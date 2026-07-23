केंद्रीय मंत्री शेखावत का गहलोत पर पलटवार, बोले, 'विपक्ष में बैठने से देश को गुमराह करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता'
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में युवाओं के भविष्य से लगातार समझौता किया गया.
Published : July 23, 2026 at 1:30 PM IST
जयपुर/नई दिल्ली: नीट पेपर लीक को लेकर धरने-प्रदर्शन के साथ सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि विपक्ष में बैठने से तथ्यों को तोड़-मरोड़कर देश को गुमराह करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या को पनपने दिया और उसकी जड़ों को मजबूत किया. जबकि केंद्र सरकार ने इस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए सख्त कानून और मजबूत व्यवस्था लागू की है.
'कांग्रेस शासित राज्यों में किया समझौता': गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं, जिसने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया. गहलोत सरकार के कार्यकाल में कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं, जिससे अभ्यर्थियों को भारी मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. कांग्रेस शासित राज्यों में युवाओं के भविष्य से लगातार समझौता किया गया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए हैं. परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया है. इसके साथ अब फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा सुनिश्चित करने का निर्णय भी लिया गया है.
पढ़ें: गहलोत बोले: लोकतंत्र खत्म कर 50 साल राज करना चाहती है भाजपा, 'एनडीए हटाओ लोकतंत्र बचाओ' का बिगुल बजाना होगा
'सकारात्मक सहयोग का रवैया अपनाए': शेखावत ने कहा कि यदि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, तो उसे उठाने के लिए संसद से बड़ा कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं हो सकता. सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने बहस में भाग लेने के बजाय हंगामा और उपद्रव की राजनीति को प्राथमिकता दी. लोकतंत्र में संवाद और तथ्य आधारित बहस ही समस्याओं का समाधान है, न कि सदन की कार्यवाही बाधित करना. युवाओं के भविष्य जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक लाभ लेने की बजाय सभी दलों को मिलकर निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए. शेखावत ने कहा कि देश के युवाओं को खोखले नारे या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि ईमानदार व्यवस्था, निष्पक्ष परीक्षाएं और समय पर न्याय चाहिए. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह तथ्यों के आधार पर राजनीति करे और युवाओं के हितों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग का रवैया अपनाए.