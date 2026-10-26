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खरगे की टिप्पणी पर गजेंद्र सिंह और दीया कुमारी का पलटवार, शेखावत बोले- गांधी नेतृत्व का दिवालियापन पूरी कांग्रेस पर हावी

शेखावत ने खरगे पर किया पलटवार ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर/जयपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ​पिता पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से की गई कथित अभद्र टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि गांधी नेतृत्व का मानसिक दिवालियापन अब पूरी कांग्रेस पार्टी पर हावी है और ऊपर से नीचे तक, सब पर छाया हुआ है. वहीं, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की.