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रांची में नेत्रदान-अंगदान शिविर का आयोजन, केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने 'नेत्रदान' के लिए पूरी की सभी औपचारिकताएं

रांची: नेत्रदान महादान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में रविवार को एक महत्वपूर्ण सफलता मिलती दिखी. जब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने न सिर्फ खुद नेत्रदान का संकल्प लिया बल्कि नेत्रदान के लिए जरूरी कागजी औपचारिकताएं भी पूरी की.

रांची में नेत्रदान एवं अंगदान शिविर का आयोजन

इससे पहले उन्होंने न केवल नेत्रदान का फॉर्म भरा, बल्कि लोगों से भी इस पुनीत कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की. अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के समाज कल्याण (महिला) एवं कला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित नेत्रदान एवं अंगदान सह नेत्र जांच शिविर में स्वागत उद्बबोधन करते हुए प्रकोष्ठ अध्यक्ष स्मिता ने रक्षा राज्यमंत्री द्वारा नेत्रदान करने की सहमति और सभी औपचारिकताएं पूरी करने का समाज के लिए प्रेरणादायक बताया.

साथ ही आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा तथा अधिक से अधिक लोग नेत्रदान और अंगदान के लिए आगे आएंगे.

रक्षा राज्य मंत्री ने भी राज्यवासियों से अधिक से अधिक संख्या में नेत्रदान और अंगदान की अपील करते हुए इसे महादान बताया है. उन्होंने कहा कि यह सोचकर ही कितना सुकून मिलता है कि जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, जब भी आपकी दान की गई नेत्र किसी की जिंदगी में रौशनी फैलाएंगी.

नेत्रदान में लोगों की सक्रिय भागीदारी

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मानवाधिकार आयोग से संबंधित पीके लाला और झारखंड आई बैंक के डॉ. पी. सिन्हा ने भी नेत्रदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की. कायस्थ महासभा के झारखंड अध्यक्ष डॉ. सीबी सहाय ने नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए वैज्ञानिक तथ्यों के साथ इसकी उपयोगिता समझाई गई.