोग भी हैं, जो कहते हैं कि इस आंदोलन की प्रेरणा बांग्लादेश से मिली. वहां के युवकों का धन्यवाद करते हैं. इससे स्पष्ट है कि ये लोग बांग्लादेश के पथ पर भारत में अराजकता फैलाकर शासन व्यवस्था को बदलना चाहते हैं. प्रशांत भूषण जैसे लोग कहते हैं कि अब देश के भविष्य का फैसला संसद में नहीं, बल्कि देश की नीतियों का निर्माण संसद में नहीं, सड़क पर होगा.
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को पहले इस बात का खुलासा करना चाहिए कि वह इन्हीं विषयों को लेकर आंदोलन करना चाहते हैं या कोई और विषय उनके मन में है. जनता के सामने इसे स्पष्ट करके ही यदि कांग्रेस रैली निकालेगी तो वह सार्थक होगी, वरना कांग्रेस नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर और जिस तरह का भाषण आज तक देते आए हैं, वैसा ही एक भाषण और देकर वापस लौटकर आ जाएंगे.
वहीं, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए.