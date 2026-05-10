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हर मौत की वजह नहीं हो सकती कुपोषण, मां शारदा के दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर का बयान

केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर पहुंची मैहर, मां शारदा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद, सतना में कुपोषण से हुई मौत पर दिया जवाब.

SAVITRI THAKUR MAIHAR VISIT
मां शारदा के दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर का बयान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 7:11 AM IST

3 Min Read
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मैहर: धार्मिक नगरी मैहर में शनिवार शाम उस समय राजनीतिक और धार्मिक माहौल एक साथ देखने को मिला, जब केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर मां शारदा के दर्शन के लिए पहुंचीं. केंद्रीय मंत्री ने मां शारदा देवी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की. उनके साथ श्रीकांत चतुर्वेदी, पूर्व महापौर ममता पाण्डेय सहित भाजपा के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. मंदिर में दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत की और हाल ही में सतना में सामने आए कुपोषण से मौत के मामलों पर सरकार का पक्ष रखा.

उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग लगातार पोषण और स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता से काम कर रहा है. विभाग द्वारा समय-समय पर 'पोषण माह' और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ताकि महिलाओं और बच्चों तक सही जानकारी और सुविधाएं पहुंच सकें.

'हर मौत का कारण कुपोषण नहीं हो सकता'

कुपोषण से बच्चों की मौत को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि "हर मौत के पीछे केवल एक ही वजह नहीं होती. उन्होंने कहा कि कई बार अन्य गंभीर बीमारियां भी कारण बनती हैं और बिना चिकित्सीय जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है. मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार पर लगातार बना हुआ है और आंगनबाड़ी स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कुपोषण को कम करने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं. गांव-गांव तक पोषण आहार और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है."

SAVITRI THAKUR WORSHIP MAA SHARDA
सावित्री ठाकुर ने मां शारदा की पूजा की (ETV Bharat)

कांग्रेस पर बोला हमला

विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सावित्री ठाकुर ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस ने दशकों तक देश पर शासन किया, लेकिन गरीबों और महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते वर्षों में योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का काम किया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले योजनाओं में पारदर्शिता की कमी थी, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम लागू होने से निगरानी मजबूत हुई है. उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों का रिकॉर्ड मोबाइल ऐप के जरिए अपडेट किया जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है.

'अब सब कुछ ऑनलाइन, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम'

मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सरकारी योजनाओं के संचालन में तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ा है. अब पोषण आहार वितरण से लेकर हितग्राहियों की मॉनिटरिंग तक अधिकांश काम ऑनलाइन हो चुके हैं. इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हुई हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है.'

आज सतना के कार्यक्रम में होंगी शामिल

अपने निर्धारित दौरे के तहत केंद्रीय मंत्री 10 मई को सुबह सतना के टाउनहॉल सेमरिया चौक में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी. इसके बाद दोपहर में वे सड़क मार्ग से रीवा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी.

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